Historias de personas tomadas de Israel

Un total de 125 rehenes siguen sin ser localizados después de ser secuestrados por Hamás el 7 de octubre del año pasado, se presume que al menos 37 de ellos han muerto. Según Israel, 252 israelíes y extranjeros fueron tomados durante los ataques. Israel da una cifra oficial de 129 rehenes en Gaza porque incluye a cuatro personas tomadas como rehenes en 2014 y 2015. Dos de ellos se cree que han fallecido. Estas son las historias de los rehenes que aún están en cautiverio, las cuales han sido confirmadas por la BBC o reportadas de manera creíble. Esta lista se actualiza regularmente y los nombres pueden cambiar, ya que algunas personas temidas como secuestradas se confirman como fallecidas o liberadas. Última actualización el 17 de mayo de 2024 a las 17:03 BST. [BBC]

Yagev Kirsht, de 34 años, fue llevado de su hogar en el kibutz Nirim, junto con su esposa, Rimon Buchstab Kirsht. Ella ha sido liberada. Alexander Trupanov fue tomado como rehén junto con su madre Lena Trupanov, de 50 años, su pareja Sapir Cohen, de 29 años, y su abuela Irina Tati, de 73 años. Todos fueron secuestrados del kibutz Nir Oz mientras pasaban el Sábado juntos, según un comunicado del Centro Raoul Wallenburg para los Derechos Humanos de Canadá. Irina y Lena fueron liberadas el miércoles 29 de noviembre y Sapir fue liberado al día siguiente. Ariel Cunio, su novia Arbel Yahud y su hermano Dolev también se cree que fueron secuestrados en el mismo ataque en Nir Oz. Eitan Cunio, el hermano de Ariel que escapó de Hamás, le dijo al Jewish Chronicle que su último mensaje de Ariel decía: “Estamos en una película de terror”. David Cunio, de 33 años, otro de los hermanos de Ariel, también fue secuestrado en Nir Oz, según la familia. La esposa de David, Sharon Aloni Cunio, y sus hijas gemelas de tres años, Ema y Yuly, fueron liberadas el 27 de noviembre. La hermana de Sharon, Danelle Aloni, y su hija de seis años, Emilia, fueron liberadas el 24 de noviembre. Doron Steinbrecher, de 30 años, enfermera veterinaria, estaba en su departamento en el kibutz Kfar Aza cuando Hamás atacó, informó el Times of Israel. A las 10:30 del 7 de octubre, el periódico dijo, envió un mensaje de voz a sus amigos: “Han llegado, me tienen”. Naama Levy, de 19 años, fue filmada siendo metida a la fuerza en una camioneta, con las manos atadas detrás de la espalda. Las imágenes fueron difundidas por Hamás y circuladas ampliamente en las redes sociales. Según su madre, la adolescente acababa de comenzar su servicio militar. Yousef Zyadna, un granjero lechero beduino de 53 años, fue secuestrado del kibutz Holit y llevado a Gaza junto con sus hijos Hamza, de 22 años, y Bilal, de 18 años, y su hija Aisha, de 16 años. Aisha y Bilal fueron liberados el jueves 30 de noviembre. Elad Katzir, de 47 años, fue secuestrado de Nir Oz junto con su madre, Hanna. Las FDI dijeron que habían recuperado su cuerpo de Gaza el 6 de abril después de que fuera “asesinado en cautiverio” por la Yihad Islámica. Hanna fue liberada en noviembre. Ohad Ben Ami, de 55 años, fue secuestrado de Be’eri junto con su esposa, Raz. Ella fue liberada por Hamás el 29 de noviembre. Los hermanos gemelos Gali y Ziv Berman, de 26 años, fueron tomados de Kfar Aza. Ziv estaba enviando mensajes a un amigo mientras sucedía el ataque. Su familia dijo que las FDI les habían dicho que los hermanos estaban en cautiverio en Gaza. Su hermano Liran le dijo a las noticias de CBN que el dúo tenía “poder gemelo” y eran el centro de