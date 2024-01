PM Kallas de Estonia no enviará a casa a los ciudadanos ucranianos en edad de reclutamiento.

El primer ministro de Estonia, Kaja Kallas, dijo en una entrevista con The Kyiv Independent el 13 de enero que Estonia no tiene planes de extraditar a hombres conscriptos elegibles de Ucrania que hayan recibido protección bajo las reglas de la Unión Europea y que residan legalmente en el país.

Mencionó haber discutido el reclutamiento de ucranianos en Estonia con el presidente Volodymyr Zelenskyy durante su visita a Tallin el 11 de enero. Zelenskyy reiteró que hay personas luchando, otras pagando impuestos en Ucrania para apoyar a los combatientes, y aquellas que residen en otros países como Estonia.

“Para nosotros, tienen derecho a estar aquí si siguen las reglas, si han llegado a nosotros, entonces la UE les otorga protección temporal”, declaró Kallas.

“Así que definitivamente no haremos nada en nuestro lado para entregar a esas personas. Depende de Ucrania dirigirse a las personas que están aquí y pedirles que regresen para ayudar a su patria”.

Según el derecho internacional, Ucrania no puede reclutar a sus ciudadanos que residen en Estonia sin un acuerdo bilateral separado, dijo el ministro de Asuntos Exteriores de Estonia, Lauri Läänemets, el 23 de diciembre, agregando que Tallin está dispuesta a negociar dicho acuerdo.

Reclutamiento de refugiados

Los periódicos alemanes Welt y Bild publicaron una entrevista con el ministro de Defensa de Ucrania, Rustem Umerov, el 21 de diciembre, expresando el deseo de Ucrania de reclutar hombres de 25 a 60 años que vivan en el extranjero para el servicio militar a partir de 2024.

Sin embargo, el departamento declaró más tarde que tales discusiones actualmente no están en la agenda.

Alemania ha indicado que no obligará a los ucranianos a regresar a casa y luchar en las Fuerzas Armadas de Ucrania.

