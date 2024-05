Dunne renuncia al consejo de políticas del PGA Tour, efectiva de inmediato.

Mark Schlabach, Escritor Senior de ESPN 13 de mayo de 2024, 07:25 PM ET

Escritor Senior de fútbol americano universitario

Autor de siete libros sobre fútbol americano universitario

Graduado de la Universidad de Georgia

Jimmy Dunne, quien el año pasado ayudó a negociar el controvertido acuerdo marco del PGA Tour con el Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita, renunció a la junta directiva del tour el lunes.

En la carta de renuncia de Dunne, una copia de la cual fue obtenida por ESPN, Dunne escribió que “no se ha hecho ningún progreso significativo hacia una transacción con el FIP” y que “mi voto y mi rol son completamente superfluos” ahora que los directores de jugadores superan en número a los directores independientes en la junta directiva. La renuncia de Dunne fue efectiva de inmediato.

“Es crucial para la Junta evitar que las diferencias de ayer interfieran con las decisiones de hoy, especialmente cuando influyen en futuras oportunidades para el tour”, escribió Dunne. “Unificar el golf profesional es primordial para restaurar el interés de los fans y reparar las heridas dejadas por un juego fracturado. He hecho todo lo posible para mover a todas las mentes en esa dirección”.

Junto con el comisionado del PGA Tour Jay Monahan, Dunne y el presidente de la junta directiva Ed Herlihy negociaron en secreto el acuerdo marco con el FIP, que está financiando la rival Liga de Golf LIV. Monahan y el gobernador del FIP, Yasir Al-Rumayyan, anunciaron el acuerdo el 6 de junio. La mayoría de los jugadores del PGA Tour, incluidos algunos directores de jugadores, no estaban al tanto del acuerdo hasta que fue anunciado en televisión.

El acuerdo marco expiró el 31 de diciembre, pero las partes han seguido tratando de negociar un acuerdo. Monahan y los directores de jugadores, incluido Tiger Woods, se reunieron con Al-Rumayyan en las Bahamas el 18 de marzo.

En el Masters en abril, Woods dijo que la reunión fue productiva.

“No sé si estamos más cerca, pero ciertamente vamos en la dirección correcta”, dijo Woods. “Esa fue una reunión muy positiva, y creo que ambas partes salieron de la reunión sintiéndose positivas”.

El PGA Tour llegó a un acuerdo con Strategic Sports Group, un consorcio de propietarios de equipos deportivos estadounidenses multimillonarios y otros, para invertir hasta $3 mil millones en PGA Tour Enterprises, una nueva entidad con fines de lucro.

En un memo, obtenido por ESPN la noche del lunes, enviado a los golfistas del Tour, Monahan abordó los desarrollos, diciendo “me gustaría agradecer a Jimmy por su firme servicio a esta organización desde que se unió a la Junta en enero de 2023, sin mencionar sus innumerables contribuciones al juego de golf que abarcan décadas”.

Monahan, en el memo, también agregó “continuamos haciendo progresos significativos detrás de escena en nuestras negociaciones hacia un posible acuerdo con el FIP. Nuestro objetivo sigue siendo ofrecer el mejor resultado posible para el PGA Tour, nuestros jugadores, socios, torneos y fans”, antes de concluir que “por respeto al Campeonato de la PGA, no haremos más comentarios públicos sobre este asunto”.

Dunne, un negociante de Wall Street, testificó sobre el potencial acuerdo del tour con los saudíes frente al Subcomité Permanente de Investigaciones del Senado de los Estados Unidos el 11 de julio. Monahan estaba tomando un permiso por razones de salud en el momento de la audiencia.

Dunne sugirió en su carta de renuncia el lunes que lo habían excluido de las negociaciones con los saudíes. Su renuncia se produce menos de una semana después de que la estrella del PGA Tour Rory McIlroy le dijera a los periodistas que ciertas personas en la junta directiva estaban “incómodas” con su regreso a la junta.

McIlroy renunció a la junta directiva en noviembre. El director de jugadores Webb Simpson estaba dispuesto a renunciar, si McIlroy lo reemplazaba para ayudar a llegar a un acuerdo con los saudíes.

Junto con Woods y Simpson, los directores de jugadores son Patrick Cantlay, Jordan Spieth, Adam Scott y Peter Malnati. El ex miembro del tour Joe Ogilvie es enlace de la junta.

El jueves, el tour anunció que el ex CEO de Valero Energy Corp., Joseph W. Gorder, había sido elegido para servir como presidente inaugural de la junta directiva de PGA Tour Enterprises y que McIlroy formaría parte de un comité de transacción que manejaría las negociaciones del tour con el FIP.

Gorder, ahora presidente ejecutivo de la junta de Valero Energy, también formará parte del comité de transacción, junto con el fundador y propietario principal de Fenway Sports Group, John W. Henry, Monahan, Scott, Woods, McIlroy y Ogilvie.

Dunne y Herlihy fueron excluidos del comité de transacción.

“Los jugadores han perdido la confianza en la junta debido a los tratos entre bastidores y la gobernabilidad”, dijo un miembro del PGA Tour, no autorizado para hablar oficialmente sobre la situación, a ESPN el lunes. “Cuanto más se involucran los jugadores, más se dan cuenta de que las cosas no se están ejecutando como ellos quieren, desde arriba hacia abajo. Los jugadores le han dicho al resto de la junta que quieren dirigirla y no confían en la junta. Cuando pierdes la fe en el jefe, ninguno de los jugadores va a prestar atención”.

Dunne no respondió a la solicitud de comentario de ESPN.