La aplicación de mensajería rediseñada de Beeper para Android ya está disponible.

Es posible que hayas oído hablar de la aplicación Beeper Mini, que había añadido soporte para iMessage en Android. Sin embargo, el tiempo no estuvo a su favor y Apple la prohibió oficialmente más tarde. Han lanzado una nueva aplicación de mensajería para Android con un rediseño completo y muchas nuevas funcionalidades. La nueva aplicación de mensajería Beeper será completamente diferente de la aplicación anterior que tenían, está rediseñada.

Beeper abre pruebas beta para su nueva aplicación de mensajería rediseñada

La nueva aplicación Beeper para Android ya está aquí y todos los testers beta elegibles ya han comenzado a tener acceso a la aplicación. Como se mencionó anteriormente, esta nueva aplicación es completamente diferente de su aplicación de mensajería anterior, por lo tanto, los usuarios necesitan descargar la aplicación de nuevo. Si utilizas la aplicación anterior, entonces debes desinstalarla antes de instalar la nueva aplicación.

Los usuarios de Android pueden descargar la nueva aplicación Beeper directamente desde la Google Play Store. Aunque comparte la misma base que Beeper Mini, toda la interfaz de usuario ha sido rediseñada para que sea más acorde con el sistema operativo Android. Si comienzas a utilizar la aplicación, notarás muchos cambios; desde su diseño hasta la velocidad y la funcionalidad general.

El almacenamiento en caché local de los chats ha reducido el tiempo de carga general. Además, el usuario ahora puede vincular la aplicación directamente desde la versión de escritorio de la aplicación utilizando el escáner QR de Android. La aplicación ahora tiene soporte para la característica de burbujas de chat famosa de Android. Beeper Mini no tenía soporte para los servicios RCS, pero no está claro si lo añadirán en la nueva aplicación o no.

Beeper también lo ha optimizado para los dispositivos de pantalla más grande, ya que ahora tiene soporte de panel dual para dispositivos plegables, tabletas y dispositivos ChromeOS. La búsqueda nativa ahora es universal, lo que significa que puedes buscar directamente en todos los servicios conectados. Además, la marca ha dicho que la aplicación se convertirá en una versión de pago en el futuro y están listos para introducir planes basados en suscripción también.

Esta vez no hay soporte de iMessage

Beeper Mini era famoso por tener soporte nativo para iMessage. Pero con la nueva aplicación, Beeper ha eliminado el soporte de iMessage en la aplicación. A pesar de que la aplicación aún está en beta y la marca afirma que van a añadir más funcionalidades en las próximas semanas, es un poco confirmado que no van a traer el soporte de iMessage esta vez. Eso tiene sentido, ya que no quieren encontrarse en una situación difícil una vez más.