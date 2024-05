Danny Robins está llevando su podcast Incognito al escenario.

El año pasado Danny se dirigió a la carretera para preguntar las preguntas ¿existen los fantasmas? Y si no, ¿por qué los vemos?

El mes que viene, Danny y su equipo de expertos regresan con una noche aterradora y provocadora, con historias de lo sobrenatural llevadas a la vida en el escenario a través de una emocionante invención teatral en una mezcla de proyección, sonido y narración fascinante.

Aquí Danny nos cuenta un poco más sobre su interés en lo sobrenatural que ha tomado control de su vida

¿Cuándo te interesaste por primera vez en fantasmas y la vida después de la muerte?

Es algo que me ha obsesionado desde que era un niño. Solía pasar el rato en la biblioteca de la escuela, ojeando libros como el Usborne World of the Unknown, mirando fotos supuestamente de fantasmas. Creo que parte de esto fue porque me criaron como ateo, así que tuve una infancia completamente libre de creencias.

Me fascinó la idea de que podría haber algo más allá. Algunas personas encontrarían a Dios, y yo encontré a los fantasmas – me intrigaron las historias que escuché que sugerían que quizás hay cosas sobre nuestro universo que aún no entendemos del todo. A medida que envejezco, creo que la idea de una vida después de la muerte me cautiva más y más.