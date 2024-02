Trucos Sencillos y Tonterías* Trucos Sencillos y Nonsense

Al lanzar la aplicación Encounter Dinosaurs de Apple para Vision Pro, una experiencia 3D inmersiva, verá una mariposa a pocos pies de usted. Mientras vuela en el espacio frente a usted, si extiende su mano, la mariposa aterrizará en su dedo extendido. Cuando experimente por primera vez esta demostración en junio en WWDC, los representantes de Apple dijeron, medio alarde y medio advertencia (ambas mitades bien justificadas), que cuando la mariposa aterriza en su dedo, algunas personas realmente lo sienten. Sienten una cosquilleo físico en su dedo. No lo sentí, pero algunos de mis colegas en los medios que recibieron la misma demostración lo hicieron. Percibieron una sensación física de lo que es, en última instancia, una ilusión óptica. Cuando una ilusión es lo suficientemente realista, tu cerebro lo acepta como real, incluso cuando no lo es, y aunque sepas que no lo es. Un aspecto generalmente subestimado del iPhone es la precisión de su seguimiento del dedo para el toque. Desde el principio, el iPhone original el día en que se lanzó, cuando desliza el dedo en un iPhone para desplazarse, el desplazamiento sigue exactamente el movimiento de su dedo como si estuviera deslizando un trozo de papel. El placer comenzó desde “Deslizar para desbloquear”, porque la perilla que deslizabas para desbloquear el iPhone seguía exactamente tu dedo. No se sentía como si estuvieras emitiendo un gesto de atajo indirecto; se sentía (y hasta el día de hoy, por supuesto, todavía se siente) como si estuvieras manipulando directamente lo que fuera que estuvieras deslizando o desplazando en la pantalla. El rebote cuando desplazas al final de una vista. El estiramiento cuando tiras hacia abajo desde la parte superior de una vista. Se sintió (y se siente) real, hasta cierto punto. La experiencia de manipular la interfaz de usuario en VisionOS transmite algo así también. No es una manipulación directa, aunque. No alcanzas y agarras una barra de ventana para mover la ventana. Simplemente miras la barra debajo de la ventana, pellizcas el dedo y el pulgar, y mueves tu mano para mover la ventana. Es tan fácil tirar de una ventana hacia ti, o empujarla, como moverla de un lado a otro. Lo mismo ocurre al cambiar el tamaño de las ventanas desde el tirador que aparece cuando miras en cualquier esquina, y también es cierto para usar las dos manos, ambas haciendo el pellizco del dedo y el pulgar, para hacer zoom en el contenido (como, por ejemplo, una foto) dentro de una ventana. No hay retraso y hay una precisión tremenda. Puedes organizar, posicionar, apilar y cambiar el tamaño de las ventanas exactamente como quieras. Una comparación sería con un maestro dirigiendo una orquesta. Pero eso no transmite la sensación de precisión en VisionOS, la sensación de control fino a través de la manipulación indirecta. Lo que se siente es como usar la Fuerza. Una de las primeras veces que vemos a un personaje usar la Fuerza en Star Wars es cuando Obi-Wan Kenobi usa el truco mental Jedi para convencer a los soldados de asalto cazadores de droides en las afueras de Mos Eisley de que R2-D2 y C-3PO no son, de hecho, los droides que están buscando. Incluso se pellizca el dedo y el pulgar mientras gesticula con la mano. No podría ser una imagen más adecuada. En la escena misma que precede al truco mental de Kenobi, vemos a Darth Vader usar la Fuerza para ahogar a su vanidoso colega el almirante Motti, con … un gesto de pellizco: “Encuentro tu falta de fe perturbadora.” Kenobi, evocando una distracción de audio para escapar de la atención de dos soldados de asalto: George Lucas no concibió la telequinesis, pero su representación la hizo parecer real y definió cómo mi generación y las posteriores imaginaban que invocarían tal habilidad si pudieran. Y ahora, en cierto sentido, por más cursi que suene, siento que puedo. Tirar ventanas de aplicaciones virtuales entre sí. Empujarlos contra la pared. Ampliarlos. Reducirlos. Mover uno fuera de mi sala de estar a través de una ventana de vidrio real. Activar botones y cambiar interruptores solo con mirarlos, y hacer gestos. Y, al igual que la mariposa de Encounter Dinosaurs que algunas personas pueden sentir aterrizar en su dedo extendido, les juro que casi siento la conexión telequinética con los elementos de la interfaz de usuario en VisionOS. Es una pista, un