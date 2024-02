“Election in Russia, previously seen as settled, will be monitored for signs of dissent”En Rusia, una elección vista como resuelta será evaluada en busca de signos de disidencia

Las autoridades rusas el jueves prohibieron la candidatura en la carrera presidencial del único candidato que había desafiado abiertamente el control del presidente Vladimir V. Putin sobre Rusia, y que calificó la decisión de invadir Ucrania como un “error fatal”.

El movimiento de la Comisión Electoral Central de Rusia, el órgano que administra las elecciones en Rusia, fue el último giro previsible en una campaña que pocos dudan resultará en la reelección de Putin en marzo.

La victoria esperada de Putin en la elección presidencial del 15 al 17 de marzo le aseguraría un quinto mandato en el Kremlin, consolidando su gobierno como uno de los más largos y consecuentes de la historia rusa.

El rechazo del candidato anti-guerra, Boris B. Nadezhdin, por parte de la comisión, demostró cómo el Kremlin ha decidido eliminar a todos los contendientes que se desvían de la línea del partido. Nadezhdin había hecho de su intención de detener la guerra en Ucrania el eje central de su campaña, atrayendo a miles de seguidores en toda Rusia.

Más de 112 millones de personas, incluyendo en áreas ocupadas de Ucrania, tienen derecho a votar en las elecciones, y se espera que alrededor del 65 por ciento lo haga, basándose en la participación en elecciones anteriores.

En lugar de una elección, los analistas dicen que la próxima votación será principalmente un referéndum sobre las políticas de Putin; sobre todo su decisión de invadir Ucrania hace dos años.

“No se debe tratar como una elección clásica bajo estándares democráticos”, dijo Tatiana Stanovaya, investigadora principal del Centro Eurasia Rusia de Carnegie. “Aun así, este es un procedimiento serio que representa una tensión para el sistema.”

Aquí hay una guía sobre qué esperar.

¿Cómo está haciendo campaña Putin?

Al igual que en la elección anterior en 2018, Putin se postula como candidato autodenominado, sin afiliación a un partido, y aún no ha publicado un programa electoral.

Es poco probable que establezca divisiones entre su trabajo como presidente y su campaña para su reelección.

Dmitri S. Peskov, portavoz del Kremlin, dijo a finales de enero que la rutina diaria de Putin no sería muy diferente de su horario presidencial habitual.

Hasta ahora, Putin solo ha participado en un evento de campaña, reuniéndose con sus seguidores para una sesión de preguntas y respuestas en Moscú a finales de enero.

La decisión de Putin de postularse sin afiliación partidista resalta su posición como alguien por encima de la contienda política en Rusia, dijo Aleksei Venediktov, ex editor de Ekho Moskvy, una emisora de radio popular que fue cerrada por el gobierno después de la invasión de Ucrania.

“Putin ha declarado que tiene un contrato con el pueblo, no con las élites”, dijo Venediktov.

En 2018, Putin aseguró casi el 77 por ciento de los votos, una cifra que se espera que supere ampliamente esta vez, dada la plena hegemonía del Kremlin en los ámbitos políticos y mediáticos del país.

¿Cómo está presente la guerra en Ucrania?

La guerra en Ucrania ha sido un telón de fondo importante de la campaña presidencial hasta ahora. Si bien los rusos han apoyado abrumadoramente la guerra, un número creciente les dice a los encuestadores que les gustaría que el conflicto termine en negociaciones.

Si bien Putin ha mostrado su apoyo a los soldados rusos y sus familias, al menos otros dos posibles candidatos han hecho de los mensajes anti-guerra el eje central de sus campañas presidenciales. Con la exclusión de Nadezhdin de la boleta electoral, dos candidatos han sido rechazados por la Comisión Electoral Central.

Ekaterina Duntsova, periodista de televisión y ex diputada municipal que se opone a la guerra, tuvo su solicitud rechazada debido a lo que ella ha dicho que fueron errores triviales en su documentación. Algunas fechas estaban en un formato diferente en todo el documento, ha dicho.

