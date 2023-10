iPhone 15 Plus: Un segundo intento triunfante con una única falla

El cuarto iPhone de Apple, más allá del iPhone regular de 6.1 pulgadas y la línea Pro, ha sido algo complicado en la línea de iPhones. Durante dos años tuvimos el simpático pero impopular iPhone “mini”. Sin embargo, debido a la falta de interés y las malas ventas, Apple lo abandonó el año pasado para el iPhone 14 Plus. El modelo “Plus” trae consigo todas las características del iPhone de 6.1 pulgadas de Apple, empaquetado en un chasis más grande de 6.7 pulgadas. Tiene una pantalla mucho más grande y una batería mucho más grande también. Según he leído, parece que ha sido generalmente mejor recibido que el antiguo iPhone mini. Este año fue mi primera oportunidad de probar el iPhone 15 Plus y tengo que decir que realmente me gusta. El nuevo iPhone 15 es una actualización realmente excelente este año, y el Plus se beneficia de todas esas nuevas y elegantes características como una nueva cámara, USB-C, Dynamic Island y más. Sin embargo, hay una falla fatal que probablemente puedas adivinar. Entonces, ¿qué está frenando al iPhone 15 Plus? Continúa leyendo para descubrirlo.

iPhone 15 Plus: Precio y disponibilidad

El iPhone 15 Plus de Apple se lanzó en septiembre y está disponible en todo el mundo a través de todos los operadores y puntos de venta habituales. El iPhone 15 Plus tiene un precio inicial de $899 en Apple, $100 más que el iPhone 15 regular. Por eso, obtienes un teléfono, un cable y 128GB de almacenamiento. 256GB te costará $999 y 512GB $1,199. El iPhone 15 Plus también está disponible en muchos otros minoristas, como Amazon, Verizon, AT&T, Target, Best Buy y más. Los precios se mantienen en línea con los precios de Apple para el modelo regular en años anteriores.

iPhone 15 Plus: Un vistazo rápido

Cámara de 48MP – el gran sensor del iPhone 14 Pro está aquí para ofrecer fotos más grandes y detalladas que nunca antes.

USB-C: el iPhone 15 Plus ahora se carga con un puerto y cable USB-C.

Diseño actualizado: este año trae una hermosa actualización de vidrio esmerilado en la parte trasera y bordes más redondeados.

Pantalla más brillante: el iPhone 15 Plus tiene un brillo máximo de 1000 nits, 1600 nits pico (HDR) y 2000 nits pico al aire libre.

Dynamic Island: el Dynamic Island del iPhone 14 Pro llega, reemplazando la muesca.

Especificaciones del iPhone 15 Plus:

Categoría: iPhone 15 Plus

Sistema operativo: iOS 17

Pantalla: 6.7 pulgadas, resolución de 2796 x 1290 (460 ppi), pantalla Super Retina XDR OLED (iPhone 15 Plus)

Procesador: Apple A16 Bionic

Almacenamiento: 128 | 256 | 512GB

Cámara trasera: 48MP, 26mm ƒ/1.6 (gran angular) | 12MP, ƒ/2.4 (ultra gran angular) | 12MP, 52 mm ƒ/1.6 (teleobjetivo 2x)

Cámara frontal: 12MP, ƒ/1.9, enfoque automático

Batería: duración de la batería para todo el día (capacidad exacta en mAh por determinar)

Carga: carga con cable USB-C, carga inalámbrica Qi de hasta 15W, MagSafe

Resistencia al agua: IP68

Dimensiones: 147.6 x 71.6 x 7.80mm, 171g (iPhone 15) | 160.9 x 77.8 x 7.80mm, 201g (iPhone 15 Plus)

