¿Los iPhones son a prueba de virus? ¿Puede un iPhone tener un virus? ¿Los iPhones son a prueba de virus? ¿Puede un iPhone contagiarse de un virus?

¿Tu iPhone se ha ralentizado y dejado de comportarse como esperas? ¿De repente tu calendario está lleno de citas de spam? ¿Has escuchado sobre el último agujero de seguridad en iOS? ¿O viste una publicación en redes sociales indicando que tus datos no están seguros? Si respondiste sí a alguna de esas preguntas, sin duda te estarás preguntando: ¿los iPhones pueden tener virus?

La buena noticia es que los productos de Apple, como el iPhone, son considerados más seguros contra amenazas que los dispositivos de otros fabricantes. Esto se debe en parte a que Apple tiene lo que se describe como un “jardín amurallado”, lo que significa que el software de iOS solo se puede descargar de la App Store de iOS después de ser examinado por Apple. Sin embargo, tu iPhone solo es tan seguro como lo hagas y las frecuentes actualizaciones de seguridad de Apple deberían aclarar que tu iPhone no está completamente a salvo de ataques. En este artículo, veremos si los iPhones pueden tener virus y qué puedes hacer para mantenerte a salvo de amenazas.

¿Los iPhones pueden tener virus?

Seamos claros, cualquier dispositivo electrónico que ejecute software es susceptible de ser infectado por un virus. La verdadera pregunta es qué tan probable es que eso suceda. iOS es un sistema altamente resistente, con muy pocos casos exitosos de penetraciones de virus reportados, incluyendo los ataques de spyware Pegasus y Reign, y AdThief, que afectó a varios iPhones con jailbreak en 2014.

En junio de 2023, la empresa de seguridad Kaspersky informó de un ataque, con decenas de empleados de Kaspersky afectados. En este caso, el atacante logró penetrar las defensas de los iPhones a través de un iMessage invisible que podía recopilar y transmitir información sensible como grabaciones de audio, fotos, geolocalización y más. La compañía señaló que esto se limitaba a versiones antiguas de iOS, siendo iOS 16.2 la última en mostrar la vulnerabilidad.

Cabe mencionar que ninguno de estos ataques estaba dirigido a usuarios típicos de iPhone.

El bajo número de amenazas de malware para los usuarios de iPhone se debe principalmente al enfoque de jardín cerrado de Apple que mencionamos anteriormente. Solo puedes instalar software certificado por la empresa y distribuido a través de la App Store. Esto le brinda a Apple un alto nivel de seguridad y evita que los usuarios de iPhone descarguen software de sitios aleatorios y expongan sus sistemas a programas potencialmente infectados.

La compañía está tan enfocada en evitar que aparezcan grietas en su seguridad que incluso desafió al FBI y al gobierno británico cuando ambos querían poder acceder a dispositivos bloqueados o tener puertas traseras incorporadas en iOS para monitorear comunicaciones cifradas. Esta fue una jugada de alto riesgo por parte de Apple, pero en ambos casos parece haber prevalecido, argumentando que cualquier vulnerabilidad que se incorpore al sistema haría que los dispositivos fueran menos seguros.

Los usuarios que hacen jailbreak a sus iPhones no están protegidos. Hacer jailbreak abre iOS para que se puedan realizar modificaciones e instalar software de fuentes que no sean la App Store. Principalmente ha caído en desuso ahora, ya que Apple ha trabajado arduamente para hacer que hacer jailbreak sea difícil. A menos que hayas jailbreakeado tu iPhone a propósito, o te hayan dado un iPhone jailbreakeado, es poco probable que tu iPhone sea vulnerable de esa manera.

Los iPhones son muy seguros, con investigaciones que muestran que se crean menos virus para iOS que para Android. Esto no quiere decir que Android sea inseguro, solo que tiene que lidiar con más ataques debido a la naturaleza relativamente abierta de la plataforma.

¿Son reales las advertencias de virus en el iPhone?

Si has visto un mensaje emergente que te advierte que tienes un virus en tu iPhone, es probable que sea un fraude. No hay virus en tu iPhone.

Si ves una advertencia así, es importante no hacer clic en nada más que cerrarla (¡y ten cuidado ya que la X puede que no sea un botón de cierre!) No respondas a la alerta, ya que es un intento de phishing.

Si estás en Safari, nuestra recomendación es que toques el ícono de nueva pestaña en la esquina inferior derecha de la pantalla y luego toques la X en la esquina superior derecha de esa pestaña para cerrarla. También debes limpiar tus cookies yendo a Configuración > Safari > Borrar historial y datos del sitio web.

