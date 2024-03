Gambia votará sobre la derogación de la prohibición de la mutilación genital femenina.

Los legisladores de Gambia se preparan para decidir si revocar una prohibición sobre la mutilación genital femenina al eliminar protecciones legales para millones de niñas, lo que genera temores de que otros países puedan seguir su ejemplo.

Los miembros de la asamblea nacional de Gambia planean votar para anular la prohibición el lunes después de la segunda lectura del proyecto de ley. Expertos en derechos humanos, abogados y defensores de los derechos de las mujeres y las niñas advierten que esto amenaza con deshacer décadas de trabajo para poner fin a la mutilación genital femenina, un ritual centenario ligado a ideas de pureza sexual, obediencia y control.

Si Gambia revoca la prohibición, se convertirá en la primera nación en el mundo en deshacer protecciones contra la mutilación, y los activistas temen que abra las puertas para que otros países tomen medidas similares.

“Están utilizando los cuerpos de las niñas como un campo de batalla político”, dijo Fatou Baldeh, una de las principales opositoras a la mutilación genital en la pequeña nación de África Occidental. Dijo que teme que si los hombres que lideran esta iniciativa —a los que describió como extremistas— tienen éxito, intentarán revocar otras leyes, como la que prohíbe el matrimonio infantil.

Si el proyecto de ley es aprobado el lunes, los comités gubernamentales podrán proponer enmiendas antes de que vuelva al Parlamento para una lectura final. Los analistas dicen que si el proyecto de ley no es desestimado en esta etapa, sus partidarios ganarán impulso y probablemente se aprobará como ley.

Gambia prohibió la mutilación en 2015, pero no hizo cumplir la prohibición hasta el año pasado, cuando tres practicantes fueron multados fuertemente. Un imam influyente en el país de mayoría musulmana tomó su causa y ha liderado llamamientos para revocar la prohibición, argumentando que la mutilación —que en Gambia generalmente implica la extirpación del clítoris y los labios menores de niñas entre 10 y 15 años— es una obligación religiosa y cultural importante.

La mutilación tiene diferentes formas y es más común en África, aunque también está extendida en partes de Asia y Medio Oriente. Reconocida internacionalmente como una grave violación de los derechos humanos, a menudo conlleva graves problemas de salud, como infecciones, hemorragias y dolor severo, y es una de las principales causas de muerte en los países donde se practica.

A nivel mundial, la mutilación genital está aumentando a pesar de las campañas para detenerla, principalmente debido al crecimiento de la población en los países donde es común. Más de 230 millones de mujeres y niñas la han sufrido, según UNICEF, un incremento de 30 millones de personas desde la última estimación realizada por la agencia en 2016.

En Gambia, solo cinco de los 58 legisladores que se espera voten sobre el proyecto de ley son mujeres, lo que significa que serán los hombres quienes lideren una discusión sobre una práctica impuesta a niñas jóvenes.

Emmanuel Joof, jefe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Gambia, dijo que “no tienen voz”.

La propuesta de revocar la prohibición “plantea graves consecuencias potencialmente mortales para la salud y el bienestar de las mujeres y niñas de Gambia”, dijo Geeta Rao Gupta, embajadora de Estados Unidos para asuntos globales de la mujer.

Desde 1994 hasta 2016, Gambia estuvo liderada por uno de los dictadores más notorios de la región, Yahya Jammeh, quien, según una comisión de la verdad de 2021, torturó y mató a personas con un escuadrón de la muerte, violó a mujeres y encarceló a muchas personas sin motivo. Llamó a quienes luchaban para poner fin a la mutilación genital femenina, conocida comúnmente por su acrónimo, F.G.M., “enemigos del Islam”.

Por lo tanto, resultó sorprendente para muchos opositores gambianos de la mutilación cuando, en 2015, el Sr. Jammeh prohibió la práctica, algo que muchos observadores atribuyeron a la influencia de su esposa marroquí.

