¿Los drones son el futuro? No para todo, dice el general polaco.

KORZENIEWO, Polonia — Los militares deben ser cautelosos al aplicar lecciones de la guerra en Ucrania y en su lugar adaptarse para la batalla aún por venir, según un alto general en el ejército polaco.

Aunque la guerra entre Ucrania y Rusia ha enfatizado el papel crucial que pueden desempeñar los drones — y la amenaza que pueden representar para las tropas — el General Piotr Blazeusz no está convencido de su valor durante los cruces de vías fluviales.

“Tradicionalmente, no usarías drones solo para un cruce de agua. Podrías usarlos con propósitos de reconocimiento para recopilar inteligencia con anticipación, pero mientras estés realizando el cruce real, realmente no los necesitarías en el aire,” dijo el subjefe del Estado Mayor General a Defense News en una entrevista en el marco de la práctica Dragon liderada por Polonia llevada a cabo aquí. “Querrías tenerlos adelante, al frente, asegurando que no haya bloqueos en el camino, o identificando posiciones enemigas o amenazas para los vehículos desembarcando.”

Durante la práctica del 4 al 5 de marzo, organizada como parte del ejercicio a gran escala Steadfast Defender de la OTAN, los drones no se vieron por ningún lado. Un solo sistema aéreo no tripulado — el drone Puma de AeroVironment — fue visible durante la parte de exhibición estática pero aparentemente no estuvo involucrado en el entrenamiento. Anteriormente había volado durante el ejercicio recientemente concluido Brilliant Jump de la OTAN.

En los últimos dos años, el río Dniéper de 2,200 kilómetros de longitud — que fluye a través de Rusia, Bielorrusia y Ucrania — ha servido como una parte crítica de la línea del frente entre las fuerzas ucranianas y rusas así como un importante objetivo para ambos bandos.

En noviembre, tanto funcionarios ucranianos como rusos confirmaron que las unidades ucranianas pudieron cruzarlo y establecer puestos de avanzada en la ribera este del río.

Unidades de drones y reconocimiento aéreo aparentemente estuvieron involucradas en la operación de cruce, en parte proporcionando cobertura para los soldados trasladándose y detectando movimientos rusos.

“Los drones de combate probablemente son de poca utilidad en un cruce de río,” dijo Samuel Bendett, asesor en capacidades militares rusas en el Centro de Análisis Naval. “Lo más importante es tener drones ISR [inteligencia, vigilancia y reconocimiento] volando constantemente, así como una serie de sistemas contra drones y guerra electrónica para proteger al personal y al equipo.”

Blazeusz dijo que una de las razones por las que los drones no se usaron como parte de la demostración Dragon en el río Vístula tenía que ver con la menor distancia que las fuerzas necesitaban cruzar.

“El cruce del Vístula es solo de 320 metros, por lo que no es tan grande. Pero si fuera una distancia más larga, potencialmente podrías necesitarlos, pero tenemos otros medios de comunicación más allá de solo drones,” explicó.

En contraste, algunas partes del río Dniéper en Ucrania pueden tener casi 1,6 kilómetros de longitud.

Algunos observadores presentes en el ejercicio compartieron la preocupación de que no todos en Occidente adaptan tácticas lo suficientemente rápido para igualar los requisitos de la guerra moderna, impulsada por la guerra Rusia-Ucrania.

Mientras los países deben mantener un ojo cercano en lo que sucede allí, Blazeusz advirtió que los militares no deberían intentar simplemente duplicar estrategias.

“Nunca en la historia la siguiente guerra fue una copia exacta de la anterior, así que tenemos que ser muy cuidadosos al identificar lecciones aprendidas en Ucrania y luego aplicarlas, porque sí, hay indicaciones claras de lo que necesitamos hacer, pero no deberíamos intentar simplemente replicar lo que están haciendo allá,” dijo. “Tenemos nuestro propio conjunto de consideraciones [como país] para pensar.”