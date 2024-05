La destrucción catastrófica por inundaciones en Brasil podría empeorar con más lluvias en camino

Los meteorólogos de AccuWeather dicen que las inundaciones masivas que han afectado al sur de Brasil durante semanas podrían empeorar a medida que nuevas tormentas ingresen al área devastada por las inundaciones. Una lluvia intensa ha caído repetidamente sobre el sur de Brasil y Uruguay desde finales de abril, causando tanto inundaciones en arroyos a corto plazo como inundaciones en ríos a largo plazo. El número de muertos ha aumentado a 149, con 124 aún desaparecidos, informó ABC News el martes. Más de 30,000 soldados y policías han sido desplegados para rescatar a casi 70,000 personas y 10,000 animales, pero la difusión de información errónea está frenando los esfuerzos de rescate y recuperación, según la Associated Press. Una inundación a principios de mayo devastó la ciudad de Río Grande do Sul cuando el río Taquari alcanzó una nueva altura récord de 150 años, por 12 pies (4 metros). MetSul Meteorologia, una organización de medios meteorológicos en Brasil, dijo que en 30 años de cobertura sobre el clima, nunca habían observado una destrucción tan catastrófica. Desafortunadamente, más lluvia está pronosticada. “Un frente frío de movimiento lento se desplazará de Uruguay a Rio Grande Do Sul, Brasil, el miércoles y jueves, pero se detendrá el viernes con lluvias adicionales, algunas fuertes, y tormentas eléctricas en toda la región hasta el próximo fin de semana”, explicó Jason Nicholls, Líder Internacional de Pronósticos de AccuWeather. Nichols agregó que es probable que caigan lluvias generalizadas de 2 a 4 pulgadas (mm) en el norte de Rio Grande do Sul hasta Santa Catarina el jueves por la tarde y el viernes. Esto podría convertirse rápidamente en un problema en el área de Porto Alegre, donde el aeropuerto se inundó la semana pasada. Las cantidades localizadas podrían alcanzar las 8 pulgadas. Porto Alegre, Brasil reportó 13,03 pulgadas (331 mm) de lluvia en cuatro días, más que su promedio histórico de lluvia para todo mayo en la ciudad de 4,53 pulgadas.¿Quieres seguridad de siguiente nivel, sin anuncios? ¿Desbloquear alertas avanzadas y hiperlocales de clima severo cuando te suscribes a Premium+ en la aplicación de AccuWeather. Las Alertas de AccuWeather™ son activadas por nuestros meteorólogos expertos que monitorean y analizan los riesgos de clima peligroso 24/7 para mantenerte a ti y tu familia más seguros.