2 Acciones de Dividendos Increíblemente Baratas para Comprar Ahora

Las acciones baratas terminan siendo baratas por una razón, y esa es una de las duras verdades de la inversión en valor. Por lo general, debes estar dispuesto a ir en contra de la corriente y comprar acciones fuera de favor a pesar de las preocupaciones del mercado. En este momento, Rexford Industrial (NYSE: REXR) y Toronto-Dominion Bank (NYSE: TD) están en baja, pero eso los ha dejado a ambos con rendimientos de dividendos históricamente altos. Ahora es el momento de actuar. Aquí te decimos por qué.

Rexford se enfoca en un mercado atractivo

Cuando se trata de almacenes, el sur de California es bastante único. Es el mercado industrial más grande de los Estados Unidos. Sería el cuarto mercado industrial más grande del mundo si se separara del mercado más amplio de los Estados Unidos, y es más del doble del tamaño del siguiente mercado más grande de los EE. UU., Nueva York y Nueva Jersey.

A pesar de su tamaño, tiene una tasa de vacancia más baja que otros mercados principales de los EE.UU. Está restringido en oferta, con la demanda de viviendas a menudo llevando a que activos industriales más antiguos se conviertan en casas o apartamentos, entre otras cosas. Y, como si eso no fuera suficiente, hay una construcción limitada de nuevos activos industriales. En general, el sur de California es un lugar muy atractivo para poseer activos industriales, por lo que Rexford Industrial se enfoca en la región.

El fideicomiso de inversión inmobiliaria (REIT) acaba de anunciar resultados sólidos del primer trimestre de 2024, con un aumento del 20,3% en los fondos de operaciones. Sin embargo, los inversores están preocupados por el hecho de que los aumentos de alquiler están comenzando a desacelerarse después del acelerado ritmo experimentado en los últimos años. La compañía aumentó ligeramente su guía para todo el año, pero las acciones aún se desplomaron, empujando el rendimiento hacia máximos de 10 años.

Este es una oportunidad de compra para inversores a largo plazo. Es importante destacar que Rexford cree que la reurbanización y reposicionamiento de propiedades existentes serán los principales impulsores del crecimiento entre 2024 y 2026. Eso ya está incorporado en la cartera, por lo que no hay razón para creer que el REIT no pueda lograrlo. Si eres un inversor en crecimiento de dividendos, Rexford parece tanto barato como atractivo hoy.

Toronto-Dominion Bank tiene algunos vientos en contra para lidiar

TD Bank es el sexto banco más grande de América del Norte en activos, y es el segundo banco más grande de Canadá en esa medida. Es un gigante de la industria que compite con empresas estadounidenses como Bank of America (NYSE: BAC) y Citigroup (NYSE: C). Pero hay una cosa que los inversores en dividendos deben tener en cuenta: durante la Gran Recesión, tanto Bank of America como Citi redujeron sus dividendos. TD Bank no lo hizo. Si la consistencia del dividendo es importante para ti, querrás echar un vistazo a TD Bank y su histórico rendimiento del 5,1%.

Hay, por supuesto, problemas a considerar. Por ejemplo, el mercado inmobiliario canadiense se ha enfriado después de una gran subida. Agrega a eso el rápido aumento de las tasas de interés que tiene a los inversores preocupados de que el negocio hipotecario se esté desacelerando, y es probable que el banco también comience a ver un aumento en los problemas de préstamos. Hasta ahora no se ha mostrado realmente, pero al final del primer trimestre fiscal, TD Bank tenía el segundo coeficiente de capital de nivel 1 más alto en Canadá (y el tercero más alto en América del Norte), lo que significa que está mejor preparado para la adversidad que la mayoría de sus homólogos. Incluso si hay problemas en el frente de la vivienda en Canadá, el banco debería superarlos razonablemente bien.

Luego está el mercado estadounidense, donde TD Bank se vio obligado a cancelar una adquisición porque los reguladores estaban preocupados por los controles de lavado de dinero del banco. Es probable que haya una multa, y probablemente tomará algún tiempo resolver las preocupaciones y recuperar la confianza del regulador. Eso significa que es probable que el crecimiento liderado por adquisiciones en los EE.UU. esté fuera de la mesa por un tiempo. Si bien eso no es bueno, ya que significará un crecimiento más lento a corto plazo, TD Bank aún puede abrir nuevas sucursales por su cuenta. Y eventualmente debería poder volver a la senda de las adquisiciones. Este es un bloqueo temporal.

En general, si puedes soportar un poco de incertidumbre a corto plazo, este banco muy respetado parece atractivo hoy.

Comprar cuando otros tienen miedo

No hay vuelta de hoja: si quieres comprar acciones baratas, tendrás que acostumbrarte a invertir en acciones con algunos defectos. Rexford y TD Bank están un poco fuera de favor en este momento, por razones legítimas y quizás temporales, lo que ha llevado sus rendimientos cerca de máximos de una década. Si buscas acciones de dividendos atractivas, ambos deberían estar en tu radar en este momento.

Citigroup es un socio publicitario de The Ascent, una empresa de Motley Fool. Bank of America es un socio publicitario de The Ascent, una empresa de Motley Fool. Reuben Gregg Brewer tiene posiciones en Toronto-Dominion Bank. The Motley Fool tiene posiciones en y recomienda Bank of America y Rexford Industrial Realty. The Motley Fool tiene una política de divulgación.

2 Acciones de Dividendos Increíblemente Baratas para Comprar Ahora fue publicado originalmente por The Motley Fool