atención dondequiera que fueran. Shlomo Mansour, de 85 años, nacido en Irak, fue secuestrado del kibutz Kissufim, donde vivía y trabajaba como gerente de un gallinero. Su esposa, Mazal, logró escapar. Michel Nisenbaum, de 59 años, es un ciudadano brasileño-israelí que ha vivido en Israel durante 45 años y trabaja como técnico informático, según su familia contó a los medios brasileños. También dicen que es diabético y padece la enfermedad de Crohn. El 7 de octubre, dicen que alguien que afirmaba ser de Hamás contestó su teléfono cuando intentaron llamarlo. Daniela Gilboa, de 19 años, envió mensajes diciendo que el kibutz Nahal Oz, donde se alojaba, estaba bajo ataque y le pidió a su madre que rezara por ella. Su novio, Roy Dadon, le contó a la revista Economist 1843 que cree que la vio un destello en un video que mostraba a tres chicas siendo conducidas en la parte trasera de una camioneta SUV. Itay Chen, de 19 años, ciudadano estadounidense-israelí y soldado del IDF, estaba en servicio activo con una unidad de tanques el 7 de octubre, según el Times of Israel. El periódico informó que su familia fue notificada por las FDI de que oficialmente se lo considera desaparecido en acción y probablemente está siendo rehén. Otro soldado de su unidad, Matan Angrest, de 21 años, también se presume que está en Gaza. Yosi Sharabi, de 51 años, fue secuestrado de Be’eri junto con su hermano, Eli Sharabi, de 55 años. La esposa y las dos hijas de Eli fueron asesinadas en el ataque. Ofir Engel, el novio de la hija de Yosi, Yuval, también fue tomado, pero liberado el 29 de noviembre. Agam Berger, de 19 años, fue secuestrado de Nahal Oz. Se le vio siendo llevado en videos difundidos por Hamás. Edan Alexander, de 19 años, es un ciudadano estadounidense-israelí que se ofreció como voluntario para unirse al ejército israelí. Estaba sirviendo cerca de la frontera de Gaza en el momento del ataque de Hamás. La familia de Edan dijo que les habían comunicado las autoridades israelíes que había sido llevado a Gaza como rehén. Kaid Farhan Elkadi, de 53 años, vive con su familia al sur de Rahat y trabajaba como guardia de seguridad, según los medios israelíes. Los informes dicen que su familia cree que fue secuestrado y llevado a Gaza, basándose en imágenes compartidas por Hamás. Ilana Gritzewsky y Matan Zanguaker fueron capturados cerca de la frontera con Gaza, según la familia. Matan Zanguaker, de 24 años, fue tomado junto con su pareja Ilana Gritzewsky, de 30 años, de Nir Oz, según el padre de Ilana. Ilana, una mexicana, fue liberada el jueves 30 de noviembre. Eitan Horn, de 37 años, y su hermano Yair, de 45, ambos ciudadanos argentinos, estaban también en Nir Oz en el momento del ataque. Su padre, Itzik, dijo que cree que fueron secuestrados. Yair es un trabajador de la construcción mientras que Eitan trabaja en educación. Itai Svirsky, de 38 años, se cree que fue secuestrado cuando sus ancianos padres fueron asesinados en Be’eri. Había ido a visitarlos por la festividad de Simjat Torá. Keith Seigel, de 64 años, y su esposa Adrienne – conocida como Aviva – Seigel, de 62 años, fueron secuestrados de su hogar en Kfar Aza, según el hermano de Keith, Lee Seigel, dijo a la BBC. Adrienne fue liberada el 26 de noviembre. Omri Miran, de 46 años, vivía en Nahal Oz con su esposa e hijas. Omri fue llevado por Hamás con las manos atadas, según contó su esposa Lishay al periódico The Guardian. Ella le dijo que no fuera un héroe, instándolo: “Haz lo que quieran porque te quiero de