Principales fabricantes de fundas para iPhone dbrand involucrados en controversia en redes sociales por respuesta a queja de cliente.

Uno de los fabricantes más grandes y populares de fundas y skins para iPhone y más allá se ha convertido en el centro de una controversia en redes sociales debido a comentarios hechos en respuesta a una queja de un cliente.

Dbrand, una empresa conocida por su enfoque directo en redes sociales y sus comentarios frecuentemente francos, publicó el martes en respuesta a una consulta de un cliente sobre una de sus skins. Bhuwan Chitransh escribió en X “compré esta skin hace unos meses. Ni siquiera pudo mantener el mismo color después de solo 2 meses. ¿Qué debo hacer?”. La cuenta de soporte al cliente de Dbrand @robot proporcionó una respuesta perfectamente normal a la pregunta, pero ese no es el post que ha generado comentarios.

Al día siguiente, la cuenta principal de Dbrand volvió a publicar la queja de Chitransh junto con el comentario “Tu apellido es básicamente rash de mierda, sé serio.”

Tu apellido es básicamente rash de mierda, sé serio https://t.co/SmQd5So5bSAbril 9, 2024

Polemica racial de Dbrand

En las horas desde que se publicó la publicación, ha obtenido más de 3 millones de visitas y una gran cantidad de comentarios, en su mayoría exigiendo una disculpa de la marca por la publicación, que ha provocado indignación. “¿En serio @dbrand? en lugar de hacer un intento de soporte al cliente, te burlas del nombre extranjero de un cliente?” dice el comentario superior. En respuesta, Dbrand se mantuvo firme, afirmando “Corrección: nos burlamos de su nombre después del soporte al cliente.”

Un comentario igualmente popular dice “Mantén la misma energía en el tweet de disculpa,” a lo que la empresa simplemente respondió “no.” En respuesta a otro comentario que decía “Antes de que lo borren y publiquen un tweet de disculpa,” Dbrand respondió “antes de que revises el resto de nuestro feed y tengas un ataque al corazón de perlas.”

“Dbrand siempre ha destacado en marketing transgresor para destacar en X, cultivando una personalidad que se alimenta de la burla. Si bien la mayor parte de su atención suele centrarse en otras marcas, a menudo ridiculiza a sus seguidores. Pero hay una línea entre el ingenio y el racismo flagrante, y está claro que Dbrand no distingue entre los dos,” dijo Harish Jonnalagadda, editor senior de Android Central con sede en Hyderabad, India, a iMore. “¿Le importa a la marca que ofendió a un grupo de su base de usuarios? Probablemente no. Pero eso no excusa a la marca por ser abiertamente racista hacia clientes que pagan.”

Varios cuentas de alto perfil también se han opuesto a la publicación, incluido el cofundador de Halide Camera, Sebastiaan de With, quien simplemente señaló “terrible tweet.” Los comentaristas también etiquetaron a Linus Sebastian de LinusTechTips y al popular YouTuber Marques Brownlee (MKBHD), ambos de los cuales han trabajado estrechamente con Dbrand. Este último tiene su propia línea de Iconos disponible para comprar en la empresa, y LinusTechTips publicó una publicación patrocinada horas antes del incidente. iMore se ha comunicado con Dbrand para obtener comentarios.

