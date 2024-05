Jess Phillips dice que el Partido Laborista tiene que ‘buscar’ tras perder votos en áreas con alta población musulmana | Noticias de Política

El Partido Laborista tiene algo de “buscar” que hacer después de su bajo rendimiento en áreas con una alta población musulmana, según la diputada Jess Phillips.

Hablando con la editora política Beth Rigby en el podcast Electra Dysfunction, la diputada de Birmingham Yardley dijo que su partido tendrá que “despertar y enfrentar” los problemas que llevaron a perder escaños frente a los Verdes, independientes y el Partido de los Trabajadores de Gran Bretaña.

La Sra. Phillips dijo: “Hay algunos problemas con respecto a los independientes y los Verdes que el Partido Laborista tendrá que despertar y enfrentar mañana por la mañana, lunes por la mañana, cuando sea.

Se esperan algunos resultados en lugares, ya sabes, bastiones laboristas, donde mantienen el consejo, por supuesto, en lugares como Newcastle donde los Verdes están avanzando.

“Espero mucho que, a medida que lleguen los votos para alcaldes, en lugares como Birmingham, Bradford, lugares con altas poblaciones musulmanas, como hemos visto durante la noche en Oldham, que el Partido Laborista tendrá algunas preguntas que hacerse y buscan hacerlo ellos mismos.

Sin embargo, no puedes darle la vuelta de ninguna otra manera que no sea una buena noche para el Partido Laborista.

El análisis de Sky News muestra que las áreas con una población musulmana por debajo del 5% vieron aumentar en 1.1 puntos porcentuales la cuota de voto del Partido Laborista.

Pero las áreas con una población musulmana superior al 20% vieron cómo el partido de Sir Keir Starmer perdía 17.9 puntos de su cuota de voto.

Uno de los problemas que se piensa que está afectando al voto musulmán es la postura del Laborismo sobre la guerra Israel-Hamas.

El Laborismo perdió el control de los consejos en Oldham y Kirklees, con victorias para candidatos independientes opuestos a la postura del partido sobre la guerra en Gaza.

Es difícil cristalizar el impacto exacto en las elecciones, ya que varios concejales laboristas han abandonado el partido por la postura del Laborismo sobre el conflicto en Oriente Medio.

El Partido de los Trabajadores de Gran Bretaña de George Galloway también se centró en los escaños laboristas en cuestión de Gaza, y ganó cuatro, incluido el desalojamiento del vicepresidente del consejo de Manchester, Luthfur Rahman, en Longsight.

La BBC informó que el Laborismo estaba pesimista sobre sus posibilidades en la carrera por la alcaldía de Midlands Occidental, que cubre la circunscripción de la Sra. Phillips, con un periodista diciendo que una fuente del Laborismo les dijo: “Es el Oriente Medio, no Midlands Occidental, quien habrá ganado la alcaldía. Una vez más, Hamás son los verdaderos villanos”.

Esto fue criticado por el Partido Laborista en el registro, con el pago en la sombra Jonathan Ashworth diciendo: “Esto es completamente inaceptable. Me complace que el Partido Laborista haya condenado rápidamente y correctamente.

“Esta es una cita racista que no ha venido de nadie que esté hablando en nombre del partido o cuyos valores sean bienvenidos en el partido.”

A Yvette Cooper, secretaria de Interior en la sombra del Partido Laborista, se le preguntó en el Politics Hub con Sophy Ridge si la postura del partido cambiará.

Ella dijo que el partido “reconoce” que la postura del partido sobre el conflicto ha sido un “factor en algunas áreas”.

Cooper agregó que había áreas donde Gaza era “en parte” un factor y también había “factores de consejo” también.

