Bumble comete fallos en anuncios anti-celibato, iniciando debacle en redes sociales.

La aplicación de citas Bumble está en apuros para eliminar una serie de anuncios que argumentan que la celibato no es la solución a los problemas de citas de las mujeres después de que fuera criticada en las redes sociales.

Los carteles, que incluían mensajes como “Sabes perfectamente que un voto de celibato no es la respuesta”, entre otros, provocaron indignación en línea por parte de quienes creían que los mensajes rechazaban la autonomía de las mujeres.

La cofundadora de Tinder, Whitney Wolfe Herd, lanzó Bumble en 2014 como una aplicación de citas centrada en las mujeres, pero muchos usuarios de redes sociales dijeron que la campaña anti-celibato iba en contra de sus principios.

El domingo, una serie de comentarios en línea criticaron a la compañía, incluido uno en una publicación de Instagram por el Día de la Madre, donde los usuarios promovieron la celibato y criticaron a la empresa por lo que veían como una campaña que mercantilizaba a las mujeres y su afecto.

“[M]anténganse alejados de las compañías que intentan ridiculizar a las mujeres por sus elecciones personales cuando no les benefician”, escribió un comentarista.

En TikTok, varios videos que criticaban a la empresa y pedían a las mujeres que eliminen sus cuentas obtuvieron cientos de miles de likes. La actriz Julia Fox comentó en una publicación viral diciendo “2.5 años de celibato y nunca mejor la verdad”.

Una influencer de TikTok, The Windwitch, dijo en una publicación del domingo que incluso las fotos utilizadas en los anuncios eran ofensivas.

“Bumble, no somos tu producto para vender”, dijo en la publicación.

En una publicación en Instagram el lunes, Bumble dijo que eliminaría los anuncios y donaría a la Línea Directa Nacional contra la Violencia Doméstica y a otras organizaciones que apoyan a las mujeres. Reemplazará los anuncios con promociones de la línea directa y de otras organizaciones.

“Nuestros anuncios que hacen referencia a la celibato fueron un intento de conectar con una comunidad frustrada por las citas modernas, y en lugar de brindar alegría y humor, sin querer hicimos lo contrario”, escribió la empresa en un comunicado.

En los últimos años, el concepto de celibato se ha vuelto más popular entre las mujeres en su mayoría heterosexuales que están frustradas con las tasas de violencia, las normas de género tradicionales y los hombres en el mercado de las citas. En Corea del Sur, los partidarios del movimiento feminista 4B ganaron tracción a partir de 2019 al renunciar a los hombres, al matrimonio, al sexo con hombres y a tener hijos.

La semana pasada, Bumble informó de unos ingresos del primer trimestre mejor de lo esperado de 267,8 millones de dólares, un aumento del 10,2% interanual. Las descargas de su aplicación también aumentaron alrededor del 18% respecto al año anterior en el primer trimestre, según Reuters, citando datos de la firma de inteligencia de mercado Sensor Tower.

A pesar de todo, las acciones de Bumble han caído un 20% desde enero y ha aumentado su enfoque en atraer a usuarios de la Generación Z a su plataforma. La empresa reveló un nuevo logotipo y una actualización de la aplicación la semana pasada para intentar rejuvenecer su imagen antes de tropezar con la campaña anti-celibato.

Las acciones de la empresa cayeron hasta un 4,5% en la negociación intradía antes de recuperarse. Las acciones de Bumble se mantuvieron estables al cierre del mercado el lunes.

