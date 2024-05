¿En qué se destacan las mantequillas de supermercado en comparación con Lurpak – cuál saldrá ganando?

En su tienda online, Sainsbury’s estaba cobrando £7.25 por una lata de 750 g del favorito suavemente salado, Asda estaba vendiendo a £6, y Tesco £5.30.

En ese momento, los “ladrillos de oro amarillo” simbolizaban la crisis del coste de vida en el Reino Unido. En 2024, le toca al aceite de oliva demostrar lo mal que ha llegado la inflación, pero me estoy desviando.

Una declaración del propietario de Lurpak, Arla Foods, dijo en ese momento: “Entendemos que la reciente inflación en el precio de los alimentos está afectando mucho a muchos hogares en este momento.

“Desafortunadamente, nuestros agricultores se enfrentan a una situación similar con precios de la alimentación, fertilizantes y combustible que necesitan para producir leche, todos aumentando significativamente en los últimos meses.

“Aunque no decidimos los precios en los estantes, trabajamos en estrecha colaboración con los minoristas para garantizar que nuestros agricultores reciban un precio justo por la leche que producen.”

Según Statisa, Lurpak es la marca líder de mantequilla en el Reino Unido, probablemente el pionero del pan tostado.

Té y pan tostado, la cura definitiva para la resaca, el desayuno, la merienda de la noche, lo llames como lo llames la lista sigue.

Lurpak se ha extendido supremamente durante décadas en el mundo del pan tostado, así que me pregunté, ¿puede ser superado?

Fui a recoger un gran pan blanco (se requería un pan especial) y conseguí mantequilla salada en Asda, Tesco, Aldi, M&S, y también otra mantequilla de marca que se puede encontrar en la mayoría de las tiendas. Estos fueron los resultados:

Cucharas se han pasado de Lurpak a Anchor. Los tiempos oscuros están realmente aquí.

Mantequilla salada británica de Tesco Block 250g – £1.89

5/10

Primero fue Tesco, y no estaba emocionado de probar esta. El bloque de masa tenía un embalaje bastante deprimente que lo hacía poco atractivo.

Sin embargo, no sabía tan mal en el pan tostado. No me malinterpreten, tuve que esperar una eternidad para que se ablandara cuando lo saqué de la nevera, pero estaba bien, especialmente por el precio.

Me pareció una buena mantequilla para hornear quizás?

Mantequilla salada de Asda 250g – £1.89

2/10

El mismo peso y precio que Tesco pero lejos del mismo sabor, podría jurar que era manteca.

Solo pude darle unos bocados antes de deshacerme de ella.

Aunque dudo que esto esté destinado para el pan tostado, no significa que sea completamente inutilizable. Como me queda un gran bloque, creo que voy a hacer una mantequilla de ajo y hierbas y la utilizaré para marinar.

Nordpak esparcible ligeramente salado de ALDI 500g – £2.19

9/10

Esto, creo, solo viene en 500g, ¿qué más puedo decir excepto oh madre mía?

Soy un entusiasta de Nordpak, lo admito, pero nunca realmente lo había comparado tan a fondo con Lurpak antes. Desde la nevera hasta el mostrador, no hubo complicaciones para extenderlo.

Desde el aroma al sabor, era cremoso pero rico. ALDI realmente es la mejor tienda a mis ojos por esta razón exacta, produce productos de calidad por la mitad del costo de la mayoría de los lugares.

£2.19 por 500g es un precio ridículamente bueno para esta mantequilla.

Mantequilla salada orgánica británica de M&S 250g – £3.40

8/10

Posho ha llegado al chat.

Este fue realmente una buena mantequilla. Esta rica mantequilla salada británica orgánica se produce en la granja familiar de Brue Valley en Somerset y sabe mejor que todos los tipos de mantequilla.

Sin embargo, £3.40 por 250g es escandaloso.

Mantequilla salada británica de Country Life 250g – £2 en la mayoría de las tiendas

1/10

La mantequilla salada contiene sal agregada y es la preferida de la mayoría de la gente para untar en pan tostado, bagels y muffins, y para saltear huevos y vegetales, sin embargo, no extendería esta mantequilla ni en mi peor enemigo.

Tan mala o peor que Asda.

Lurpak 250g – £2.50

7/10

Juzgando por mysupermarketcompare, la lata más barata de 250g de Lurpak es £2.50 en Iceland.

Lurpak es el estándar oro en el mundo de la mantequilla, pero ahora no estoy seguro de por qué. Era cremoso y delicioso en el pan tostado (especialmente en grandes cantidades), pero nada especial.

No me malinterpreten, es perfecto para untar en pan o sazonar verduras, pero el precio fluctuante de esta mantequilla de tienda en tienda realmente no está justificado, especialmente cuando tienes Nordpak en el mercado.