vuelta”. Bipin Joshi, de 23 años, estudiante nepalí, se cree que fue tomado de Kibbutz Alumim. El periódico nepalés Setopati dice que era uno de los 49 estudiantes universitarios que estaban estudiando agricultura en Israel. Según ellos, 10 estudiantes murieron en el ataque. Ilan Weiss, de 58 años, desapareció de Kibbutz Be’eri después de que se le viera salir de la casa para defender a la comunidad. El 25 de noviembre, su esposa Shiri Weiss, de 53 años, y su hija Noga, de 18 años, fueron liberadas del cautiverio en un acuerdo de rehenes. Amiram Cooper, de 85 años, y su esposa Nurit, de 80, fueron tomados de su hogar en Nir Oz, según la nuera Noa. La familia habló con la pareja durante el ataque de Hamás, dijo Noa, cuando la pareja estaba en su habitación segura. Más tarde, la familia rastreó el teléfono de Amiram a Gaza. El lunes 23 de octubre, Nurit fue una de las dos mujeres liberadas. Oded Lifshitz, de 83 años, y su esposa Yocheved, de 85, fueron tomados como rehenes de Nir Oz. El lunes 23 de octubre, Yocheved fue una de las dos mujeres ancianas liberadas. Después de escuchar la noticia de la liberación de su madre, su hija Sharone – una artista radicada en Londres – dijo: “Aunque no puedo expresar con palabras el alivio de que ahora esté a salvo, me centraré en asegurar la liberación de mi padre y de todos los que – unas 200 personas inocentes – sigan en cautiverio en Gaza”. Haim Peri, de 79 años, fue secuestrado de su hogar en Nir Oz, según el Times of Israel, y Yocheved Lifshitz, liberado rehén, dijo que lo vio vivo y sano. Su hijo Lior Peri dijo a Talk TV que Haim encerró a su esposa en la habitación segura antes de entregarse a los secuestradores. Avraham Munder, de 78 años, fue secuestrado de Nir Oz, según las autoridades israelíes. Su esposa Ruthi, hija y nieto han sido liberados. Omer Neutra, un estadounidense-israelí de 22 años y nieto de sobrevivientes del Holocausto, pospuso sus planes de ir a la universidad en los EE. UU. para estudiar en Israel, y finalmente se unió al IDF. Estaba sirviendo como comandante de tanques cerca de Gaza cuando Hamás atacó. Los padres de Omer dicen que les dijeron en la embajada de Israel que había sido secuestrado. Alex Danzig, de 75 años, un erudito e historiador del Holocausto, estaba en su hogar en Nir Oz, cuando fue atacado por Hamás. “Sabemos con certeza que fue secuestrado”, dijo su hijo Mati a la BBC. Alex – cuya hermana mayor, Edith, es una sobreviviente del Holocausto – ha pasado los últimos 30 años trabajando para Yad Vashem, el centro de recuerdo del Holocausto de Israel. Su desaparición ha desencadenado una campaña para su liberación, tanto en Israel como en Polonia, el país de su nacimiento. Itzhk Elgarat, de 68 años, fue secuestrado al mismo tiempo que Alex Danzig, contó su hermano Danny Elgert a la cadena de televisión Kan 11 de Israel, añadiendo que rastreó el teléfono de su hermano hasta la frontera con Gaza. Gadi Moses, de 79 años, también fue secuestrado durante el mismo ataque en Nir Oz, según familiares y la agencia de ayuda israelí donde trabajaba como experto agrícola. Efrat Katz, su pareja, inicialmente se pensó que también había sido capturada, pero más tarde se encontró muerta, informó el Times of Israel. Efrat era madre de Doron Asher, que fue secuestrado y posteriormente liberado con sus dos hijas. Ravid Katz, de 51 años, hermano de Doron Asher, inicialmente se pensaba que había sido secuestrado de Nir Oz, pero el 28 de noviembre su familia confirmó que había sido asesinado el 7 de