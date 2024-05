El juez Samuel Alito enfrenta escrutinio por informe sobre bandera al revés.

Justicia Samuel Alito enfrenta escrutinio sobre reporte acerca de bandera al revés – CBS News

Hay una crítica creciente sobre el Juez de la Corte Suprema Samuel Alito después de un reporte de que un símbolo utilizado por negadores de elecciones fue mostrado alguna vez fuera de su casa. Scott Macfarlane tiene más sobre cómo Alito está respondiendo.

