Jefe de la Policía Metropolitana se reunirá con el secretario del hogar y el ministro de policía después de que se pidiera su renuncia por la fila antisemita | Noticias de Reino Unido.

El jefe de la policía metropolitana, Sir Mark Rowley, se reunirá con el secretario del interior y el ministro de policía esta semana para discutir el antisemitismo, según entiende Sky News.

Esto sucede después de que un activista contra el antisemitismo fuera amenazado con ser arrestado a pocos metros de una protesta a favor de Palestina, donde los oficiales lo describieron como “abiertamente judío” y dijeron que su presencia “estaba provocando a los manifestantes”.

La fuerza se disculpó, pero luego tuvo que disculparse por su disculpa después de sugerir que los opositores de las marchas pro palestinas “deben saber que su presencia es provocativa”.

Sir Mark también se reunirá con el alcalde de Londres, Sadiq Khan, para discutir “relaciones comunitarias” y se espera que hable con organizaciones como el Board of Deputies of British Jews, el London Jewish Forum y el Community Safety Trust.

Gideon Falter, el activista amenazado con arresto, dijo que los londinenses judíos no podían confiar en la policía bajo el liderazgo de Sir Mark, acusando al comisionado de “culpar a la víctima”.

En un video del incidente, un oficial parecía impedir que el Sr. Falter cruzara la calle en la protesta de Londres, diciéndole: “Usted es bastante abiertamente judío, esta es una marcha pro palestina. No lo acuso de nada, pero me preocupa la reacción a su presencia”.

El Sr. Falter, director ejecutivo de la Campaign Against Antisemitism, llevaba una kipá y dijo que simplemente estaba pasando después de asistir a la sinagoga.

En respuesta a las llamadas para que dimitiera, Sir Mark dijo: “Cada miembro de la Met está determinado a garantizar que Londres sea una ciudad en la que todos se sientan seguros.

“Entendemos perfectamente lo vulnerables que se sienten los londinenses judíos y musulmanes desde los ataques terroristas en Israel.”

Mr. Khan y el Secretario del Interior James Cleverly tienen el poder de destituir al comisionado, pero fuentes tanto del gobierno como de la alcaldía han dicho que su trabajo no está en peligro.

El ministro de la oficina de exteriores Andrew Mitchell calificó el incidente de “espantoso” y dijo que el secretario del interior hará rendir cuentas a Met en consecuencia.

Dijo que aunque ni él ni nadie en el gobierno está pidiendo actualmente que Sir Mark se vaya, se necesita “mejor liderazgo y dirección desde arriba” para garantizar que el “profundamente lamentable” incidente no se repita.