octubre. Nimrod Cohen, de 19 años, había estudiado ingeniería de software en la escuela secundaria, según los informes. Después de ser secuestrado, su padre fue invitado a reunirse con el Papa Francisco en Roma junto con otras familias de rehenes. Tsachi Idan, de 51 años, fue visto por su esposa, Gali, mientras era llevado por los hombres armados de Hamás. Su familia había sido emboscada en su habitación segura en Nahal Oz. Su odisea fue transmitida en vivo por Hamás. Su hijo mayor, Maayan, quien acababa de cumplir 18 años, fue asesinado a tiros, dijo Gali a la BBC. Yarden Bibas, de 34 años, fue secuestrado de Nir Oz. Su esposa, Shiri, y sus dos hijos pequeños, Ariel y Kfir, también fueron tomados como rehenes, pero el 29 de noviembre, Hamás afirmó que habían sido asesinados en un ataque aéreo israelí mientras estaban en cautiverio. El gobierno israelí dijo que está verificando la afirmación. Ronen Engel, de 54 años, fue secuestrado de Kibbutz Nir Oz junto con su esposa, Karina Engelbert, de 51 años, y sus dos hijas, Mika, de 18 años, y Yuval, de 11 años. El 1 de diciembre, la organización que representa a las familias dijo que había sido asesinado. Karina, Mika y Yuval fueron liberados el 27 de noviembre. Karina Ariev, una soldado de 19 años, estaba sirviendo en una base militar cerca de Gaza cuando fue secuestrada. Su hermana Alexandra le dijo a la BBC que escuchó disparos mientras Karina la llamaba durante el ataque, y luego vio un video que mostraba a Karina siendo llevada en un vehículo. Ofer Kalderon, de 53 años, fue secuestrado por Hamás de Nir Oz. El 27 de noviembre, sus dos hijos, Erez, de 12 años, y Sahar, de 16 años, fueron liberados. También se cree que dos parientes más, Carmela Dan, de 80 años, y su nieta, Noya, de 12 años, fueron tomados, pero las autoridades israelíes luego anunciaron que habían sido encontrados muertos. Yoram Metzger, de 80 años, era residente de Nir Oz. Tiene diabetes y se fracturó la cadera hace seis meses, dijo su nuera. La esposa de Yoram, Tamar, fue liberada el 28 de noviembre. Nadav Popplewell, de 51 años, y su madre Channah fueron tomados como rehenes por Hamás, dijo Ayelet Svatitzky, hija de Channah, que estaba hablando con ellos por teléfono cuando los hombres armados entraron. Ella dijo que los secuestradores enviaron fotos de sus dos familiares, ambos diabéticos, con hombres armados al fondo. Channah ahora ha sido liberada. Omri Miran, de 46 años, fue secuestrado después de que su familia abriera la puerta de su refugio seguro a un niño israelí, que dijo que lo matarían de lo contrario. La esposa de Omri, Lishay Lavi, dijo que lo vio ser llevado en esposas con otros tres rehenes de Nahal Oz. Liri Elbag, de 18 años, acababa de comenzar su entrenamiento militar como vigía del ejército cerca de la frontera de Gaza cuando Hamás atacó, dijo su padre Eli a la Associated Press. Eli dijo que la vio en un video luego circulado por Hamas, abarrotada con otros en la parte trasera de un camión militar que había sido tomado por los hombres armados. Un número de personas se cree que fueron secuestradas del festival de música Supernova en el sur de Israel. Entre ellas: Shlomi Ziv, de 40 años, formaba parte del equipo de seguridad del festival y estaba en contacto con sus hermanas mientras el ataque se desarrollaba, según una entrevista con The Times of Israel. Unas semanas más tarde, la familia supo que oficialmente se consideraba que era un rehén, dice el informe. Alexander Lobanov, de 32 años, es un ciudadano ruso-is