Jake Daniels: El movimiento de Jordan Henderson a Arabia Saudita es “un golpe en la cara”

Jake Daniels: Jugador de Blackpool dice que el traslado de Jordan Henderson a Arabia Saudita es un ‘bofetada’

El mediocampista de Inglaterra, Jordan Henderson, se sintió como una “bofetada en la cara” después de su traslado a Arabia Saudita, luego de su apoyo a la comunidad LGBTQ+, según Jake Daniels.

Daniels, de 18 años, es el único futbolista homosexual activo de sexo masculino en el Reino Unido y recibió un mensaje de apoyo de parte de Henderson después de salir del clóset el año pasado. Pero el delantero del Blackpool le dijo a Newsbeat de BBC que no ha tenido noticias de Henderson desde su traslado al club saudita Al-Ettifaq en julio.

Henderson, de 33 años, fue criticado por algunos defensores de la comunidad LGBTQ+ por su traslado a Arabia Saudita, donde la actividad sexual entre personas del mismo sexo es ilegal, después que previamente había mostrado públicamente su apoyo a la comunidad LGBTQ+

Hablando a la BBC por primera vez desde que salió del clóset hace 18 meses, Daniels también habló sobre:

“Danzar alrededor de la habitación” de alivio después de decirle a su mamá que es gay.

Por qué los jugadores de fútbol masculino están rezagados respecto a las futbolistas en cuanto a salir del clóset.

Por qué el campeón olímpico británico, Tom Daley, es su “inspiración”

Sus preocupaciones sobre la Copa del Mundo 2022 en Qatar y la Copa del Mundo de 2034 en Arabia Saudita.

Sus experiencias en la escuela, con sus amigos y su salud mental.

‘Money must mean more’

En mayo del 2022, Daniels se convirtió en el primer profesional activo en el fútbol masculino del Reino Unido en salir del clóset desde Justin Fashanu en 1990.

Dijo que después de salir del clóset, recibió un mensaje de apoyo en su cuenta de redes sociales por parte de Henderson, que ha guardado. Daniels dijo: “Estaba apoyándome y dijo: ‘Estamos orgullosos de lo que has hecho’. Verlo mudarse a Arabia Saudita, de alguna manera, me dio una bofetada en la cara realmente. Pero supongo que el dinero paga bien, y el dinero debe significar más para la gente”.

Henderson fue uno de los docenas de jugadores de élite en clubes europeos importantes que se mudaron al Al-Ettifaq de la Liga Pro de Arabia Saudita como parte de una gran inversión estatal en el juego nacional.

Escribió un extenso artículo para el programa de la jornada del Liverpool en noviembre del 2021, expresando su apoyo a la campaña Rainbow Laces de Stonewall. Henderson dijo en septiembre que se había sentido “realmente herido” por las críticas que ha recibido, insistiendo en que su intención “siempre ha sido ayudar a causas y comunidades” y que él no “ha cambiado como persona”.

Daniels también dijo que fue “frustrante” ver al exmediocampista del Liverpool, Steven Gerrard, convertirse en el gerente del Al-Ettifaq en julio. Añadió: “Lo conocí en persona y me dijo: ‘Si alguna vez quieres contactarme, envíame un mensaje’ -pero se mudó”.

La BBC se acercó a Henderson y Gerrard para pedirles un comentario.

‘Coming out is the best thing I’ve done’

Daniels dijo que “realmente luchó” con su salud mental durante un período de seis meses antes de poder aceptar su sexualidad y salir del clóset. “Tener muchos amigos varones en la escuela hacía parecer que era malo ser gay -y eso obviamente lo hacía difícil porque parecía que si salía del clóset, perdería a todos mis amigos”, dijo.

“Estaba rodeado de fútbol 24/7 porque era lo único que me quitaba todo lo demás”. Pero Daniels dijo que cuando salió del clóset, enviando un mensaje primero a su mamá y a su hermana en un chat grupal, la sensación de alivio lo hizo “bailar por toda la habitación”.

“Ha sido una locura desde que salí del clóset”, dijo. “No pensé que explotaría tanto como lo hizo. La recepción que he tenido, las personas que he conocido, ha sido una experiencia loca. Salir del clóset fue lo mejor que he hecho. Ahora juego mejor”.

Si bien la respuesta que Daniels recibió fue abrumadoramente positiva, dijo que la decisión de salir del clóset se complicó por la falta de otros hombres homosexuales de alto perfil en el fútbol.

Espera que las experiencias de él, Cavallo y Jankto lleven a más futbolistas a sentirse lo suficientemente cómodos como para salir del clóset. Sin embargo, los desafíos continuos que enfrenta la comunidad LGBTQ+ en el fútbol se han destacado por la decisión de albergar la Copa del Mundo 2022 en Qatar, donde la homosexualidad es ilegal porque se considera inmoral bajo la ley islámica de la Sharia.

Arabia Saudita albergará el torneo de 2034 y la Liga Pro del país se ha vuelto cada vez más atractiva para los futbolistas.

“Estábamos comenzando a ver un poco de progreso”, dijo Daniels. “Luego, sucede la Copa del Mundo de Qatar y retrocedemos. Si estuviera involucrado en la Copa del Mundo y fuera, no me sentiría seguro, y eso pone en riesgo mi carrera futbolística”. Pero Daniels espera que se pueda seguir logrando un progreso incremental en el Reino Unido y especialmente en la Premier League, que aún no cuenta con jugadores abiertamente homosexuales.

“Me gustaría ver a otro futbolista de primera división salir del clóset”, dijo. “Los jugadores de la Premier League obviamente tienen mucha más presión sobre ellos y muchos más ojos puestos en ellos, pero siento que si más futbolistas salieran del clóset, ese sería el comienzo de todo. Tendríamos un grupo pequeño que podría impulsar las cosas. Quiero ser un modelo a seguir, pero también quiero cambiar el juego tanto como pueda”.

La Premier League se asocia con la campaña Rainbow Laces de Stonewall, con el objetivo de fomentar una mayor aceptación de la diversidad LGBTQ+

El progreso relativamente lento en el juego masculino contrasta con el fútbol femenino. Aproximadamente el 13% de los jugadores de la Copa del Mundo Femenina del 2023 se identificaron como LGBTQ+, lo que demuestra una fuerte representación en el nivel más alto del juego.

“En el fútbol masculino, se reduce a la fortaleza”, dijo Daniels. “Siento que los jugadores, si salen del clóset, sienten que van a ser vistos como débiles. Me gustaría hablar con las futbolistas sobre por qué [se siente más fácil] salir del clóset”.

Daniels tiene modelos a seguir en otros deportes, incluido el campeón olímpico de clavados, Tom Daley, quien lo inspiró a salir del clóset.

“Me ha ayudado mucho”, dijo Daniels. “Cuando salí del clóset me envió un mensaje y le hice preguntas sobre cómo reaccionaron las personas cuando salió del clóset. Verlo ser la persona que es, como un hombre gay y también un olímpico o un deportista como yo, me demostró que puedes ser tú mismo, puedes hacer lo que quieras hacer, y las opiniones de las personas no importan”.

“Estoy listo para ser yo mismo -Daniels”.