La nueva ley fue aclamada como un momento clave en Gambia, donde tres cuartas partes de las mujeres y niñas son mutiladas. Pero la ley no se aplicó, y esto dio lugar a imanes a favor de la mutilación que están “empeñados en tener un estado teocrático” para intentar revocarla, según Joof.

Los clérigos en el mundo musulmán discrepan sobre si la mutilación es islámica, pero no está en el Corán. El imán más vocal de Gambia, Abdoulie Fatty, ha argumentado que “la circuncisión te hace más limpio” y dijo que los esposos de mujeres que no han sido mutiladas sufren porque no pueden satisfacer los apetitos sexuales de sus esposas. Muchos gambianos acusaron al Sr. Fatty de ser un hipócrita, señalando que cuando el Sr. Jammeh prohibió la mutilación, el Sr. Fatty era el imán presidencial pero aparentemente no dijo nada al respecto.

En la primera lectura del proyecto de ley hace dos semanas, el Sr. Fatty llevó en autobús a un grupo de jóvenes mujeres para cantar consignas a favor de la mutilación frente al Parlamento. Con los rostros velados —algo inusual en Gambia— cantaron y agitaron carteles rosas que decían: “La mutilación femenina es nuestra creencia religiosa”.

La Sra. Baldeh, opositora de la mutilación genital, tenía 8 años cuando la inmovilizaron y la mutilaron. Pero cuando escuchó por primera vez el término “mutilación genital femenina”, mientras estudiaba para una maestría en salud sexual y reproductiva, no lo reconoció como algo que le habían hecho, porque lo veía como parte de su cultura, no como algo violento que dañaba a las mujeres. Su abuela, una partera tradicional, estuvo involucrada en la mutilación.

Después de leer y hablar con otras mujeres, la Sra. Baldeh se dio cuenta de lo que le habían hecho y comenzó a denunciar la mutilación —primero intentando cambiar las mentes de sus propios familiares. Se convirtió en una de las voces más prominentes en contra de la mutilación en Gambia.

La mutilación podría terminarse en una generación si hubiera voluntad para hacerlo, dijo la Sra. Baldeh.

“Si no mutilas a una niña, ella no mutilará a sus futuras hijas”, dijo.

El 4 de marzo, la Sra. Baldeh estaba en la Casa Blanca con el Secretario de Estado Antony J. Blinken y Jill Biden, la primera dama, recibiendo un premio International Women of Courage por su trabajo contra la mutilación. Pero ese mismo día, los legisladores de Gambia estaban escuchando la primera lectura del proyecto de ley para anular la prohibición de la mutilación —una medida que desharía los avances legales que la Sra. Baldeh y otros opositores a la mutilación habían logrado.

Ella y otros observadores dijeron que esperaban que la votación del lunes fuera extremadamente reñida —no porque la mayoría de los legisladores crean en la mutilación, sino porque temen perder sus escaños parlamentarios y votarían a favor de la legislación.

“La parte más triste es el silencio del gobierno”, dijo.

Este silencio se extiende incluso al ministerio encargado de proteger a las mujeres y los niños, a cargo de Fatou Kinteh, quien anteriormente fue coordinadora del Fondo de Población de las Naciones Unidas en Gambia para la violencia de género y la mutilación genital. Contactada por teléfono el sábado, la Sra. Kinteh se negó a comentar sobre la posible revocación de la prohibición de la mutilación, diciendo que llamaría más tarde. Nunca lo hizo.

La Sra. Baldeh dijo que la retórica reciente de los imanes en apoyo a la mutilación ha contagiado a muchos hombres gambianos, que han desatado una oleada de ataques en línea hacia las mujeres que hablan en contra de la práctica, socavando lo que había sido un movimiento próspero para aumentar los derechos de las mujeres y las niñas en Gambia. Pero dijo que los abusos en línea no detendrían sus esfuerzos.

“Si esta ley se revoca, sabemos que vendrán por más”, dijo la Sra. Baldeh. “Así que lucharemos hasta el final.”