Nadezhdin, diputado municipal de un pueblo en las afueras de Moscú, fue nominado por el partido Plataforma Cívica, que no está representado en la Duma Estatal, la cámara baja del Parlamento.

El administrador electoral dijo que había rechazado su candidatura para postularse porque encontró demasiados errores en las firmas que había presentado. Nadezhdin dijo que apelaría la decisión.

¿Quién más está postulando?

Desde que Putin fue elegido por primera vez presidente de Rusia hace más de dos décadas, el Kremlin ha trabajado duro para reforzar su control sobre el proceso electoral.

Todas las principales cadenas de televisión y los medios impresos e internet han sido gradualmente llevados bajo el control del gobierno.

Lo más importante, todos los rivales serios han sido marginados mediante intimidación y acciones legales. Aleksei A. Navalny, un político de la oposición, cumple actualmente una condena de 19 años en una cárcel remota en el Ártico ruso por cargos que sus aliados y observadores legales dicen que son fabricados.

En una elección donde el resultado se ve como un hecho consumado, los otros candidatos que se postulan lo hacen por una variedad de razones que no son necesariamente ganar.

Analistas dicen que algunos están siendo alentados por el Kremlin a hacerlo para añadir un barniz de legitimidad a la carrera; otros quieren usar la campaña para aumentar su perfil o amplificar sus plataformas, como poner fin a la guerra en Ucrania.

Once candidatos potenciales han tenido sus solicitudes aceptadas por la Comisión Electoral Central para registrarse para la carrera presidencial. La comisión puede rechazar las solicitudes por diversas razones, incluyendo si un candidato no consigue suficientes firmas que los respalden. (Los candidatos de partidos que no están en la Duma deben recoger 100.000 firmas en toda Rusia, y los independientes 300.000.)

Además de Putin, otros tres candidatos han sido nominados por partidos políticos representados en la Duma que no cuestionan directamente la autoridad de Putin.

Leonid E. Slutsky fue nominado por el Partido Liberal-Demócrata, que, a pesar de su nombre oficial, ha representado tradicionalmente a un electorado de tendencia nacionalista de derecha.

Vladislav A. Davankov, un legislador ruso, ha sido nominado por el partido Nuevas Personas, que está orientado hacia los negocios y es oficialmente liberal, pero cercano al Kremlin. Hasta ahora, no ha publicado su plataforma.

Nikolai M. Kharitonov ha sido registrado por el Partido Comunista, tradicionalmente la segunda fuerza política más fuerte en Rusia. Aunque el partido a veces critica las políticas sociales del Kremlin, como su dependencia de políticas de mercado liberales, no ha hecho campaña abiertamente contra Putin en los últimos años. En enero, Kharitonov reveló su lema de campaña: “¡Jugamos suficiente al juego del capitalismo!”

Varios activistas poco conocidos, incluido un bloguero ambiental, un economista y un oscuro estratega político, expresaron su interés en postularse, pero se retiraron a fines de enero.

¿Cómo funciona la votación?

Los rusos tendrán tres días para emitir sus votos bajo un nuevo sistema introducido en 2020 durante la pandemia de Covid, diseñado para hacer que los centros de votación estén menos congestionados que en un solo día de votación. Los críticos sostienen que la votación de tres días dificulta garantizar que el proceso sea justo y prevenir el fraude, como el relleno de papeletas, especialmente por la noche, cuando las papeletas se sacan de la vista del público.

La vigilancia de la elección por parte de grupos externos e independientes rusos también se verá obstaculizada por la legislación que limita tales actividades, y por el temor, ya que los observadores independientes son objeto de represión por parte de las autoridades. El jefe de la principal organización no gubernamental de vigilancia de elecciones fue arrestado en agosto.

En 29 regiones rusas, incluyendo Crimea y Sebastopol anexionados, las personas tendrán la capacidad de votar electrónicamente.

En las regiones ucranianas que fueron anexionadas por Rusia en 2022, se permitirá votar con sus pasaportes ucranianos, ha dicho la comisión electoral. También habrá 276 centros de votación en 143 países en el extranjero.