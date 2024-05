“Los Siete Magníficos” Acciones en Máximos Históricos que Compraría Ahora mismo

Aunque es difícil argumentar que la mayoría de las acciones de la “Magnificent Seven” serían malas inversiones a largo plazo, hay dos en particular que estaría ansioso por comprar en este momento. Amazon.com (NASDAQ: AMZN) cotiza apenas un 2% por debajo de su máximo histórico, pero su rentabilidad aún está en una etapa relativamente temprana.

El otro es Alphabet (NASDAQ: GOOGL)(NASDAQ: GOOG), la empresa matriz de Google. Alphabet acaba de alcanzar un nuevo máximo histórico mientras escribo esto (el 16 de mayo), y sus resultados recientes hicieron sonreír a los inversores.

Aquí tienes un resumen de por qué compraría ambas en este momento (ya tengo acciones de Amazon) a pesar del fuerte rendimiento reciente.

El negocio de Amazon ha sido impresionante recientemente

Amazon es una empresa que no necesita mucha presentación, con una participación dominante en el mercado de comercio electrónico de los Estados Unidos y el principal negocio de servicios en la nube (AWS). Los inversores a largo plazo han sido generosamente recompensados por su paciencia, pero la empresa aún podría tener mucho espacio para crecer en ambos frentes.

En el lado del comercio electrónico, Amazon.com es el líder claro, con una mayor cuota de mercado de comercio electrónico en los Estados Unidos que sus 10 competidores siguientes combinados. Pero el comercio electrónico solo representa alrededor del 15% de las ventas minoristas en los Estados Unidos en la actualidad, y porcentajes aún más bajos en algunos de los otros mercados donde opera la empresa. Y si bien Amazon Web Services (AWS) es el líder en servicios en la nube, el mercado global de computación en la nube es de aproximadamente $500 mil millones en 2023 y se espera que crezca hasta cinco veces ese nivel para 2032.

No solo Amazon todavía tiene un montón de potencial de crecimiento, sino que los planes del CEO Andy Jassy para mejorar la eficiencia están empezando a dar frutos. En el último trimestre, el ingreso operativo de Amazon se triplicó en comparación con el año anterior, impulsado por un crecimiento especialmente fuerte en AWS, así como en los ingresos publicitarios, ambos negocios de alto margen.

Una máquina de efectivo absoluta con espacio para crecer

A diferencia de Amazon, Alphabet es ya una empresa enormemente rentable. Su principal subsidiaria, Google, posee algunas de las plataformas y aplicaciones más dominantes del mundo, incluyendo el masivo negocio de Google Search, YouTube, Gmail, Chrome, Android y mucho más. También tiene el negocio de Google Cloud, que es un competidor directo de AWS.

Aunque algunos de los negocios de Google están bastante maduros, aún hay mucho espacio para optimizar su negocio de publicidad, que es la forma principal en que sus negocios no relacionados con la nube generan la mayor parte de su dinero. Y ya hemos mencionado el enorme potencial de crecimiento de los servicios en la nube en la próxima década.

Una cosa importante a tener en cuenta es que todos los negocios de Google tienen márgenes increíbles. En los últimos cuatro trimestres, Alphabet ha producido un margen neto del 26%. En 2023, Alphabet generó un ingreso neto de casi $74 mil millones, y la empresa tiene aproximadamente $108 mil millones en efectivo e inversiones a corto plazo en su balance. Por lo tanto, no solo la empresa tiene mucha flexibilidad financiera para aprovechar oportunidades, sino que también devuelve toneladas de capital a los accionistas a través de recompras de acciones, y recientemente declaró su primer dividendo.

Un máximo histórico no significa lo mismo que “caro”

Es cierto que estas no son acciones baratas. Alphabet cotiza aproximadamente a 30 veces las expectativas de ganancias futuras, y el P/E de Amazon es significativamente más alto. En conjunto, tienen capitalizaciones de mercado superiores a los $4 billones.

Sin embargo, un concepto importante que los inversores deben conocer es que un precio alto no necesariamente significa que una acción sea cara. Estas son dos ganadoras probadas con mucho potencial de crecimiento futuro, y no me sorprendería si ambas produjeran rendimientos superiores al mercado en los próximos años.

Suzanne Frey, una ejecutiva de Alphabet, es miembro de la junta directiva de The Motley Fool. John Mackey, ex CEO de Whole Foods Market, una subsidiaria de Amazon, es miembro de la junta directiva de The Motley Fool. Matt Frankel tiene posiciones en Amazon. The Motley Fool tiene posiciones en y recomienda Alphabet y Amazon. The Motley Fool tiene una política de divulgación.

2 “Magnificent Seven” Stocks at All-Time Highs I’d Buy Right Now fue publicado originalmente por The Motley Fool