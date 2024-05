Cree o no, la función de Circle to Search podría llegar a iPhones.

“

La popular función “Circle to Search” de Google, introducida a principios de este año, permite a los usuarios buscar objetos simplemente dibujando círculos alrededor de ellos dentro de las imágenes. Inicialmente limitada a los smartphones Samsung Galaxy S24 series y Pixel 8, un reciente hallazgo sugiere que esta conveniente herramienta pronto podría llegar a los dispositivos iOS a través del navegador Google Chrome. Según un informe de The Mac Observer, Google ha estado trabajando arduamente en una versión mejorada de la Búsqueda de Google Lens, referida internamente como “LensOverlay”. Se espera que esta actualización incluya la funcionalidad Circle to Search, lo que potencialmente llevaría esta característica a los iPhones en un futuro cercano.

La evidencia de esto se encontró en forma de una nueva bandera etiquetada como “Lens Circle to Search” descubierta dentro del código de Chrome para iOS. Esto sugiere fuertemente que los usuarios pronto podrían ser capaces de rodear objetos en sus pantallas para activar una búsqueda de Google Lens, directamente dentro del navegador Chrome.

Mientras que el marco temporal exacto para el lanzamiento de la función sigue sin estar claro, se espera que sea solo cuestión de tiempo antes de que los usuarios de iOS puedan beneficiarse de esta herramienta. El alcance exacto del despliegue permanece incierto, ya que no está claro si se extenderá más allá de los iPhones para incluir iPads, y si el lanzamiento será gradual o amplio. Por supuesto, es importante mencionar que actualmente hay soluciones alternativas que ofrecen esta misma funcionalidad en iOS, las cuales requieren solo el uso de la aplicación Google Lens.

La adición de Circle to Search en iOS marcaría una expansión significativa para la función, que ha llamado la atención por su enfoque intuitivo en la identificación y búsqueda de objetos. Aunque inicialmente limitada a dispositivos Android selectos, la posible disponibilidad en dispositivos iOS a través de Chrome señala el compromiso de Google de hacer que esta tecnología sea más accesible en todas las plataformas.

Mientras los usuarios esperan un anuncio oficial, la posibilidad de una integración sin problemas de Circle to Search dentro del navegador Google Chrome en iPhones ya está generando una considerable emoción dentro de la comunidad tecnológica.”