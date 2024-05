Corvex podría adoptar un enfoque amigable para crear valor en Vestis.

Banner de Vestis Corp cuelga en la NYSE.

Empresa: Vestis Corp (VSTS)

Negocio: Vestis es un proveedor de alquiler de uniformes y suministros de trabajo en los Estados Unidos y Canadá. Además de uniformes, la empresa proporciona tapetes, toallas, ropa de cama y suministros de baño. La base de clientes de Vestis participa en una variedad de industrias, y atiende a clientes que van desde operaciones pequeñas y familiares con una sola ubicación hasta corporaciones y franquicias nacionales con múltiples ubicaciones.

Valor en el mercado de valores: $1.65 mil millones ($12.52 por acción)

Activista: Corvex Management LP

Participación Porcentual: 12.62%

Costo Promedio: $12.47

Comentario del activista: Corvex fue fundada en 2010 por Keith Meister, ex teniente de Carl Icahn quien fue CEO y vicepresidente de Icahn Enterprises. Corvex es un fondo de cobertura altamente concentrado y fundamentado que utiliza el activismo como una herramienta, pero no como una estrategia principal. La preferencia de la firma no es ser un activista, siendo la lucha por procuración un último recurso. Preferirían ser invitados amigablemente a los consejos de administración.

Lo que está sucediendo

El 8 de mayo, Corvex presentó un 13D ante la Comisión de Valores y Bolsa de EE. UU., revelando una posición del 12.62% en Vestis.

Tras bambalinas

Vestis es el negocio de alquiler de uniformes y suministros de trabajo que se separó de Aramark en octubre de 2023. La empresa genera la mayor parte de sus ingresos de su negocio de alquiler recurrente en los Estados Unidos. En su día analista de septiembre de 2023, la nueva empresa buscaba impresionar al mercado, prometiendo una tasa de crecimiento anual compuesta de ingresos orgánicos del 5% al 7% y márgenes ajustados de ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización del 18% al 20% en un horizonte temporal de cinco años. La compañía comenzó con buen pie, informando sólidas ganancias al cierre del ejercicio fiscal en noviembre.

Sin embargo, la fiesta terminó rápidamente hace unas dos semanas, cuando Vestis informó sus ganancias del segundo trimestre fiscal de 2024. La compañía citó problemas relacionados con los precios y la retención de clientes, que llevaron a una revisión a la baja de su crecimiento de ingresos en 2024 y del margen ajustado de EBITDA. El 2 de mayo, la acción se desplomó un 45% con la noticia y sigue cotizando más de un 30% por debajo de su precio previo al informe. Aparentemente, Vestis había sido muy agresivo en los precios en busca de sus objetivos del día analista, lo que llevó a una disminución en la retención de clientes del cuarto trimestre de ’23 del bajo noventa al 85,8%. Aunque esto se ha recuperado desde entonces al bajo noventa, el hecho de que no se haya revelado antes es ciertamente parte de la razón de la enorme caída de las acciones.

Corvex adquirió aproximadamente el 25% de su posición a precios tan altos como $19.39 por acción antes de que la acción cayera, y aceleró sus compras tras los resultados del segundo trimestre de 2024. Si Corvex pensaba que la compañía estaba subvaluada a $19 por acción, debe estar encantada a $12 por acción, especialmente dado que el problema de retención que fue la causa principal de la caída se ha solucionado. Lo que no se ha remedied completamente es el problema de comunicación y la pérdida de confianza del inversor debido a eso. Ahí es donde un inversor como Corvex podría ser increíblemente útil.

Como un negocio que fue administrado durante muchos años como una parte no central de Aramark, Vestis no recibió el enfoque que recibirían sus pares de juego puro. Ahora que es una empresa independiente, la junta directiva y el equipo directivo están compuestos por algunos operadores talentosos y experimentados. El presidente Phillip Holloman es el ex presidente y director de operaciones de Cintas, y la directora Tracy Jokinen fue la directora financiera de G&K Services, una empresa de servicios de uniformes que fue adquirida por Cintas en 2017. En el espacio de alquiler de uniformes y suministros de trabajo, Cintas es el estándar de oro. Para una empresa e industria que quizás no esté en primer plano en la mente del público, Cintas ha entregado un retorno total para los accionistas de más de 1,200% en la última década y tiene una capitalización de mercado de casi $70 mil millones. Actualmente, Cintas tiene poco más de tres veces los ingresos de Vestis y poco más de seis veces el EBITDA, pero casi 25 veces el valor empresarial. El objetivo aquí sería convertir a Vestis en Cintas, pero simplemente llegar a la mitad sería increíble para los accionistas y Holloman está en una posición única para cumplir con eso.

Corvex Management no toma posiciones activistas para ser operadores o microgerentes del negocio diario. Y afortunadamente eso no es lo que se necesita aquí con este consejo y equipo directivo. Pero donde Corvex sobresale es en el área donde Vestis carece: comunicación de mercado y asignación de capital. Estos son problemas que muchas empresas tienen, pero especialmente las empresas más nuevas que no han sido públicas por mucho tiempo. En pocas palabras, Corvex piensa y actúa como propietario en los mercados públicos y sería un gran socio con este equipo directivo para hacer de Vestis la mejor empresa pública que pueda ser.

Esta no es una inversión oportunista a corto plazo para Corvex. Al superar el 10%, la firma señala que está en esto a largo plazo. Como tal, esperaríamos que Corvex desee algunos puestos en el consejo, y alentaríamos a la junta a dar la bienvenida a los representantes de la firma. Esto es verdaderamente un esfuerzo colaborativo y simbiótico en el que todos los lados se remangan y trabajan juntos en lo que cada uno hace mejor para crear valor para los accionistas.

Ken Squire es el fundador y presidente de 13D Monitor, un servicio de investigación institucional sobre activismo accionarial, y el fundador y gerente de cartera del 13D Activist Fund, un fondo mutuo que invierte en una cartera de inversiones activistas del 13D. Vestis es propiedad del fondo.