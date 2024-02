GeForce NOW continúa su 4º aniversario con 11 nuevos juegos

NVIDIA continúa celebrando GeForce NOW y su 4º aniversario al agregar 11 nuevos juegos al servicio hoy, algunos de los cuales provienen de Bandai Namco. También hay algunos nuevos lanzamientos que llegaron a PC esta semana. Por lo tanto, es una buena semana en general para las nuevas adiciones al servicio de transmisión.

En cuanto a juegos completamente nuevos, esta semana hay seis para ver. Uno de ellos es Pacific Drive, un encantador juego en el que intentas sobrevivir mientras recorres el noroeste del Pacífico. Es un juego de supervivencia en coche donde tu automóvil es tu única tabla de salvación, y tendrás que viajar a través de la “Zona de Exclusión Olímpica” mientras experimentas y luchas contra peligros sobrenaturales. Tan emocionante como suena el juego, los suscriptores también pueden transmitir Nightingale, Le Mans Ultimate, Terminator: Dark Fate – Defiance, Garden Life: A Cozy Simulator y Solium Infernum. Todos estos son nuevos lanzamientos en Steam esta semana, lanzados entre el 20 y el 22 de febrero.

Entonces, si los tienes en Steam, ahora puedes jugarlos en la nube. Además de estos juegos, hay algunos títulos existentes de GeForce NOW que finalmente se están lanzando en sus versiones 1.0. Así que considera estos como un lanzamiento completo a medida que salen del acceso temprano. Esto incluye el RPG de acción Last Epoch, Myth of Empires y Sons of the Forest.

Cinco nuevos juegos de Bandai Namco en GeForce NOW hoy

Los títulos de Bandai Namco representan casi la mitad de los nuevos juegos añadidos al servicio esta semana. De los 11, 5 de los juegos son publicados por Bandai Namco. Esto incluye Tales of Arise, que es un juego obligado si aún no lo has probado. Este es un título especialmente emocionante para los fanáticos de los RPG y aún más para aquellos que se entusiasman con el combate de acción RPG. A diferencia del combate por turnos que se ve en muchos de estos tipos de RPG, Tales of Arise te permite controlar completamente a los personajes con un rango completo de movimientos. Necesitarás esquivar ataques y cronometrar los tuyos para asegurar el éxito en la batalla.

Además del combate, tiene una historia bastante convincente hasta ahora. Además de Tales of Arise, otros títulos de Bandai Namco que se agregaron incluyen Pac-Man Museum+ y Pac-Man World Re-Pac. Además de la serie Klonoa Phantasy Reverie, y Katamari Damacy REROLL. Todos los juegos de esta semana son copias de Steam. Entonces, es en Steam donde necesitarás tener los juegos.