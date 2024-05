Súper luna, lluvias de meteoros y mucho más para ver este verano

Un torbellino solar súper potente la semana pasada resultó en una sorprendente aparición de la aurora boreal en todo el Reino Unido.

Aunque se espera que hagan otra aparición con la actividad geomagnética aún aumentando según lo indicado en la aplicación AuroraWatch.

Pero aquellos que se perdieron el espectáculo de luces – extremadamente raro en estas latitudes y en esta época del año – no deberían estar demasiado decepcionados. En los próximos meses, hay muchos más espectáculos celestiales en camino.

Algunos ni siquiera requieren un cielo oscuro…

Lluvias de meteoros Perseidas

Cuándo: De mediados de julio a finales de agosto.

Qué: Este espectáculo anual del cielo nocturno presenta miles de brillantes rayas y bolas de fuego disparándose a través del espacio. Fácilmente visibles a simple vista, ocurre cuando la Tierra pasa a través de una estela de partículas de polvo dejadas por un gran cometa llamado Swift-Tuttle. En su pico, 100 meteoros por hora caerán sobre nosotros con la concentración más alta esperada el 12 de agosto. Estos parecen irradiar desde la constelación de Perseo, de ahí el nombre, pero en realidad pueden aparecer en cualquier parte del cielo. Las condiciones de visualización se esperan muy buenas este año, con un cuarto de luna ocurriendo en el pico de la lluvia.

Dónde: Si hay suficiente oscuridad y poca contaminación lumínica, es posible presenciar las lluvias en el hemisferio norte hasta las latitudes medias del sur. Centrándose principalmente en ver el espectáculo, On The Go ofrece un tour de ocho días al desierto de Wadi Rum en Jordania. Desde £1,255 por persona, excluyendo vuelos. Sale el 8 de agosto. Visite onthegotours.com.

El sol de medianoche

Cuándo: Los mejores meses son junio y julio.

Qué: Aunque típicamente se ve en los países nórdicos, las Luces del Norte ni siquiera fueron visibles durante las recientes tormentas solares. Eso se debe a que estas latitudes están ahora gobernadas por otro coloso astrológico: el sol. Entre mayo y agosto (dependiendo de lo lejos que vayas al norte), es posible presenciar el sol de medianoche: cuando el sol brilla durante 24 horas al día, sumergiéndose por encima del horizonte y negándose a ponerse jamás.

Dónde: Cualquiera de los países nórdicos es una apuesta segura. Best Served Scandinavia tiene un viaje de siete días a las Islas Lofoten en Noruega, donde hay muchas opciones para hacer caminatas nocturnas y paseos en bote a todas horas. Desde £2,070 por persona, incluyendo vuelos. Visite best-served.co.uk.

Superlunas

Cuándo: 18 de septiembre y 17 de octubre.

Qué: Contrariamente a la creencia popular, la órbita de la luna alrededor de la Tierra no es un círculo perfecto. Debido a fuerzas de mareas y gravitacionales, se mueve en un patrón irregular con su apogeo y perigeo – los acercamientos más cercanos y más lejanos de la Tierra – cambiando cada mes lunar. Una superluna ocurre cuando la luna está en su acercamiento más cercano y en su fase completa, iluminada completamente por el sol, haciéndola parecer más grande de lo usual. Según los expertos, la superluna más cercana se elevará el 17 de octubre a las 11:26 am GMT.

Dónde: Las mejores superlunas se observan por la noche. El 17 de septiembre, una super luna de cosecha está programada para aparecer sobre el Reino Unido a las 2:34 am GMT. Northumberland y Dartmoor tienen algunos de los cielos más oscuros del Reino Unido.