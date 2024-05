Sean ‘Diddy’ Combs: Video muestra al magnate del rap golpeando a su novia Cassie en 2016

Cuando la alcanza, la agarra y la tira al suelo, haciendo que deje caer algo de equipaje. Luego la golpea mientras está en el suelo, antes de recoger sus bolsas y golpearla una segunda vez y luego intentar arrastrarla por su camisa. El agresor se ve marchándose por un momento, antes de regresar y empujar a la Sra. Ventura mientras se levanta. Luego se sienta en una silla cerca de los ascensores y lanza un objeto. Un abogado de la cantante de R&B Sra. Ventura, Douglas Wigdor, dijo en un comunicado: “El escalofriante video solo ha confirmado aún más el comportamiento perturbador y depredador del Sr. Combs. Las palabras no pueden expresar el coraje y la fortaleza que la Sra. Ventura ha mostrado al salir a la luz con esto.” La Oficina del Fiscal de Distrito de Los Ángeles dijo el viernes que el asalto capturado en el video podría ser demasiado antiguo para ser procesado. “Encontramos las imágenes extremadamente perturbadoras y difíciles de ver”, dijo en un comunicado. “Si la conducta representada ocurrió en 2016, lamentablemente no podríamos presentar cargos ya que la conducta habría ocurrido más allá del plazo en el que un delito de agresión puede ser procesado”. En una demanda federal ahora resuelta el año pasado, la Sra. Ventura alegó que “alrededor de marzo de 2016” el Sr. Combs “se embriagó extremadamente y golpeó a la Sra. Ventura en la cara, dándole un ojo morado”. “Después de que quedó dormido, la Sra. Ventura trató de salir de la habitación del hotel, pero al salir, el Sr. Combs se despertó y comenzó a gritarle a la Sra. Ventura. La siguió al pasillo del hotel mientras le gritaba. La agarró, y luego tomó jarrones de cristal en el pasillo y los arrojó contra ella, causando que el cristal se rompiera a su alrededor mientras corría hacia el ascensor para escapar”, decían los documentos. La demanda alegaba que el magnate del rap había comprado las imágenes del hotel por $50,000 (£39,000). Su acción legal contra el Sr. Combs, que lo acusaba de violación y tráfico sexual durante más de una década, se resolvió por una suma no divulgada un día después de presentarse en noviembre del año pasado. El abogado del Sr. Combs, Benjamin Brafman, dijo en ese momento que el acuerdo “de ninguna manera implica un reconocimiento de culpa”. “La decisión del Sr. Combs de resolver la demanda de ninguna manera socava su negación rotunda de las acusaciones. Está feliz de que llegaran a un acuerdo mutuo y le desea lo mejor a la Sra. Ventura.” Desde entonces, varias otras mujeres han presentado demandas acusando al rapero de conducta sexual inapropiada. Sus casas en Los Ángeles y Miami, Florida, fueron allanadas el mes pasado como parte de una investigación federal sobre tráfico humano. La Sra. Ventura estuvo formalmente firmada con el sello discográfico del Sr. Combs, Bad Boy, y lanzó varios éxitos en la década de 2000, incluidas canciones que contaron con Diddy. Sus pistas más famosas incluyen Me & U, Long Way to Go y Official Girl, que cuenta con Lil Wayne.