Colores: negro, azul, verde, rosa, amarillo

iPhone 15 Plus: Diseño

Directamente de la caja, el iPhone 15 Plus destaca claramente sobre el iPhone 14 del año pasado en términos de diseño. He usado el iPhone 14 durante todo un año, junto con el iPhone 14 Pro, y el diseño del primero siempre me ha molestado mucho. Sus bordes son demasiado afilados y poco atractivos, y la parte trasera atrae más huellas dactilares que una antología de Agatha Christie. Este año, Apple nos ha dado algo que llama “vidrio impregnado de color”. Es un acabado esmerilado y mate que simplemente grita calidad premium y es una gran mejora respecto al año anterior. Apple dice que el vidrio “se fortalece con un proceso optimizado de intercambio de iones duales antes de ser pulido con partículas nanocristalinas y grabado para crear un lujoso acabado mate con textura”. Esto no es solo palabrería de relaciones públicas, realmente lo han hecho. En serio, este cambio debería ser la única razón por la que necesites actualizar desde un iPhone más antiguo que no sea Pro. Pero este año también hay un diablo en los detalles. Apple ha limado esos bordes afilados para darnos algo mucho más redondeado que se siente maravilloso en la mano. Los bordes de aluminio se sienten mucho más suaves y atractivos que el año pasado, y aunque es el mismo material, no puedo evitar sentir que Apple ha hecho algo diferente este año en el acabado. El módulo de la cámara se eleva del mar de vidrio esmerilado como una única pieza de vidrio transparente que se ve mucho mejor que el de año pasado. En la parte frontal, tienes el mismo Escudo Cerámico que el año pasado, que es resistente a roturas pero se raya más fácilmente. Mi 14 Pro sufrió mucho el año pasado, pero aún no he visto ningún rasguño en mi 15 Plus. El 15 Plus mantiene la misma clasificación de resistencia a salpicaduras, polvo y agua que el año pasado, IP68. Técnicamente es resistente a la inmersión en hasta 6 metros de agua durante un máximo de 30 minutos. En realidad, eso significa que si lo dejas caer en agua estará bien, pero no querrás llevarlo a nadar.

El iPhone 15 Plus es 0.1mm más alto que el modelo del año pasado pero ligeramente más estrecho. También tiene el mismo grosor que el año pasado y pesa solo 201 gramos. No es un monstruo pesado en absoluto, y me sorprendió lo poco que noté el salto a un tamaño más grande este año. Probablemente no sea un teléfono para personas con manos pequeñas, pero es gloriosamente cómodo de sostener y usar gracias a la actualización de diseño de este año. En realidad, creo que incluso prefiero el diseño del 15 Plus y su acabado de aluminio frente al titanio de mi iPhone 15 Pro Max.

Otras características familiares incluyen un botón de bloqueo, dos controles de volumen y el interruptor de silencio, que se mantiene en la línea regular de este año a pesar de ser reemplazado por el botón de acción en la línea Pro. En el interior, Apple dice que el diseño interno mejora “la facilidad y la asequibilidad de las reparaciones”. Las sustituciones del vidrio trasero tienen el mismo precio que el año pasado, $199, por lo que esto probablemente sea beneficioso solo para trabajos internos.

El iPhone 15 y el 15 Plus vienen en cinco nuevos colores este año: negro, azul, verde, amarillo y rosa. Estos son “nuevos” en el sentido de que nunca los hemos visto en esta forma impregnada de color antes. Tenemos el verde aquí, y honestamente, podría ser blanco. El tono del marco de aluminio es impresionante, pero el color de la parte trasera es tan tenue que parece que es de un blanco apagado o un gris pálido. Imagino que solo el negro ofrece un color realmente sólido, aunque mi colega John-Anthony me dice que el rosa es precioso. Si quieres un iPhone realmente colorido, este podría no ser el adecuado para ti.

El último cambio de diseño es, por supuesto, USB-C, pero este es un cambio exclusivamente funcional que cubriremos con más detalle más adelante.

iPhone 15 Plus: Pantalla

El iPhone 15 Plus tiene la misma pantalla Super Retina XDR de 6.7 pulgadas que el modelo anterior. La densidad de píxeles ha aumentado ligeramente con una resolución de 2796 x 1290 píxeles y 460 ppi (el del año pasado era de 2778 x 1284 píxeles y 458 ppi). De lo contrario, sigue ofreciendo HDR, un contraste de 2 millones:1, True Tone, pantalla de colores amplios (P3) y toque háptico.

La principal mejora este año es el brillo. El brillo típico alcanza los 1000 nits (de 800), mientras que el brillo máximo al aire libre ahora es de 2000 nits. El pico HDR de 1600 nits es