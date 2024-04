Empresas alemanas en China denuncian competencia desleal

(Bloomberg) — Dos tercios de las empresas alemanas que operan en China dicen enfrentar una competencia desleal en el mercado, un problema que amenaza con aumentar sus costos y erosionar los márgenes de beneficio.

That’s according to a survey by the German Chamber of Commerce in China released on Wednesday, days before German Chancellor Olaf Scholz is due to hold talks with Chinese President Xi Jinping in Beijing.

Al menos, así lo revela una encuesta realizada por la Cámara de Comercio Alemana en China y publicada el miércoles, días antes de que el Canciller alemán Olaf Scholz tenga previsto mantener conversaciones con el Presidente chino Xi Jinping en Beijing.

Some 65% of 150 respondents in the survey, conducted from late February to early March, said they see unfair competition in their business, primarily from Chinese private-sector firms. Large majorities said the consequences include increased pressure on costs, lower profits and a decline in market share.

Según el sondeo realizado entre 150 encuestados desde finales de febrero hasta principios de marzo, el 65% considera que existe una competencia desleal en su negocio, principalmente por parte de empresas privadas chinas. La mayoría apuntó que las consecuencias incluyen una mayor presión en los costos, menores beneficios y una disminución en la participación en el mercado.

The survey results underscore concerns that foreign businesses in China suffer disadvantages compared with their local counterparts. That point was repeatedly made by US Treasury chief Janet Yellen during her visit in the past week, along with warnings that ramped-up Chinese factory output will disrupt economies all over the world.

Los resultados de la encuesta subrayan las preocupaciones de que las empresas extranjeras en China sufren desventajas en comparación con sus contrapartes locales. Este punto fue repetido en varias ocasiones por la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, durante su visita en la semana pasada, junto con advertencias de que el aumento de la producción de fábricas chinas interrumpirá las economías en todo el mundo.

China counters that its own companies face discrimination in Western countries, citing US tariffs and a European probe into electric-car subsidies among the examples.

China argumenta que sus propias empresas enfrentan discriminación en países occidentales, citando los aranceles de Estados Unidos y una investigación europea sobre subsidios para coches eléctricos entre los ejemplos.

While it didn’t define “unfair,” the German chamber’s survey listed preferential access for Chinese companies to government authorities, public tenders, and tax incentives and subsidies among areas where foreign companies are disadvantaged.

Aunque no definió qué se considera “desleal”, la encuesta de la cámara alemana enumeró el acceso preferencial de las empresas chinas a las autoridades gubernamentales, a las licitaciones públicas, y a incentivos fiscales y subsidios, entre las áreas donde las empresas extranjeras se ven en desventaja.

Scholz kicks off his trip to China this weekend, his second visit to the country as head of government. He’s expected to meet Premier Li Qiang in addition to Xi.

Scholz inicia su viaje a China este fin de semana, su segunda visita al país como jefe de gobierno. Se espera que se reúna con el primer ministro Li Qiang además de Xi.

China already faces a “big threat” from the trade war with the US, and domestic demand has been weak, Maximilian Butek, the chamber’s executive director for East China, told reporters at a press conference Wednesday in Beijing to mark the release of the survey.

China ya enfrenta una “gran amenaza” por la guerra comercial con Estados Unidos, y la demanda interna ha sido débil, dijo Maximilian Butek, director ejecutivo de la cámara para China Oriental, en una conferencia de prensa el miércoles en Beijing para presentar los resultados de la encuesta.

