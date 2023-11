La manzana finaliza la asociación con Goldman Sachs para la tarjeta de Apple.

Apple está poniendo fin a su asociación de tarjeta de crédito con Goldman Sachs, según informa The Wall Street Journal. Apple planea dejar de trabajar con Goldman Sachs en los próximos 12 a 15 meses, y aún no está claro si Apple ha establecido una nueva asociación para la tarjeta Apple Card.

Apple y Goldman Sachs disolverán por completo su asociación de consumo, incluyendo la tarjeta ‌Apple Card‌ y la cuenta de ahorros de Apple.

Rumores a principios de este año sugerían que Goldman Sachs quería terminar su relación con Apple como parte de un plan para reducir su negocio de consumo. En ese momento, se dijo que Goldman Sachs estaba hablando con American Express sobre una posible adquisición, pero la ‌Apple Card‌ necesita funcionar en la red Mastercard hasta 2026 debido a un acuerdo establecido entre Apple y Goldman Sachs. Amex también tenía preocupaciones sobre aspectos del programa como las tasas de pérdida de préstamos debido al impulso de Apple para que los clientes sean aprobados, por lo que no se conoce el estado de las conversaciones.

Synchrony Financial, conocido como el mayor emisor de tarjetas de crédito de tiendas, ha considerado hacerse cargo de la ‌Apple Card‌, según The Wall Street Journal.

Goldman Sachs y Apple han trabajado juntos en la ‌Apple Card‌ desde su lanzamiento en 2019, y también se han asociado para la cuenta de ahorros de alto rendimiento de Apple y la función Apple Pay Later. La asociación no ha ido sin problemas, con Goldman Sachs enfrentando problemas de servicio al cliente debido a largos tiempos de espera para transacciones disputadas de ‌Apple Card‌ y problemas con la cuenta de ahorros de Apple.

La Oficina de Protección Financiera del Consumidor de EE. UU. lanzó una investigación sobre Goldman Sachs debido a las quejas de los clientes, lo que llevó a tensiones con Apple. Apple no está contento con la reputación del servicio al cliente de sus productos ‌Apple Card‌ y Apple Savings, mientras que algunos ejecutivos de Goldman Sachs culpan a Apple por el escrutinio regulatorio.

Goldman Sachs era nuevo en la banca al consumidor cuando se lanzó la ‌Apple Card‌, y para establecer un trato con Apple, no está cobrando tarifas que muchos emisores de tarjetas de crédito reciben. El banco no obtiene una parte de la tarifa que los comerciantes pagan a Apple para aceptar la ‌Apple Card‌, ni puede cobrar tarifas anuales, tarifas por mora o tarifas por transacciones en el extranjero. Goldman Sachs sí gana dinero de los préstamos concedidos a titulares de tarjetas que dividen las compras de Apple en cuotas, pero no se sabe si Apple podrá establecer un trato similar con otro emisor debido a los ingresos limitados que proporciona la ‌Apple Card‌.