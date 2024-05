La movilidad eléctrica ha ‘ganado la carrera’ pero Volkswagen frena su estrategia de vehículos eléctricos.

“

El plan de Volkswagen AG de apostar por los vehículos eléctricos ya no está en marcha.

La marca VW, que presentaba su familia de coches eléctricos ID como el centro de su futuro, admitió la semana pasada que necesitará más híbridos enchufables a medida que las ventas de vehículos eléctricos se desaceleran.

Esto marca el último ajuste que VW ha realizado en su estrategia de electrificación después de que la empresa fallara en varios lanzamientos de modelos y se rezagara en China, donde las marcas locales dominan ahora. El fabricante también ha dejado de buscar inversionistas externos para su unidad de baterías y ha cancelado los planes para una fábrica de vehículos eléctricos de €2 mil millones ($2.2 mil millones) en Alemania.

De hecho, la empresa está vendiendo tantos coches que aún funcionan con motores de combustión interna que está en camino de superar su límite de emisiones el próximo año, lo que llevó al director ejecutivo Oliver Blume a pedir clemencia a los reguladores europeos. Esto representa un cambio drástico respecto a hace solo tres años, cuando el agresivo cabildeo de VW por los vehículos eléctricos en la Unión Europea abrió brechas entre la empresa y algunos de sus pares en la región.

VW tenía poco margen para no enfatizar su mensaje de electrificación después de haber apostado fuertemente por los motores diésel “limpios”. Esa apuesta salió mal cuando la empresa fue descubierta haciendo trampas en las pruebas de emisiones, lo que obligó a un cambio radical hacia los vehículos eléctricos. Para 2019, el entonces CEO Herbert Diess anunció el lanzamiento de hasta 75 modelos totalmente eléctricos en la próxima década.

Su estrategia de “vehículos eléctricos o fracaso” – Diess sostenía que los fabricantes de automóviles necesitaban cambiar rápidamente si querían sobrevivir – molestó a ejecutivos desde Turín hasta Tokio que querían más tiempo y flexibilidad para hacer la transición de los coches de combustión. El CEO incluso elogió lo que consideraba una ventaja de ser pionero.

La movilidad eléctrica “ha ganado la carrera”, dijo Diess al presentar la estrategia de baterías de VW en 2021. “Muchos en la industria cuestionaron nuestro enfoque. Hoy están siguiendo nuestro ejemplo, mientras nosotros estamos cosechando los frutos”.

Aunque esos beneficios no han sido tan abundantes como esperaba VW, la empresa no está dando marcha atrás por completo respecto a los coches eléctricos.

Blume está estableciendo alianzas con empresas como Xpeng Inc. y preparando una nueva marca de vehículos eléctricos en China, ofreciendo modelos equipados con gadgets como un avatar incorporado en el coche para recuperar a los consumidores jóvenes que se han ido a BYD Co. y Tesla Inc. VW también está en conversaciones con compañías europeas como Renault SA sobre el desarrollo de vehículos eléctricos más baratos para atraer a compradores de coches de mercado masivo.

VW no está sola en tener que reajustarse debido a la desaceleración de los vehículos eléctricos. Países como Alemania y Suecia han dejado de dar subsidios o han reducido los subsidios para los coches eléctricos, que suelen ser más caros que sus contrapartes de combustión, lo que ha afectado al sector en general. Las deficiencias en las redes de carga pública también siguen desanimando a los posibles compradores.

Stellantis NV dijo el martes que venderá coches desarrollados en colaboración con un socio chino en Europa a partir de septiembre en un intento de reducir el costo de sus ofertas eléctricas. Mercedes-Benz Group AG ha detenido el desarrollo de bases para nuevos sedanes de lujo eléctricos para ahorrar dinero y planea vender coches que funcionen con gasolina durante más tiempo de lo esperado. BMW AG, que ha tenido más éxito vendiendo vehículos eléctricos que sus rivales alemanes, advirtió esta semana que el plan de la UE de prohibir efectivamente las ventas de vehículos de motor de combustión interna nuevos para 2035 perjudicará a la industria. Los reguladores europeos tienen previsto revisar la política en 2026.

La desaceleración ha sido un duro golpe incluso para Tesla, que ha perdido $235 mil millones en capitalización de mercado este año, más de triple de la valoración actual de VW. A pesar de esto, el CEO Elon Musk ha criticado a los fabricantes de automóviles por dar marcha atrás.

“La tasa de adopción de vehículos eléctricos a nivel mundial está bajo presión, y muchos otros fabricantes de automóviles están retrocediendo en los vehículos eléctricos y optando en su lugar por los híbridos enchufables”, dijo Musk el mes pasado al discutir los resultados del primer trimestre de Tesla. “Creemos que esta no es la estrategia correcta, y los vehículos eléctricos dominarán en última instancia el mercado”.

