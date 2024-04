Emuladores en iPhone: Todo lo que necesitas saber.

El 5 de abril, Apple realizó un cambio de regla que permitió la descarga de emuladores desde la App Store. Poco después, se lanzaron aplicaciones como Delta, que permiten a los usuarios ejecutar juegos de consolas y dispositivos portátiles de Nintendo de antaño.

Incluso puedes conectar un controlador de juegos a tu iPhone y jugar todos estos juegos sin necesidad de usar la pantalla táctil. Sin embargo, no es tan simple como cargar una aplicación como Delta, elegir la consola que deseas emular y jugar cualquier juego que desees.

Si eres nuevo en los emuladores, puede resultar abrumador tratar de entender el significado de ciertos términos. Con esto en mente, hemos desglosado todo lo que necesitas saber sobre los emuladores, desde qué es un ROM hasta lo que está actualmente disponible en la App Store.

¿Qué significa realmente el cambio de regla de Apple?

(Crédito de la imagen: Future)

Este cambio significa que una aplicación de iPhone puede imitar libremente una consola de juegos, como Nintendo 64, Sony PlayStation y muchas otras. Durante años, has podido ejecutar estas aplicaciones en una Mac, ya que macOS puede ejecutar cualquier aplicación descargada de la web; el sistema operativo no está restringido a su App Store. También podías ejecutar estos emuladores en el iPhone en el pasado, pero necesitabas sortear muchos obstáculos, lo que hacía que el proceso fuera mucho más difícil que ahora. Con estos cambios, los emuladores ahora están disponibles en la App Store, pero hay restricciones para los usuarios de la UE.

¿Qué es un emulador?

Un emulador es un software (o hardware) que permite a un sistema informático comportarse como otro. Los emuladores no solo pueden replicar, sino también mejorar el software que ejecutan, a menudo haciéndolos más potentes que el original. Por ejemplo, Dolphin, un emulador de Nintendo Gamecube y Wii, puede cargar nuevas texturas en los juegos que pueden hacer que se vean muy claros al ejecutarse a una resolución de 4K.

¿Es legal usar un emulador?

Si bien descargar o usar un emulador en sí mismo no es ilegal (después de todo, Apple los permite en su App Store), los usuarios de cualquier emulador deben ser conscientes de que descargar y jugar juegos de consolas antiguas puede ser una infracción a la ley de derechos de autor, incluso si tienes una copia física del juego.

Nintendo, a menudo un blanco principal para los entusiastas de la emulación, tiene un FAQ de Propiedad Intelectual y Privacidad en su sitio web, donde menciona específicamente la emulación. “Si bien reconocemos la pasión que los jugadores tienen por los juegos clásicos, el apoyo a la emulación también apoya la piratería ilegal de nuestros productos.”

¡iMore ofrece consejos precisos y orientación de nuestro equipo de expertos, con décadas de experiencia en dispositivos Apple en que apoyarse. ¡Aprende más con iMore!

La compañía no se detiene ahí en su guía, ya que también menciona los archivos de juegos que alimentan a los emuladores, conocidos como ROMs. “Descargar ROMs de sitios de descarga directa, sitios de enlace u otras fuentes ilegales, incluso cuando posees una copia del videojuego, no está permitido según la Ley de Derechos de Autor.”

Hay muchos juegos homebrew (software creado por desarrolladores independientes que no están destinados a ser vendidos) que puedes usar en Delta, que no van en contra de las reglas de Nintendo. SNES Homebrew es un gran sitio web para alojar juegos independientes, así como Homebrew Hub para juegos de Game Boy.

¿Qué es un ROM?

Tanglewood en el SEGA Genesis – un juego homebrew. (Crédito de la imagen: Future)

Estos son los archivos que un emulador ejecuta, pero los archivos pueden variar según el sistema que se esté emulando. Por ejemplo, un emulador de SEGA Genesis ejecuta archivos .SMD .GEN y .BIN que tienen un tamaño de archivo entre 512KB y 3MB. En cuanto a un emulador de Sony PlayStation 2, estos pueden estar en formato .ISO o .CHD. Estos son archivos únicos que incluyen una imagen completa de un juego que también puede variar de tamaño, entre 300MB y 6GB.

En cuanto a ejecutar un ROM en Delta para iPhone, los usuarios pueden descargarlo de un sitio web a través de un navegador web como Safari. Una vez descargado, puedes usar la función ‘Archivos’ de Delta para ir a la carpeta de Descargas en la aplicación Archivos, donde el ROM puede cargarse en Delta.

Es importante recordar que un emulador cargado sin un ROM es inútil. Está vacío, no puedes hacer nada— como un reproductor de CD sin CD. Mientras que haya un ROM con el tipo de archivo correcto presente y el emulador lo admita, estás listo para empezar.

He visto algo sobre un BIOS — ¿necesito esto?

