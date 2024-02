En Australia y Nueva Zelanda, Andar Descalzo es un Estilo de Vida

The Australia Letter es una newsletter semanal de nuestra oficina en Australia. Regístrese para recibirla por correo electrónico. El número de esta semana fue escrito por Natasha Frost, una periodista radicada en Melbourne.

Acababa de mudarme a Nueva Zelanda a los 12 años, cuando una nueva amiga sugirió que saliéramos a la tienda de la esquina por algunos dulces (lollies).

No era un día cálido, ya que julio o agosto en Auckland ronda los 50 grados Fahrenheit, sin embargo, cuando me detuve a ponerme los zapatos, me miró con asombro. ¿Por qué necesitaría zapatos para un viaje rápido a la tienda?

Los neozelandeses y sus primos australianos les gusta andar descalzos. A menudo renuncian al calzado para ir a la gasolinera, el supermercado, el parque infantil e incluso el pub.

Seth Kugel, escritor de The New York Times, visitó Nueva Zelanda en 2012 y expresó lo siguiente: “La gente camina descalza. En la calle. En los supermercados. Por todas partes. No es todo el mundo, pero es una minoría lo suficientemente significativa como para ser llamativo y un poco desconcertante. Claro, las aceras de la ciudad están limpias. Pero siguen siendo aceras de la ciudad”.

(También se sorprendió por la falta de cultura de propinas, la fina distinción entre un flat white y un latte, y la preponderancia del te reo Maori, el idioma indígena del país).

En Perth, en Australia Occidental, al menos una escuela primaria tiene una política de “opción de zapatos”, citando afirmaciones de que caminar descalzo “ayuda a los niños a mejorar la postura, desarrollar conciencia sensorial y fortalecer sus pies y cuerpo”. (Los podólogos no están tan convencidos.)

Y no solo los niños. En 2019, el equipo de críquet de Australia hizo titulares en Inglaterra cuando caminaron descalzos por el campo en un intento de capturar “energía positiva proveniente de la tierra”.

No hay una razón sencilla por la que sea tan común andar descalzo. Algunos lo han atribuido a la influencia de las culturas indígenas de los dos países. Otros lo ven como evidencia de una cultura más casual, literalmente más “de aquí a la tierra”.

Dando su opinión a la BBC en 2021, David Rowe, profesor emérito de investigación cultural de la Universidad de Western Sydney, ofreció otra explicación: ir descalzo era una oportunidad para que los migrantes del frío norte de Europa celebraran una vida más fácil en un clima más cálido.

“La cultura se desarrolló al quitar tus zapatos como un signo de que has dejado el hemisferio norte atrás”, dijo. “Este es un nuevo país, un lugar que ama el sol y la diversión. Puedes quitarte el calzado y abrazar la tierra”.

Antes de mudarse a Australia, Jordana Gray, que hace videos de TikTok sobre la vida como expatriada británica en la Costa del Sol, nunca habría ido descalza, e incluso creía que era ilegal conducir descalza. p>

“Pero ahora, me encanta”, dijo. “Me gusta conducir con los dedos de los pies de gorila agarrando los pedales. Se siente liberador estar descalza, y mis pies están mucho más saludables”. (Si vas a intentarlo en casa, sugiere hacer la “prueba del dedo” antes de decidir si salir del coche y pisar el asfalto caliente). p>

En un reciente video de TikTok, Gray describió una feliz sensación de “choque cultural” al descubrir que muchos australianos simplemente dejan sus zapatos en la entrada de la playa. p>

“¡Y todavía están allí cuando vuelves!” dijo, quitándose sus sandalias blancas. p>

En los comentarios, los australianos opinaron sobre casos en los que sus zapatos no habían estado, de hecho, allí cuando volvieron: Birkenstocks robados por un malhechor, por ejemplo, o un par apreciado de zapatos de fieltro brillante que se fueron para siempre. p>

Uno de los comentaristas opinó con una solución: “Tiene que ser zapatos baratos de Kmart. Zapatos que realmente no te importan. Está bien si son robados, porque es totalmente aceptable caminar por los suburbios de la playa descalzo”. p>

En ese momento, es mejor olvidarse de los zapatos en primer lugar. p>

