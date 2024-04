La tienda de los horrores llega al Octagon de Bolton por primera vez

La famosa obra musical de rock and roll sobre un tímido propietario de una floristería que se encuentra con una planta misteriosa con un apetito insalubre se ha convertido en una de las obras más populares para que las compañías amateur la realicen. Pero esta será la primera vez que se presente en el Octagon.

“Es uno de los grandes musicales de todos los tiempos, pero no habíamos podido hacerlo antes porque los derechos profesionales no estaban disponibles”, dijo Lotte, quien dirige el espectáculo.

“Finalmente estuvieron disponibles este año y aprovechamos la oportunidad de hacerlo. Es tan divertido; es un musical a prueba de balas ya que cada canción es un éxito, hay muchos chistes que son realmente graciosos y también tiene esta trama oscura y ligeramente subversiva, por lo que hay algo para todos.”

Dado que se ha convertido en algo así como un clásico para los grupos amateurs, ¿presenta algún desafío adicional para una producción profesional?

“Realmente creo que es algo bueno que tenga esa familiaridad real con muchas personas”, dijo Lotte. “Hay tantos grupos de teatro amateur brillantes aquí en Bolton y más allá, y espero que todos vengan a verlo. Me encantaría escuchar sus opiniones porque hay tantas formas diferentes de hacerlo.”

En el centro del espectáculo está la planta asesina.

“No quiero revelar mucho”, dijo Lotte, “pero tendremos cuatro versiones diferentes de la planta durante el espectáculo. Durante los ensayos, mientras se construía la versión más grande, trabajamos con un esqueleto de ella y aún así fue impresionante, aunque un poco aterrador.”

Little Shop of Horrors demanda mucho del elenco al combinar títeres, coreografía y música.

“Una de las cosas sobre esta producción que es un poco diferente a cualquier otra producción que haya visto es que estamos utilizando actores músicos”, dijo Lotte.

“He trabajado en muchas producciones de actores músicos a lo largo de los años y siempre me ha encantado hacerlas. Pero en particular, el verano pasado presentamos The Blonde Bombshells of 1943 con una banda casi totalmente femenina. Recibimos comentarios muy positivos de la audiencia al respecto, en particular que les encantó ver a mujeres tocando instrumentos en el escenario.

“Eso me inspiró para Little Shop y comencé a preguntarme qué tan genial sería que estas tres chicas lumpen, que actúan efectivamente como narradoras, tocaran mucha de la música.

“Así que realmente estamos respondiendo a nuestra audiencia que dijo que les encantaba que los actores tocaran instrumentos en vivo frente a ellos. Creo que agrega un nuevo elemento completo al ver el espectáculo.”

Ambientada en Skid Row de Nueva York, el elenco investigó el período. Las tres chicas lumpen se llaman Crystal, Chiffon y Ronette en honor a los grupos de chicas de los años sesenta.

“Hay tantos aspectos que juntar lo que significa que ha sido una alegría dirigirlo”, dijo Lotte. “Y el resultado es un espectáculo divertido y apto para toda la familia. Es una noche realmente genial debido a la música en vivo, la narrativa, los títeres y la coreografía.”

Lotte cree que el ambiente íntimo del Octagon añadirá una dimensión diferente al espectáculo.

“Si las personas están más acostumbradas a ver grandes musicales en Manchester, son lugares geniales pero el público puede estar alejado de la acción”, dijo. “La gente se sorprende de lo cerca e íntimo que es el Octagon y eso es lo que me encanta de hacer shows aquí, el hecho de que el público es una parte tan importante de ello, justo allí en la acción con los actores.”

También cree que Little Shop of Horrors puede ser el espectáculo que convenza a los nuevos espectadores de ir al teatro.

“Creo que debido a la pandemia mucha gente perdió el hábito de ir al teatro, pero espero que puedan sentirse tentados por esto”, dijo Lotte. “Creo que el espectáculo también apelará a un público más joven. Quizás hayan sido parte de una producción escolar o hayan visto la versión cinematográfica y con suerte estarán emocionados de ver esta versión en el escenario.”

El elenco incluye a varios intérpretes que han estado en el Octagon antes, incluidos Matthew Ganley, que estuvo en One Man, Two Guvnors, y Andrew Whitehead de The Book Thief.

“Este es un elenco particularmente talentoso”, dijo Lotte, “son simplemente sensacionales. Somos muy afortunados de tener un grupo de talentos tan grande al que recurrir y se puede apreciar la versatilidad de los actores.

“También es agradable para la audiencia ver algunos rostros familiares en diferentes roles.”

Sin embargo, un rostro familiar en el escenario no será el de Lotte.

Durante Navidad se vio obligada a subir al escenario interpretando 11 papeles diferentes en la producción festiva de Around the World in 80 Days después de que una enfermedad afectara al elenco.

“Definitivamente no estoy buscando repetir mi actuación de emergencia”, se rió. “Eso fue algo único. No es común que como directora subas al escenario, pero es una excelente manera de recordarte lo brillantes que son nuestros actores.”

Little Shop of Horrors, Teatro Octagon, Bolton, del miércoles 24 de abril al sábado 18 de mayo. Detalles en www.octagonbolton.co.uk