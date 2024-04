Cómo calificamos – The Verge

Las reseñas de productos pueden ser algo complicadas. Cada revisor tiene un estilo diferente y una forma diferente de evaluar un producto, por eso ninguna dos reseñas del mismo producto leerán igual. En The Verge, hemos desarrollado un programa de reseñas que se esfuerza por estandarizar nuestras reseñas sin abandonar la singularidad de cada uno de nuestros revisores. A continuación, se muestra una breve guía de nuestros métodos y una explicación de nuestras prácticas de calificación.

Nuestras reseñas se centran, ante todo, en la experiencia de la vida real con el producto. Están firmemente basadas en la experiencia del revisor usando el producto durante un tiempo sustancial; nunca se basan absolutamente en una hoja de especificaciones o en una experiencia pasajera con el producto. Sea cual sea el producto: un teléfono, una computadora portátil, un televisor, una aplicación, etc., nos esforzamos por integrarlo en nuestra vida cotidiana y dar al lector una idea de cómo es usar el producto en el mundo real.

En muchos casos, combinamos esa experiencia anecdótica con pruebas sistemáticas (o sintéticas), especialmente en el ámbito del rendimiento. Muchas de las pruebas se utilizan a nivel de la industria, con la excepción de cómo evaluamos la duración de la batería.

Nuestro método actual de prueba de batería se basa enteramente en el uso del mundo real. Usamos los dispositivos de la misma manera que los usaríamos en la vida real y luego hacemos una evaluación basada en cómo un dispositivo se desempeña en comparación con dispositivos que hemos probado anteriormente. En el caso de las computadoras portátiles, ajustamos la pantalla a 200 nits de brillo (o lo más cercano posible a eso utilizando las herramientas de ajuste de brillo de la computadora portátil) y luego incluimos las actividades que realizamos en la máquina mientras evaluamos su resistencia de la batería.

Este tipo de prueba puede producir resultados diferentes para diferentes usuarios (por eso incluimos cómo usamos el dispositivo durante la prueba), pero creemos que nuestra evaluación del mundo real de la duración de la batería es más indicativa de cómo un dispositivo realmente se desempeñará cuando lo compre en comparación con otras pruebas de agotamiento que no reflejan el uso real del dispositivo.

Cada producto revisado (a menos que se indique lo contrario) recibe una puntuación. Calificamos un producto en función de una variedad de criterios de rendimiento, valor y subjetivos. Dado que la puntuación no es un promedio ponderado, el editor se reserva el derecho de ajustar el promedio para reflejar mejor la evaluación general del producto, incluido el precio y otras cualidades que no siempre se incluyen en rígidas rúbricas. Una puntuación se ve mejor como una instantánea en el tiempo que se compara con otros dispositivos disponibles en el momento en que se publica la reseña; un dispositivo probablemente no recibiría la misma puntuación si se revisara seis meses después, por ejemplo.

Es posible que cambiemos la puntuación en una reseña después de que se publique debido a actualizaciones de software u otros cambios. Solo hemos tenido que hacerlo en casos excepcionalmente raros, y siempre incluiremos nuestra justificación sobre por qué cambió la puntuación si y cuando suceda.

Suponemos que la escala de 10 puntos es relativamente sencilla, pero a continuación hay una breve guía sobre cómo vemos los números. Todas las puntuaciones de reseñas son de puntos enteros. Ya no usamos medias puntuaciones o decimales al calificar un producto.

Última actualización el 1 de agosto de 2022, por Dan Seifert.