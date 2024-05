La Directora del Programa Mundial de Alimentos Cindy McCain se sentó para una entrevista con la presentadora de “Meet the Press” de la NBC, Kristen Welker, para discutir la crisis humanitaria en Gaza, diciendo que hay una ‘hambruna total’ en el norte de Gaza. “Cuando hay conflictos como este, y las emociones están altas, y cosas suceden en una guerra, la hambruna ocurre. Y así, lo que puedo explicarles es [que] hay una hambruna total en el norte, y se está moviendo hacia el sur”, McCain le dijo a Welker durante la entrevista, que está programada para emitirse en su totalidad el domingo. McCain expresó una grave preocupación en medio de las crisis humanitarias en curso, pidiendo un “alto el fuego” para tener “acceso sin restricciones” para entregar comida de manera segura en Gaza. Welker siguió con McCain en la entrevista, preguntando, “[lo que] estás diciendo [es] que hay una hambruna total en el norte de Gaza”, y la directora del Programa Mundial de Alimentos respondió, diciendo, “Sí, lo soy”. La agencia de alimentos de las Naciones Unidas emitió una declaración en marzo, advirtiendo que la hambruna era “inminente” en Gaza a medida que continúa la guerra entre Israel y Hamas. McCain declaró anteriormente, luego de un informe del Programa Mundial de Alimentos (PMA), que “la gente en Gaza se está muriendo de hambre en este momento. La rapidez con la que esta crisis de hambre y desnutrición causada por el hombre ha arrasado a Gaza es aterradora.” Durante la entrevista, Welker se aseguró de que no hubiera una declaración oficial sobre la hambruna en Gaza, pero McCain expresó que es lo que ha visto, diciendo, “Es horroroso”. Para obtener las últimas noticias, el clima, deportes y videos en streaming, diríjase a The Hill.