rastro, de tensión, entre no solo mis manos y los elementos virtuales que estoy manipulando, sino también entre mi mente y esos elementos. Solo la vaga sensación de tensión que emana de mi frente, como un hilo tenso de hilo ultrafino que conecta mi mente con la ventana que estoy moviendo, o el botón que estoy presionando, o la foto que estoy estirando. Con Vision Pro, los gestos son necesarios, porque el dispositivo no puede leer tu mente. (Al menos no en esta versión de primera generación). En Star Wars, los gestos existen no porque sea necesario realizar hazañas místicas de mentalismo, sino para hacer que esas acciones sean cinematográficas. Es completamente natural expresarnos a través de nuestras manos, y leer el significado de los gestos de las personas que vemos. Tan buen trabajo como hace la película original al transmitir esto, la toma más evocadora que ejemplifica el uso de un gesto de pellizco para transmitir la habilidad telequinética de la Fuerza proviene de Rogue One de 2016, cuando Vader, quien, cualesquiera que sean sus defectos, nunca pierde su sentido del humor, ofrece a Orson Krennic, padre de la Estrella de la Muerte, este consejo útil: “Ten cuidado de no ahogarte con tus aspiraciones, director.” Dejando de lado posibles quejas por derechos de autor de sus amigos en Disney, para esto Apple debería haber reservado el término “Force Touch”. Los teléfonos Android todavía no tienen este efecto. No es porque no tienen suficientes cuadros y latencia suficientemente baja para la entrada táctil. Es solo que las matemáticas no se suman para crear la ilusión de manipulación directa. La física no está del todo bien. Ya no se trata de las especificaciones de hardware (aunque eso fue un factor en contra de Android en los primeros años). Se trata de artesanía. ↩︎ ¿Quieres volverte nerd con Star Wars? Me pondré nerd con Star Wars. He pensado en estas cosas desde que estaba en jardín de infantes. El primer personaje capaz de usar la Fuerza que vemos en Star Wars es Vader, liderando el equipo de asalto que aborda y se apodera de la nave de la Princesa Leia, el Tantive IV. Pero no está claro si alguna vez usa la Fuerza en toda esa escena. Tal vez lo haga cuando levanta a un oficial rebelde por el cuello, lo ahoga hasta la muerte y luego arroja el cuerpo contra una pared. A la vista, es razonable sospechar que Vader aumenta su fuerza física con la Fuerza mientras comete ese asesinato, pero tal como se presenta, la implicación es solo que es una bestia física. Cuando conocemos a Kenobi por primera vez en Tatooine, después de que Luke ha sido noqueado por los saqueadores Tusken (también conocidos como gente de las arenas), Kenobi los ahuyenta imitando el rugido de un dragón krayt. Siempre he supuesto que esa fue la Fuerza, pero eso nunca se aclara, ni en la película ni en el guión. Luego, Kenobi toca suavemente la frente de Luke, quizás usando la Fuerza para despertarlo de su aturdimiento por conmoción cerebral. Pero, nuevamente, no está claro si Kenobi usa la Fuerza allí, o si simplemente está revisando los signos vitales de Luke y Luke casualmente se despierta. El guión simplemente dice: “Ben pone la mano en la frente de Luke y comienza a reaccionar”. Más tarde, en la película, en la escena en la Estrella de la Muerte donde Kenobi desactiva el rayo tractor, se encuentra necesitado de una distracción para escapar de la atención de dos soldados de asalto. El guión dice:3 Ben se mueve alrededor del rayo tractor, observando a los soldados de asalto mientras le dan la espalda. Ben gesticula con la mano hacia ellos, mientras los soldados piensan que escuchan algo en el otro pasillo. Con la ayuda de la Fuerza, Ben se desliza hábilmente por los soldados y hacia el pasillo principal. Nuevamente con el gesto de la mano, y la confirmación de que la Fuerza se puede usar para crear sonidos. ↩︎︎ Hablando de habilidades, la revelación de la existencia de la Fuerza se desarrolla maravillosamente en Star Wars. No hay mención de “la Fuerza”, ni la vemos en acción (aparte del rugido simulado del dragón krayt), hasta más de 30 minutos después. La primera media hora se pasa estableciendo cosas como: ¡Guau, hay naves espaciales y armas láser que parecen realistas y suenan geniales y robots! Luego llega la escena en el apartamento de soltero de Kenobi, donde cuenta, pero no muestra, a Luke sobre la Fuerza, sobre la orden Jedi, sobre su destrucción a manos del Imperio, y le da el sable de luz de su (supuestamente fallecido) padre, que Luke…