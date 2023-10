Armenia se une por primera vez a la reunión de la Fórmula de Paz

Armenia participates in meeting on Ukraine’s peace formula in Malta for the first time

Armenia ha participado en una reunión con el objetivo de prepararse para la próxima cumbre sobre la fórmula de paz propuesta para Ucrania en Malta, por primera vez.

Fuente: Servicio de Radio Libertad de Armenia, según informa European Pravda.

Detalles: Armen Grigoryan, Secretario del Consejo de Seguridad de Armenia, viajó desde su país para asistir a la reunión celebrada a nivel de asesores de política exterior y seguridad nacional.

Anteriormente: En septiembre de 2023, Anna Hakobyan, esposa del Primer Ministro de Armenia, entregó la primera ayuda humanitaria del país a Ucrania desde el inicio de la guerra.

El 5 de octubre, el presidente Volodymyr Zelenskyy se reunió por primera vez con el Primer Ministro armenio, Nikol Pashinyan, en el marco de la Cumbre de la Comunidad Política Europea en la ciudad española de Granada.

Antecedentes: La Oficina del Presidente de Ucrania declaró que más de 65 países participan en la reunión en Malta, lo que es significativamente más que en la reunión anterior celebrada en Arabia Saudita. La lista de países participantes aún no ha sido revelada.

