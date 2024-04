Mis 5 principales acciones de crecimiento de inteligencia artificial (IA) para comprar antes de que continúe el aumento.

Tras soportar una de sus peores actuaciones desde 2008, el Nasdaq Composite ha dado un giro, ganando un 50% desde principios del año pasado. Después de un movimiento tan pronunciado al alza, algunos inversores se preguntan si queda mucho alza por delante.

Sin embargo, una revisión de los datos sugiere que la actual recuperación del mercado todavía tiene espacio para continuar. Desde que el index emblemático comenzó a cotizar en 1972, cada año después de que comienza una recuperación del mercado, el índice tecnológico ha subido un 19%, en promedio. La batalla continua con la inflación es una incógnita que aún podría complicar las cosas. Dicho esto, la historia sugiere que 2024 debería ser un año rentable para los inversores.

Se considera generalmente que los recientes avances en inteligencia artificial (IA) han ayudado a impulsar el ascenso del mercado y probablemente impulsarán ganancias adicionales en 2024. Mientras que las estimaciones varían, se espera que la IA generativa añada entre $2.6 billones y $4.4 billones anualmente a la economía global en los próximos años, según datos compilados por el McKinsey Global Institute. Las empresas en la vanguardia de la IA disfrutarán de un verdadero golpe de suerte.

Aquí están mis cinco principales acciones de IA para comprar antes de que el Nasdaq suba a nuevas alturas.

1. Nvidia

Ninguna discusión sobre el potencial de la IA estaría completa sin hacer una referencia a Nvidia (NASDAQ: NVDA). El fabricante de unidades de procesamiento gráfico (GPU) es el estándar de oro para varios casos de uso de la IA, incluido el aprendizaje automático, la computación en la nube y los centros de datos, y sus procesadores se han convertido rápidamente en los preferidos para la IA generativa. La demanda ha superado con creces la oferta, y se espera que la escasez resultante de chips persista hasta 2025. La competencia es intensa, pero las décadas de experiencia de Nvidia y el gasto significativo en investigación y desarrollo han mantenido a raya a sus rivales.

Para su año fiscal 2024 (que terminó el 28 de enero), los ingresos y las ganancias por acción (EPS) de Nvidia crecieron un 126% y un 586%, respectivamente. Si bien nadie espera que sus ganancias de tres dígitos continúen indefinidamente, se espera que la demanda siga siendo fuerte. Además, aunque 34 veces las ganancias futuras puedan parecer caras, su crecimiento ilustra por qué Nvidia merece un precio premium.

2. Microsoft

Microsoft (NASDAQ: MSFT) fue otra empresa que rápidamente capitalizó la oportunidad de la IA generativa. Después de años de trabajar en segundo plano, tomó una participación de $13 mil millones en el creador de ChatGPT, OpenAI, y lanzó su suite de asistentes de IA Copilot. Copilot está profundamente integrado en las ofertas principales de Microsoft, agilizando tareas que consumen mucho tiempo y haciendo que los trabajadores sean más productivos. Una encuesta a usuarios tempranos encontró que una vez que probaron Copilot, el 77% dijo que “no querían renunciar a él”.

Se siguen introduciendo nuevas versiones. Si bien las estimaciones varían, algunos analistas creen que Copilot podría generar hasta $100 mil millones en ingresos adicionales anualmente, lo que será beneficioso para la empresa. Además, Azure Cloud de Microsoft está ganando cuota de mercado y atribuyendo su crecimiento acelerado a la IA. A 35 veces las ganancias futuras, Microsoft se vende a un precio premium en comparación con un múltiplo de 27 para el S&P 500, pero eso es bastante razonable considerando el potencial de Microsoft.

3. Palantir Technologies

Palantir Technologies (NYSE: PLTR) lleva más de 20 años trabajando en el campo, suministrando analíticas de datos impulsadas por IA a gobiernos y empresas por igual. Cuando la IA se volvió viral el año pasado, la empresa enfrentó el desafío de frente y presentó su Plataforma de Inteligencia Artificial (AIP), que incorpora la IA generativa a sus ofertas ya sólidas.

Palantir ofrece “boot camps” para identificar problemas críticos que puede resolver con AIP, y la demanda ha sido impresionante. La empresa tenía previsto organizar 500 sesiones en un año y superó el objetivo en tan solo cuatro meses. Como resultado, los ingresos comerciales de Palantir en EE. UU. aumentaron un 70% interanual y un 12% secuencial, convirtiéndose en el negocio de más rápido crecimiento de la empresa, ¡y apenas está comenzando!

El ratio precio/ganancias/crecimiento (PEG) futuro de Palantir es inferior a 1, el estándar para una acción subvaluada.

4. Super Micro Computer

No solo son chips y software los que están impulsando la revolución de la IA. La mayoría del procesamiento de IA ocurre en servidores en la nube o centros de datos, y ahí es donde entra en juego Super Micro Computer (NASDAQ: SMCI), también conocido como Supermicro. La empresa trabaja en estrecha colaboración con Nvidia, Advanced Micro Devices, Intel y otros para desarrollar servidores de vanguardia que puedan soportar las exigencias del procesamiento de IA. Estos estrechos lazos aseguran que los servidores de Supermicro estén optimizados para ser caballos de batalla de la IA, al mismo tiempo que se centran en la eficiencia energética.

La demanda es fuerte y la empresa está quitando cuota de mercado a sus competidores. En el segundo trimestre de su año fiscal 2024 (finalizado el 31 de diciembre), los ingresos crecieron un 103% interanual, mientras que su EPS ajustado aumentó un 71%. A pesar de su impresionante crecimiento, Supermicro se vende por menos de 3 veces las ventas futuras, una ganga si se considera la oportunidad que tiene.

5. Alphabet

Alphabet (NASDAQ: GOOGL) (NASDAQ: GOOG) tiene una larga historia desplegando IA para impulsar sus negocios de búsqueda y publicidad digital. La empresa implementó rápidamente funcionalidades de IA generativa en sus productos principales Google y Android. Además, la empresa está bien posicionada para ofrecer modelos de IA generativa a sus clientes de la nube a través de Google Cloud, el tercer proveedor de infraestructura en la nube más grande del mundo.

Una de sus mayores oportunidades es Gemini, que la empresa dice es su “modelo de IA más grande y capaz”. Además, la plataforma Vertex AI de Google ofrece 130 modelos fundamentales que ayudan a los usuarios a construir y desplegar aplicaciones de IA generativa sin tener que reinventar la rueda.

Los recientes avances en la IA probablemente ayudarán a impulsar la recuperación del negocio de publicidad digital de Google, y a menos de 27 veces las ganancias, las acciones de Alphabet son una ganga.

