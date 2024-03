¿Es 2024 el año en que Apple lo hace todo bien?

Bienvenido a nuestra columna semanal de Desayuno con Apple, que incluye todas las noticias de Apple que te perdiste la semana pasada en un práctico resumen. Lo llamamos Desayuno con Apple porque pensamos que va muy bien con una taza de café o té en una mañana de lunes, pero está bien si prefieres leerlo durante la hora del almuerzo o la cena también.

Un año muy bueno

Ha sido un par de años difíciles para los observadores de Apple, con aburridas actualizaciones de iPhone y Apple Watch, lanzamientos poco inspiradores de Mac y poco relevante en los departamentos de iPad y AirPods. El ciclo de productos se ralentizó y las novedades perdieron su brillo.

Por supuesto, hubo una razón para esto, y es el proyecto Vision Pro. Este lanzamiento de producto revolucionario absorbió recursos de desarrollo y atención de marketing por igual, y para algunos en Apple Park, debe haber parecido que toda la empresa se había convertido en especialistas de realidad mixta. Tenía sentido, porque Vision Pro representa el futuro como ningún otro producto de Apple. Apple necesitaba planificar la vida después del iPhone y estaba dispuesto a sacrificar algo de emoción en 2023 para asegurarlo en 2033.

Pero ahora Vision Pro está aquí, de hecho, el hardware se completó hace mucho tiempo, y aunque el trabajo en la línea continuará, los ingenieros ahora se centrarán en esa versión más económica importante. Es poco probable que vuelva a dominar el tiempo y la energía de los empleados como lo hizo el año pasado. Esto libera espacio para lo que ahora parece ser un año mucho más productivo para la empresa. De hecho, es posible que 2024 se recuerde en los años venideros como uno de los mejores de Apple, y no solo porque vio el lanzamiento del auricular que prepararía a la empresa para la década siguiente.

Aunque todavía estamos esperando un importante rediseño físico en el espacio Mac, por ejemplo, ya hemos visto una reorganización sensata de la línea de MacBook. La llegada de la MacBook M3 esta primavera completó básicamente la transición de silicio de Apple, eliminando la confusión y asegurando que haya una máquina para cada necesidad y presupuesto. (Bueno, dentro de lo razonable). Vale, esto no se consideró un anuncio emocionante, pero ciertamente fue más significativo que cualquiera de los lanzamientos de M2.

No hemos visto iPads todavía (aunque eso podría haber cambiado dependiendo de cuándo estés leyendo esto) pero también aquí Apple al parecer tiene un anuncio inteligente que hacer: es decir, que la cámara de selfie en formato horizontal, que se introdujo por primera vez en el iPad de 10ª generación en 2022 y inexplicablemente se mantuvo alejada del resto de la línea, se convertirá en estándar. Esto es tanto sensato como muy tardío: los iPads se utilizan mucho más comúnmente para videollamadas en orientación horizontal que para selfies en vertical, y la única razón para mantener la cámara en el borde corto era evitar la superposición de componentes con el conector del Apple Pencil. No hace falta decir que ese tipo de escapatoria no fue muy al estilo de Jony Ive de Apple, y estaremos muy contentos de ver el fin de tal compromiso.

Pero los avances reales para Apple en 2024 no serán de hardware. Vendrán en el espacio del software y específicamente, la inteligencia artificial, donde la empresa ha estado rezagada con respecto a sus rivales durante años. iOS 18, que se anunciará en junio y se lanzará en los iPhones de todo el mundo en otoño, se centrará en la inteligencia artificial generativa. Eso significa mejoras en una amplia variedad de aplicaciones, e incluso en el desarrollo de aplicaciones, pero la inteligencia artificial es más necesaria en un área de la cartera de Apple: Siri.

Siri ha sido terrible desde hace mucho tiempo, y me he vuelto loco escribiendo artículos quejándome de este hecho. Si el trabajo de Apple en IA resulta en un Siri aceptable en 2024, eso no solo sería un buen año. Sería un milagro.

Foundry

