La interferencia extranjera es una ‘mancha’ en las elecciones de Canadá, según informe de la investigación pública.

La interferencia extranjera es una “mancha” en el proceso electoral de Canadá y socava el derecho a un sistema libre de “coerción o influencia encubierta”, según encontró una investigación pública.

Su informe también encontró que China “destaca como un perpetrador principal” de tal interferencia.

La investigación examinó la intromisión en las últimas dos elecciones generales de Canadá, en 2019 y 2021.

Pero no encontró que el resultado de las votaciones hubiera sido afectado.

“Nuestros sistemas siguen siendo sólidos”, dijo la comisionada Marie-Josée Hogue en una conferencia de prensa, tras la publicación del informe el viernes.

“Los votantes pudieron emitir sus votos, sus votos fueron debidamente registrados y contados, y no hay nada que sugiera que hubiera habido ninguna interferencia en este sentido”.

El informe preliminar es el primero de los dos esperados por la comisión.

Explora la intromisión extranjera en las dos elecciones, así como cómo se manejó la información sobre interferencia por parte de altos funcionarios durante el período electoral.

El informe dice que China “aprovechó clandestinamente” a funcionarios canadienses en un esfuerzo para ayudar a que sus candidatos “favoritos” ganaran cargos en 2019.

China lo hizo utilizando funcionarios en Canadá como “agentes proxy” para excluir a “candidatos políticos percibidos como ‘anti-China’ de asistir” a eventos locales relacionados con las elecciones, dice el informe.

El informe también menciona que las evaluaciones de inteligencia indicaron al menos dos transferencias de fondos – aproximadamente $ 250,000 (£ 192,000) cada una – de funcionarios chinos en Canadá, “posiblemente con fines relacionados con la interferencia extranjera”.

Otra de las tácticas de intromisión extranjera mencionadas en el informe es el apuntar a los canadienses de la diáspora amenazando a sus familias en sus países de origen. Acusó tanto a China como a Rusia.

El documento de 194 páginas se basa en la primera fase de audiencias de la investigación, que en abril escuchó testimonios públicos de testigos, incluidos miembros del parlamento, funcionarios de seguridad nacional, ayudantes de altos funcionarios gubernamentales y el primer ministro Justin Trudeau.

En su testimonio, el Sr. Trudeau defendió los esfuerzos de su gobierno para garantizar la integridad electoral y dijo que las votaciones federales de 2019 y 2021 fueron “libres y justas” y decididas solo por los canadienses.

La comisión también llevó a cabo audiencias a puerta cerrada sobre inteligencia clasificada relacionada con el asunto.

En las audiencias públicas, los canadienses aprendieron algunas de las formas en que China y otros gobiernos extranjeros podrían haber intentado interferir en las últimas dos elecciones.

En una nota informativa en la investigación, el Servicio Canadiense de Inteligencia de Seguridad (CSIS) dijo que el gobierno chino “interfirió clandestinamente y de manera engañosa” en ambas elecciones.

El servicio de inteligencia ha advertido que la información desclasificada podría ser de una sola fuente, incompleta y con “grados variables de confiabilidad”.

Algunas de las acusaciones escuchadas en la investigación incluyen:

Que Pekín financió un autobús fletado en 2019 para enviar a estudiantes de escuelas privadas chinas a ayudar a un político liberal a asegurar la nominación de su partido, y que los estudiantes fueron obligados a apoyarlo. El político, Han Dong, ha negado tener conocimiento de algo inadecuado

Un intento de canalizar fondos desde China durante las elecciones de 2019 al personal de un candidato sin nombre, y luego a otros, en un posible intento de intromisión, según un documento no clasificado del CSIS

El ex líder conservador Erin O’Toole testificó que creía que su partido perdió hasta nueve escaños en 2021 en circunscripciones con grandes poblaciones chino-canadienses debido a los esfuerzos de intromisión

El diputado conservador Michael Chong habló sobre cómo se enteró de que fue el objetivo de una campaña china por su apoyo a la minoría uigur de China, incluida la desinformación en la aplicación de redes sociales WeChat

En el caso de India, el CSIS dijo que las actividades fueron llevadas a cabo por un agente proxy del gobierno indio y “se centraron en un pequeño número de distritos electorales” para apoyar a candidatos pro-India

China e India han negado repetidamente cualquier acusación de que están entre los países que han interferido en los asuntos de Canadá.

Los afectados por los presuntos esfuerzos de intromisión han acusado a los funcionarios y al CSIS de no hacer lo suficiente para combatirlo, o de dejarlos en la oscuridad por completo.

Habrá más audiencias este otoño con un informe final de la investigación esperado para fin de año.