El tráiler de la temporada 4 de “The Boys” revela conexiones con la Generación V y una batalla por el alma de América antes del regreso del exitoso show de Amazon.Translation: El tráiler de la temporada 4 de “The Boys” revela vínculos con la Generación V y una batalla por el alma de América antes del regreso del exitoso programa de Amazon.

Amazon ha presentado un nuevo avance de la temporada 4 de The Boys, y, no sé tú, ¡pero no tenía animales de granja superpoderosos y violentos en mi cartón de bingo para la próxima entrega del programa!

Revelado ayer (3 de mayo) durante el panel de la temporada 4 de The Boys en la Comic-Con de México, y lanzado en línea inmediatamente después de su estreno mundial, el último avance de la serie insinúa otra entrada llena de sangre en Prime Video. No solo eso, sino que también confirma que las tramas clave de la serie compañera Gen V se llevarán a la serie principal. ¡Oh, y esa guerra total entre los vigilantes titulares y los Siete, el equipo de superhéroes más famoso en el universo de The Boys, está a punto de estallar! Y sí, esos son animales de granja inyectados con Compuesto V, Supeados – incluyendo un rebaño de pollos con aspecto de Alien que les explota el pecho y un grupo de ovejas voladoras.

Pero basta de insinuaciones. ¡Echa un vistazo al tráiler oficial de la cuarta temporada de The Boys a continuación!

El último adelanto de The Boys llega cuatro meses después de que recibimos nuestro primer vistazo a su próxima entrega. En diciembre de 2023, el primer tráiler de la temporada 4 insinuó nuevos Supes, el misterioso personaje de Jeffrey Dean Morgan y Homelander contra Starlight (aunque sea a través de sus devotos fanáticos). Dos meses más tarde, Prime Video confirmó que la temporada 4 de The Boys se abriría paso en la plataforma de streaming el 13 de junio, con la próxima temporada de la exitosa serie debutando con un estreno de tres episodios en el día de lanzamiento.

Esta nueva serie de imágenes nos da una mejor idea de qué esperar de la cuarta entrega de una de las mejores series de Prime Video. En lo que respecta a esos lazos de Gen V, está Billy revelando la existencia de un virus que mata a los Supes al resto de la tripulación titular, y las apariciones de los superpoderosos jóvenes universitarios Sam y Cate (lee nuestro artículo de explicación del final de la temporada 1 de Gen V para más detalles sobre todo esto).

En otros lugares, vemos el diabólico plan de Homelander para hacer que la humanidad se incline ante los Siete como dioses de la nueva era. Luego, está la aparente confirmación de que la política (y Supe secreta) Victoria Neuman es la nueva vicepresidenta de Estados Unidos, un montón de secuencias de acción brutal y sangrienta (no esperaríamos menos de The Boys) y la continua ‘batalla por la custodia’ entre Billy y Homelander por el alma de Ryan. En resumen: no puedo esperar a que la temporada 4 se estrene en uno de los mejores servicios de streaming del mundo.

¿Va a ser la temporada 4 lo último que veamos de The Boys?

Más caos en camino, y no está controlado. La Cuarta Temporada de The Boys llega el 13 de junio.

No. El último avance de la temporada 4 parece sugerir que esta será la entrada final de la exitosa serie, pero parece que el showrunner Eric Kripke no está poniendo un número en cuántas temporadas durará The Boys.

Originalmente, reveló (a través de una sesión de preguntas y respuestas en X/Twitter en octubre de 2020) que tenía un plan de cinco temporadas para la serie de acción en vivo con clasificación R. Sin embargo, hablando con Inverse en noviembre de 2023, Kripke dijo sobre el futuro de The Boys: “Desde entonces he descubierto que literalmente nadie en la historia es peor para predecir la cantidad de temporadas de un programa. He aprendido mi lección y he dejado de predecir cuántas temporadas durarán estos programas. Lo descubrirán a posteriori”.

Por supuesto, esto podría ser humo y espejos por parte de Kripke. La temporada 1 de Gen V podría técnicamente ser vista como la temporada 4 de The Boys, dada la cantidad de personajes que se cruzan del programa principal al spin-off basado en la universidad. La temporada 2 de Gen V está en camino, aunque su desarrollo se detuvo recientemente debido al fallecimiento sorpresivo de la estrella Chance Perdamo. Suma a esa pareja con las cuatro temporadas de The Boys, y se puede argumentar que hemos tenido seis temporadas ambientadas en el universo de acción en vivo de The Boys. Diabólico”.

En resumen, entonces: no, la temporada 4 de The Boys no pondrá fin a la franquicia de éxito de Amazon. Teóricamente podría significar el final de la serie principal, pero creo que hay al menos una temporada más en el tanque para Billy, Homelander y compañía, independientemente de si aparecen en la temporada 2 de Gen V.