Líderes rusos, iraníes y AfD no son invitados a conversaciones de seguridad de Múnich.

El presidente del foro de defensa informó que varios líderes internacionales y partidos políticos alemanes serán excluidos de la Conferencia de Seguridad de Munich, que se llevará a cabo a finales de este mes, del 16 al 18 de febrero.

Los gobiernos de Rusia e Irán no han sido invitados a unirse a los aproximadamente 50 líderes y alrededor de 100 ministros que asistirán a la reunión anual, que es un foro independiente de debate sobre seguridad política.

El presidente de la conferencia, Christoph Heusgen, explicó que “hace unos días, el presidente ruso dijo que estaría feliz de negociar, pero no con este gobierno ucraniano. En otras palabras, no hay una voluntad seria de hablar”. Por eso decidieron no invitar al gobierno ruso, pero sí a rusos de organizaciones no gubernamentales y políticos exiliados.

El año pasado, Heusgen adoptó el mismo enfoque después de la invasión rusa a Ucrania.

“En el caso de Irán, tanto el gobierno alemán como el estadounidense han dejado claro que no hay interés en conversaciones. Por el momento, solo estamos invitando a iraníes de organizaciones no gubernamentales”, agregó Heusgen.

El presidente del foro también señaló que algunos partidos políticos alemanes, como el partido de extrema derecha Alternativa para Alemania (AfD), también serán excluidos de la conferencia, tal como ocurrió el año pasado.