(Crédito de la imagen: Future)

Para algunos sistemas emulados, sí. Un archivo BIOS es básicamente la pantalla de inicio, que verifica un juego por su autenticidad cuando se ha insertado en el sistema. Para cualquier consola basada en discos, así como para las consolas portátiles de Nintendo desde Nintendo DS en adelante, se requieren uno o más archivos de inicio para que el emulador pueda usar el BIOS y así iniciar el juego que seleccionaste. Si estás usando Delta en iPhone, necesitas ciertos archivos BIOS para poder jugar juegos de Nintendo DS en el emulador. Al igual que los ROMs, los archivos BIOS están protegidos por derechos de autor.

¿Puedes jugar cualquier juego que desees?

Juego homebrew Dangan en Delta para iPhone. (Crédito de la imagen: Future)

Depende de cuán bien un emulador admita el sistema. Cxbx-Reloaded, un emulador de Xbox, actualmente no puede ejecutar 83 juegos de la consola — sin embargo, PCSX2, un emulador de PlayStation 2, puede ejecutar todos los juegos disponibles. Aunque hay seis juegos que solo pueden llegar a la pantalla de título por ahora.

Los emuladores se mejoran constantemente – Dolphin apenas podía ejecutar The Legend of Zelda: The Wind Waker cuando se lanzó su primera versión en 2003, pero ahora funciona sin problemas. Si descargas Delta en tu iPhone y descubres que un juego no funciona como esperabas, existe una buena posibilidad de que el desarrollador, Riley Testut, sea consciente, y es posible que veas algunas mejoras en una próxima actualización.

Recuerda, sin embargo, que solo porque un juego pueda técnicamente ejecutarse en un emulador, esto no significa que sea legal.

¿Qué emuladores de iPhone y iPad están disponibles en la App Store?

(Crédito de la imagen: Future)

Delta es un emulador multi-consola que se lanzó el 17 de abril, ejecuta juegos de las siguientes consolas:

NES (Nintendo Entertainment System)Super NintendoNintendo 64Game Boy ColorGame Boy AdvanceNintendo DS

¿Tienes dificultades para usar el emulador? ¡Hemos creado una guía para jugar en Delta para ayudarte a resolverlo!

Si eres suscriptor de la página de Patreon de Delta, puedes acceder a una próxima versión que admitirá SEGA Genesis, así como soporte nativo para iPad.

También está disponible un emulador de Commodore 64, que es un sistema de 8 bits de 1982, llamado EmuXL.

¿Qué otros emuladores podrían estar disponibles?

(Crédito de la imagen: Future)

Con el cambio de regla de Apple sobre los emuladores, es posible que veamos otros aparecer pronto que han estado disponibles en Mac durante años, como DuckStation, un emulador de PlayStation 1. Henrik Rydgård, creador de PPSSPP, un emulador de PlayStation Portable, dijo en una publicación reciente en su blog que estaría feliz de llevarlo al iPhone — si Apple introduce métodos para que los emuladores tengan selectores de ROM que permitan a los usuarios descargar juegos directamente a PPSSPP. Si Rydgård significa que estos selectores ofrecen juegos independientes homebrew que el usuario puede elegir, eso no parece ser una característica con la que Apple tendría problemas. Con esto en mente, esperamos ver pronto PPSSPP en el iPhone.

Provenance, un emulador multi-consola que puede ejecutar juegos de las consolas SEGA Saturn y Sony PlayStation, por nombrar algunas, tiene muchas posibilidades de aparecer en la App Store. Los desarrolladores han permanecido en silencio desde el cambio de regla de Apple, pero si Delta puede, Provenance no debería tener problemas en estar disponible también.

¿Qué es JIT?

DolphiniOS will *not* be compatible with iOS 17.4 sideloading in Europe due to Apple’s restrictions.Apple does not allow apps that aren’t web browsers to use JIT. Even if we pretended to be a web browser, the Dolphin core would not be compatible with Apple’s JIT requirements.January 25, 2024

Ver más

El compilador Just In Time (JIT) permite que los gráficos renderizados se ejecuten mucho más rápido, ya que aprovecha un marco gráfico que no está permitido para aplicaciones de terceros en la App Store. El equipo detrás de DolphiniOS ha dicho en X que como JIT aún no es compatible, no llevarán el emulador al iPhone, independientemente del cambio de regla de Apple sobre emuladores.

¿Significa esto que podré jugar X de la consola X pronto?

OpenEmu en macOS, mostrando Foxy Land – un juego homebrew. (Crédito de la imagen: Future)

¡Quizás! Depende de si el desarrollador decide o no portar su emulador a iOS. Recuerda, el silicio de Apple se ejecuta en sus Mac, iPhones, iPads y productos Apple TV. Hay muchas oportunidades para ver emuladores que funcionan bien en Mac, trasladados a uno o a todos estos, como OpenEmu, un emulador multi-consola.

¿Se puede usar un controlador con un emulador?

(Crédito de la imagen: 8BitDo)

Si un emulador utiliza el marco de controladores de juegos, definitivamente puedes. Delta es un gran ejemplo de esto, ya que puedes emparejar un controlador 8BitDo, un controlador Xbox o un controlador PlayStation 5 Dual Sense, por nombrar algunos. Debido a este marco en Delta, recomendamos encarecidamente usar uno de los mejores controladores de juegos para iPhone.