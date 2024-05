El CEO de Carvana, Ernest Garcia III, vende más de $2.1 millones en acciones de la compañía por Investing.comEl CEO de Caravana, Ernest Garcia III, vende más de $2.1 millones en acciones de la compañía según Investing.com

“

Ernest Garcia III, CEO de Carvana Co. (NYSE:), recientemente vendió una parte significativa de sus acciones en la empresa, según un nuevo archivo de la SEC. Las transacciones, que tuvieron lugar el 2 de mayo de 2024, involucraron la venta de acciones de la compañía por un total de más de $2.1 millones.

El CEO vendió acciones a precios que oscilaban entre $114.34 y $117.64. Específicamente, las transacciones se realizaron en múltiples operaciones, con 1,100 acciones vendidas a un precio promedio de $114.34, 4,746 acciones a un promedio de $115.46, 9,254 acciones a un promedio de $116.42, y 3,000 acciones a un promedio de $117.64. Estas ventas se realizaron para cubrir impuestos relacionados con la adquisición de unidades de acciones restringidas bajo varios premios.

A pesar de estas ventas, García sigue siendo un importante accionista de Carvana. Según el archivo, después de las transacciones, posee directamente 896,449 acciones de Clase A de Acciones Comunes. Además, tiene propiedad indirecta a través de fideicomisos, con 950,000 acciones mantenidas por el Fideicomiso Multi-generacional III de Ernest C. Garcia y 850,000 acciones por el Fideicomiso Irrevocable 2004 III de Ernest, sobre los cuales tiene poder de voto y disposición compartidos.

Las ventas se producen después de un evento de adquisición de unidades de acciones restringidas otorgadas bajo el Acuerdo de Premio de Unidades de Acciones Restringidas por Rendimiento del CEO con Carvana fechado el 22 de febrero de 2023. Las condiciones de rendimiento del acuerdo se cumplieron, lo que llevó a la adquisición de 53,091 unidades el 1 de mayo de 2024.

Los inversores suelen monitorear transacciones internas como estas en busca de información sobre la confianza ejecutiva y el desempeño de la empresa. Dado que Carvana es un importante jugador en el espacio de venta de automóviles en línea, movimientos de este tipo por parte de los principales ejecutivos son observados de cerca.

InvestingPro Insights

Tras las recientes transacciones internas del CEO de Carvana Co. (NYSE:CVNA), Ernest Garcia III, los inversores están observando atentamente la salud financiera de la empresa y su desempeño en el mercado. Según datos de InvestingPro, Carvana ha experimentado un notable Retorno Total de Precio de 1 Año del 1589.86% hasta el primer trimestre de 2024, reflejando un retorno significativo para los inversores en el último año. Además, las acciones de la empresa se están negociando cerca de su máximo de 52 semanas, con un Porcentaje de Precio con respecto al Máximo de 52 Semanas de 97.96%. Esto podría indicar una fuerte confianza en el mercado en las perspectivas de la empresa o una posible sobrevaloración, un detalle que podría interesar a los accionistas e inversores potenciales por igual.

A pesar de los impresionantes rendimientos, los Consejos de InvestingPro sugieren que las acciones de Carvana podrían estar en territorio de sobrecompra, según lo indican las métricas de RSI. Esto podría implicar que el rendimiento reciente de las acciones podría ver una corrección en el futuro cercano. Además, Carvana se está negociando a un alto múltiplo Precio / Valor en Libros de 84.51, que está considerablemente por encima de los promedios de la industria, lo que sugiere que el mercado está reflejando altas expectativas sobre el valor de los activos de la empresa o su crecimiento futuro.

Este artículo fue generado con el apoyo de inteligencia artificial y revisado por un editor. Para obtener más información, consulte nuestros T&C.

