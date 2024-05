Director Atlético de Ohio State dice que ‘por supuesto’ las victorias de Michigan deben llevar un asterisco en medio del escándalo de robo de señas.

El director atlético de Ohio State, Gene Smith, no se guardó nada cuando le preguntaron en la estación de NPR del centro de Ohio si cree que las recientes victorias de fútbol de Michigan sobre los Buckeyes deberían llevar un “asterisco” debido al escándalo de robo de señales de los Wolverines.

“Por supuesto que sí,” dijo Smith, riendo en el programa “All Sides with Anna Staver.” Smith repitió “por supuesto que sí” antes de exponer su punto de vista sobre el escándalo, que sobrevoló la campaña por el título nacional de Michigan en 2023.

“Las reglas están para proteger la integridad del juego e intentar crear un terreno de juego nivelado,” dijo Smith. “Cuando esas reglas se violan, entonces afecta esos principios. Debemos mantener eso en perspectiva.”

Michigan tiene una racha de tres victorias sobre Ohio State: 30-24 en Ann Arbor en 2023, 45-23 en Columbus en 2022 y 47-42 en Ann Arbor en 2021, lo que puso fin a una racha de ocho victorias de Ohio State en la rivalidad.

El elaborado esquema de robo de señales, presuntamente perpetrado por el ex empleado de Michigan Connor Stalions, resultó en una suspensión de tres partidos para el entrenador en jefe de Michigan, Jim Harbaugh, para cerrar la temporada regular. Sin embargo, los Wolverines aún superaron a los Buckeyes por tercera temporada consecutiva con el entrenador interino Sherrone Moore a cargo. Una investigación de la NCAA sobre el escándalo sigue abierta.

Smith se jubilará en julio después de presidir el departamento atlético de Ohio State desde 2005. Durante la mayor parte de su mandato, los Buckeyes dominaron a Michigan en su acalorada rivalidad en el fútbol. Sin embargo, los Wolverine han ganado tres seguidos antes de la reunión de este año, que tendrá lugar en Ohio State.

“No me gusta mirar atrás”, dijo Smith. “Creo que lo importante para nosotros es mirar hacia adelante. Recibimos a ese equipo del norte este otoño, y asumo que será como siempre. La última vez que tuvimos ese nivel de interés en ese partido fue en 2006 con el N. ° 1 contra el N. ° 2. Este año, probablemente no será N. ° 1 contra N. ° 2, pero será N. ° 1 contra alguien y necesitamos llenar ese lugar. Estar en tu asiento temprano. No esperes hasta el inicio. Estar en tu asiento temprano.”

Desde entonces, Moore ha sido nombrado entrenador en jefe de Michigan después de que Harbaugh regresara a la NFL como entrenador en jefe de los Cargadores de Los Ángeles. El ex director atlético de Ole Miss y Texas A&M, Ross Bjork, está tomando el lugar de Smith mientras los Buckeyes ingresan a la campaña 2024 clasificados en el puesto N. ° 2 en la clasificación post-primavera de Dennis Dodd.

Después de ver 13 jugadores seleccionados en el Draft de la NFL y perder a Harbaugh, los Wolverine están clasificados en el N. ° 12 por Dodd, lo que significa que se espera que Ohio State vuelva al lado ganador de la rivalidad durante una temporada crítica para el entrenador Ryan Day.