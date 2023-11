In Spanish: “Trama de espías ácida’ Lentos Caballos”

Slow Horses, el thriller de espías de Apple TV+ basado en las novelas de Slough House del novelista británico Mick Herron, anima sus enredadas tramas con diálogos ingeniosos y actuaciones convincentes.

El personaje principal, Jackson Lamb, un espía británico desaliñado interpretado por Gary Oldman, dirige la tienda de espías inadaptados conocida como Slough House. Todos en su equipo (conocidos como los “Slow Horses”) arruinaron de manera importante profesionalmente, lo que les valió su boleto de ida a la polvorienta y de bajo alquiler colonia leprosa de Lamb. Lamb los atormenta casi en cada giro con una mezcla mordaz de escepticismo y burla.

Aquí hay tres razones por las que deberías ver Slow Horses en Apple TV+, que estrena su tercera temporada hoy.

Qué ver en Apple TV+: Slow Horses

Si ves “thriller de espías” y piensas en 007, especialmente en las películas más recientes y realistas, no estarás demasiado lejos del enfoque con Slow Horses (clasificado TV-MA). Sin embargo, Jackson Lamb no es James Bond. Si acaso, es un anti-Bond: un vago desaliñado, malhablado y con el cabello grasiento, vestido con un abrigo de lluvia sucio en lugar de un esmoquin.

Lamb fuma, bebe y se tira pedos constantemente, casi puedes olerlo en la pantalla. Es un gran personaje que molesta a algunas personas, pero la interpretación de Oldman está lejos de ser la única razón para agregar Slow Horses a tu lista de próximos. Mira este sórdido programa de espías si:

1) Te gustan los thrillers de espías

¿A quién puedes confiar en Slow Horses? Básicamente, a nadie (y definitivamente no a los rusos).

Foto: Apple TV+

A pesar de estar bellamente filmada, Slow Horses no te sorprenderá con piezas explosivas al estilo de James Bond. Pero seguirá manteniéndote en vilo con sus complejas tramas llenas de traiciones, dobles cruces y envenenamientos ocasionales por radiación.

El variopinto equipo de perdedores de Lamb se enfrenta con frecuencia no solo a los malos internacionales que están empeñados en crear el caos, sino también a sus contrapartes en el MI5: los espías británicos que no arruinaron por completo sus carreras. En este mundo de espías contra espías contra otros espías, nunca sabes exactamente en quién confiar.

En Slow Horses, siempre hay más que suficiente intriga para todos.

2) Disfrutas de diálogos ingeniosos, insultos y acentos británicos

Jackson Lamb (interpretado por Gary Oldman, a la derecha) reparte mucho desdén a sus compañeros de Slough House.

Foto: Apple TV+

Como Lamb, el notablemente desaliñado Oldman constantemente insulta a sus subordinados. Despacha crueles sermones incluso mientras traga ruidosamente sus adorados fideos chinos (para el disgusto de sus colegas).

A pesar del menosprecio, puedes ver que en el fondo, Lamb realmente se preocupa por su equipo. Y aunque puedan llamarse Slow Horses, en su mayoría son todo lo contrario. Los enérgicos diálogos del programa te atraparán, incluso a veces pensaras: “Nadie es lo suficientemente inteligente como para hablar así”.

Además, si eres un anglofilo, te encantarán los acentos. Aunque es posible que necesites activar los subtítulos para descifrar parte del argot de los espías británicos.

3) Aprecias una narrativa sórdida y económica

Slow Horses es rápida y furiosa a medida que despliega sus intrincadas sagas de espionaje.

Foto: Apple TV+

Cada temporada de Slow Horses tiene solo seis episodios, y ese ritmo rápido mantiene cada episodio tenso.

La narrativa concisa podría hacerte dar vueltas la cabeza en ocasiones mientras tratas de hacer un seguimiento de quién, exactamente, está intentando derribar a quién. Pero el diálogo económico y el ritmo extraordinario mantienen la historia vibrante.

Slow Horses no pierde tiempo preparando sus intrincados juegos de espías. Y no teme acabar con un personaje querido si la muerte inesperada impulsa la trama.

¿Cuándo regresa Slow Horses a Apple TV+?

Apple TV+ lanzó la primera temporada de Slow Horses en abril de 2022, con una segunda temporada llegando más tarde ese año. La tercera temporada llegó hoy, con una cuarta en camino.

Las razones mencionadas anteriormente (y muchas más) hacen de Slow Horses uno de los 15 mejores programas de Apple TV+, según el crítico residente de Cult of Mac.

Si no has visto las primeras dos temporadas, puedes verlas ahora con una suscripción a Apple TV+. Definitivamente debes verlas primero, porque es probable que la tercera temporada de Slow Horses explote desde el principio, al igual que la segunda. Apple TV+ cuesta $9.99 al mes (con una prueba gratuita de siete días) o se puede agrupar con una suscripción a Apple One.

Watch on: Apple TV+