Filtración de Sony Xperia 1 VI revela nueva aplicación de cámara y más características tomadas de las cámaras Alpha.

Una gran cantidad de información ha sido filtrada para el Sony Xperia 1 VI revelando casi todo lo que hay que saber sobre el teléfono inteligente. Especificaciones, conjunto de cámaras, características; nómbralo y probablemente esté allí. Según el sitio de noticias MSPowerUser, el dispositivo está programado para funcionar con un chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 más una batería de 5,000 mAh que, según informes, durará dos días con una sola carga. En la parte delantera hay una pantalla OLED. No se sabe exactamente cuán grande será la pantalla, pero se dice que tiene una relación de aspecto de 19.5:9, que es más pequeña que la relación de aspecto de 21:9 del Xperia 1 V.

Tan impresionantes como puedan ser estas especificaciones, la verdadera estrella del espectáculo es el software. MSPowerUser afirma que Sony está combinando sus aplicaciones Photography Pro, Videography Pro y Cinema Pro en una herramienta útil. El informe señala que este es un movimiento aparentemente “inspirado por las cámaras de la serie Alpha de [la propia compañía]”.

Como la línea Alpha, el Xperia 1 VI podría recibir “tecnología de estimación de postura humana”, lo que le daría la capacidad de enfocarse en personas incluso si están de espaldas a la lente o están oscurecidos. Sony incluso aparentemente tiene planes de introducir una aplicación llamada Video Creator, simplificando el proceso de producción de video y ayudando a los usuarios a crear contenido.

Actualizacón de cámara

Se decía que Sony no haría cambios en el sistema de cámara en el Xperia 1 V. Resulta que ese puede no ser el caso. MSPowerUser no dice cuántos megapíxeles tendrá la cámara principal de ángulo amplio. Sin embargo, sí dicen que tendrá una lente de 24 mm respaldada por un “Exmor T para sensor de imagen CMOS móvil apilado”. Esto permite que la cámara se comporte como si tuviera una lente de 48 mm con un zoom óptico de 2x.

Junto a ella hay una cámara ultra gran angular con una lente de 16 mm y una opción teleobjetivo con una lente de 95 a 170 mm. Este último es capaz de un zoom de 7x. MSPowerUser también menciona cómo la compañía afirma que las fotos tomadas por la lente principal del Xpera 1 VI rivalizarán con las tomadas en una de sus cámaras de tamaño completo.

Características notables

Además del conjunto de cámaras, el informe indica que el teléfono inteligente tendrá una amplia variedad de software de mejora de audio, incluido el soporte para el mejora de DSEE Ultimate. Los desarrolladores de la compañía están mejorando los altavoces del dispositivo para que puedan ofrecer mejor “bajos y claridad”.

Volviendo a la pantalla. Sony puede implementar varias características centradas en los juegos. La principal de ellas es la tasa de escaneo táctil de 240Hz que garantiza tiempos de respuesta rápidos. Los jugadores también podrán activar el Optimizador de FPS para mantener alta la velocidad de cuadro del juego. Todo el hardware probablemente hará que el teléfono se caliente. Para mantener las cosas frescas, se dice que el Xperia 1 VI tendrá una cámara de vapor.

Las imágenes que has estado viendo provienen del usuario MysteryLupin en X (la plataforma anteriormente conocida como Twitter) que recientemente publicó una serie de fotografías que afirman ser del nuevo teléfono. Lo interesante del conjunto es que todos los archivos coinciden con las imágenes vistas en el informe de MSPowerUser, por lo que la publicación de Lupin puede ser legítima. Por supuesto, toma todo lo que leas aquí con un grano de sal. Las cosas siempre pueden cambiar. La publicación dice que el teléfono “está programado para lanzarse el 17 de mayo”. No se sabe cuánto costará.

Hasta que sepamos más, echa un vistazo a la recopilación de los mejores teléfonos con cámara de TechRadar para 2024.