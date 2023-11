Griffin elogia a Haley una vez más mientras evalúa a los contendientes republicanos

(Bloomberg) – El fundador de Citadel, Ken Griffin, dijo que está “prestando mucha atención” a Nikki Haley como una candidata a la que podría apoyar en las primarias presidenciales republicanas.

“En este momento, Nikki Haley tiene la experiencia en política exterior que necesitamos”, dijo Griffin el viernes en una entrevista con David Rubenstein en la Biblioteca Presidencial George Washington en Mount Vernon, Virginia. La semana pasada, calificó a la ex embajadora de Estados Unidos en las Naciones Unidas como una “estrella del rock” en la campaña y dijo que tiene la experiencia para ocupar la Oficina Oval.

Aunque Griffin dijo anteriormente que no apoyaría al ex presidente Donald Trump, aún no ha donado a ninguna alternativa. Ha expresado su decepción con las políticas del gobernador de Florida, Ron DeSantis, que han limitado los derechos personales.

Haley ha escalado en las encuestas en los últimos meses, colocándose en segundo lugar en algunos estados de votación temprana, detrás de Trump, quien la nombró para el puesto en la ONU.

Griffin dijo que espera que el debate presidencial primario del GOP de la próxima semana proporcione un escenario para que los candidatos demuestren cómo difieren en política de sus competidores. El debate del 8 de noviembre será el tercero de este otoño.

“Estoy observando y tratando de entender dónde van a posicionarse los candidatos clave en las primarias republicanas en temas importantes para mí”, dijo Griffin, citando la seguridad nacional, la educación, la economía y la inflación.

Griffin donó casi $72.7 millones durante el ciclo de elecciones de medio término de 2022 y es uno de los mayores donantes políticos del país. Las campañas presidenciales republicanas y otros miembros destacados del partido están observando de cerca si respaldará a uno de los ocho candidatos del GOP que compiten por la nominación de 2024.

Griffin, de 55 años, tiene un patrimonio neto de $36 mil millones, según el Bloomberg Billionaires Index. Su empresa de intermediación, Citadel Securities, es una parte clave del mecanismo que subyace en los mercados de valores, bonos y otros valores de Estados Unidos, gracias a su capacidad para realizar operaciones mientras actúa como contraparte y proveedor de liquidez. Generó $35.5 mil millones en ingresos el año pasado.

©2023 Bloomberg L.P.