Para evitar que esto vuelva a suceder, es posible que desees activar Advertencia de sitios web fraudulentos y Bloquear ventanas emergentes, también en Configuración > Safari.

¿Qué pasa con el spam de mi calendario? ¿Y se están filtrando mis datos a través de la aplicación Journal?

Si te has encontrado con notificaciones sobre citas falsas, o has leído una publicación en redes sociales que sugiere que tus datos no están seguros, es comprensible que estés preocupado.

Tomando el primer ejemplo, el spam del calendario es un problema común que muchos han enfrentado. Por lo general, lo que ha sucedido es que alguien ha hecho clic en un mensaje o correo electrónico que los ha suscrito a un calendario. No es un virus ya que no se propagará desde tu iPhone a los dispositivos de otras personas. Afortunadamente, es fácil detener y eliminar el spam del calendario del iPhone simplemente cancelando la suscripción al calendario de spam. Se aconseja precaución al hacer clic en correos electrónicos y mensajes, por supuesto.

Las publicaciones en redes sociales sobre virus en iPhone o problemas de seguridad deben tomarse con cautela. Por ejemplo, publicaciones alarmantes en Facebook y TikTok afirmaron que la aplicación Journal de Apple (que se estrenó en iOS 17) estaba compartiendo información privada con desconocidos. Resultó ser un malentendido sobre una de las funciones útiles de la aplicación que servía como un recordatorio de ideas para escribir en el diario relacionadas con eventos o reuniones a los que tú o amigos cercanos puedan haber asistido.

¿Son seguros los iPhones?

Los virus son raros, como hemos establecido, y cuando han surgido no han atacado a usuarios típicos de iPhone. Pero esto no significa que no debas tener precaución.

Los virus no son la única forma en que los piratas informáticos y criminales pueden acceder a tus datos. Una de las formas más eficientes de hacerlo es a través de cosas como correos electrónicos y mensajes de phishing que te presionan para hacer clic en enlaces para resolver alguna emergencia.

Probablemente hayas visto esto en forma de un amigo diciendo que está atrapado en el extranjero y necesita una transferencia rápida de dinero para sacarlo de una situación, o una advertencia de tu banco de que tu cuenta está a punto de ser cerrada de inmediato por alguna actividad sospechosa.

Hacer clic en estos enlaces puede resultar en problemas, generalmente llevándote a sitios falsos que te piden que inicies sesión y, sin darte cuenta, proporcionas tus datos de cuenta a los ladrones.

Otro peligro son las redes falsas que monitorean tus datos mientras viajan por los servidores. Estas a menudo se encuentran en aeropuertos, cafeterías u otros lugares donde esperarías encontrar Wi-Fi público. Los hackers configuran estas redes, generalmente con nombres que suenan como lo que esperarías encontrar en ese lugar. Pero en lugar de enviar tu información directamente al sitio de destino, la filtran. Como resultado, tus datos son robados por este ataque de “hombre en el medio”.

Una forma de evitar esto es usando una VPN cuando estás lejos de las redes Wi-Fi en las que confías. Estas proporcionan cifrado de datos para hacer que sea difícil para cualquiera ver tu información. Puedes leer más al respecto en nuestra guía sobre cómo usar una VPN en iPhone. También lee: ¿Son seguras las VPN para usar en un iPhone?

Apple también ha incluido una amplia gama de formas de mantener seguro tu dispositivo y vale la pena utilizar todas ellas para prevenir que alguien acceda a tus datos. Estas incluyen recomendar contraseñas sólidas, o incluso mejor usar PassKeys, y autenticación de dos factores. Puedes leer más consejos que Apple recomienda cuando se trata de usar las funciones de seguridad internas del iPhone.

Apple también responde razonablemente rápido a las fallas de seguridad cuando se descubren, con actualizaciones de seguridad que se envían a los iPhones de una manera que requiere una mínima intervención de los usuarios. Si deseas asegurarte de que dichas actualizaciones se realicen de inmediato, ve a Configuración > General > Actualización de software > Actualizaciones automáticas y asegúrate de que las Respuestas de seguridad y los Archivos de sistema estén seleccionados. Alternativamente, no demores cuando necesites instalar una actualización de seguridad.

Entonces, aunque tu iPhone generalmente está a salvo de virus, significa que los ataques están dirigidos con más frecuencia al usuario con el objetivo de engañarte para que divulgues datos. Con esto en mente, ten cuidado: Si un amigo te envía un mensaje diciendo que está en problemas, llámalo antes de enviar dinero ciegamente. Si el banco está a punto de cerrar tu cuenta, busca el número oficial listado y llámalos en lugar de confiar en la información dada en un mensaje urgente.

Sé inteligente. Tómate tu tiempo. Mantente seguro.