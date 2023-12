Apple lanza la segunda versión candidata de macOS Sonoma 14.2 para desarrolladores

Apple hoy sembró una segunda versión candidata (RC) de la próxima actualización de macOS Sonoma 14.2 a los desarrolladores con fines de prueba, con el software llegando pocos días después de que Apple sembró el primer RC. El segundo RC tiene un número de compilación de 23C64, superior a 23C63 del primer RC.

Los desarrolladores registrados pueden participar en la beta a través de la sección de Actualizaciones de software de la aplicación Configuración del sistema. En Actualizaciones beta, active la beta de desarrollador de Sonoma. Tenga en cuenta que se requiere un ID de Apple asociado con una cuenta de desarrollador de Apple para obtener la beta.

La versión candidata de ‌macOS Sonoma‌ 14.2 representa la versión finalizada del software que se lanzará al público si no se encuentran problemas importantes.

‌macOS Sonoma‌ 14.2 agrega soporte para un AutoFill mejorado para PDF, junto con la verificación de clave de contacto para Mensajes, una opción de reacción de calcomanía, nuevos widgets meteorológicos y más. Las notas de la actualización de Apple se encuentran a continuación.

Esta actualización introduce Autofill mejorado para PDF y mejoras en Mensajes y Clima. Esta versión también incluye otras características, correcciones de errores y actualizaciones de seguridad para su Mac.

PDF

– El AutoFill mejorado identifica los campos en PDF y otros formularios que le permiten completarlos con información como nombres y direcciones de sus contactos

Mensajes

– La flecha de recuperación le permite saltar fácilmente a su primer mensaje no leído en una conversación haciendo clic en la flecha visible en la esquina superior derecha

– La opción de agregar calcomanía en el menú contextual le permite agregar una calcomanía directamente a un globo

– La Verificación de clave de contacto proporciona alertas automáticas y Códigos de verificación de contacto para ayudar a verificar que las personas enfrenten amenazas digitales extraordinarias están enviando mensajes solo con las personas que pretenden

Clima

– Los montos de precipitación lo ayudan a estar al tanto de las condiciones de lluvia y nieve para un día dado en los próximos 10 días

– Los nuevos widgets le permiten elegir entre la precipitación de la próxima hora, el pronóstico diario, los tiempos de salida y puesta del sol, y condiciones actuales como la calidad del aire, la sensación térmica y la velocidad del viento

– Instantánea del mapa de viento le ayuda a evaluar rápidamente los patrones de viento y acceder a la superposición animada del mapa de viento para prepararse para las condiciones de viento pronosticadas para las próximas 24 horas

Reloj

– Múltiples temporizadores le permiten ejecutar varios temporizadores simultáneamente y crear un nombre para cada temporizador

– Las configuraciones de temporizador le ayudan a comenzar rápidamente un temporizador con una variedad de opciones preestablecidas

– Recientes facilita reiniciar sus temporizadores recientemente usados

Esta actualización también incluye las siguientes nuevas características:

– La lista de reproducción de canciones favoritas en Apple Music le permite volver rápidamente a las canciones que marque como favoritas

– El uso del Historial de escucha en Apple Music se puede deshabilitar en un Enfoque para que la música que escuche no aparezca en Reproducidos recientemente o influya en sus recomendaciones

– Reconocimiento de música Shazam le permite identificar rápidamente canciones que se reproducen en línea o a su alrededor, incluso cuando usa AirPods

– Los nuevos diseños de teclado brindan soporte para otros 7 idiomas sámi

– Es posible que algunas características no estén disponibles para todas las regiones o en todos los dispositivos Apple

Para obtener información detallada sobre el contenido de seguridad de esta actualización, visite: https://support.apple.com/kb/HT201222

Se espera que Apple lance ‌macOS Sonoma‌ 14.2 la próxima semana.

