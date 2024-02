La policía de contrainteligencia afirma que Suecia ha frustrado planes de ataque iraníesSuecia ha frustrado planes de ataque iraní, afirma la policía de contrainteligencia

ESTOCOLMO (AP) — Un alto funcionario de la policía de seguridad sueca dijo el jueves que Irán ha planeado ataques en el país, días después de que medios locales informaran que dos iraníes fueron deportados por un complot para matar a tres judíos suecos hace varios años.

A principios de esta semana, la emisora sueca SR informó que dos iraníes fueron sospechosos de planear matar a miembros de la comunidad judía sueca. Fueron arrestados en 2021 y expulsados ​​de Suecia en 2022 sin cargos, según la radio sueca.

Daniel Stenling, jefe de contraespionaje de la agencia de seguridad interna de Suecia, dijo a SR el jueves que Irán “ha estado preparando y llevando a cabo actividades dirigidas a llevar a cabo un llamado ataque físico contra alguien o algo en Suecia”.

Agregó: “hemos trabajado en varios casos de este tipo en los que, según nuestro juicio, hemos frustrado tales preparativos”. Se negó a dar detalles.

Los dos iraníes deportados buscaban asilo en el país escandinavo en 2015, afirmando ser afganos, y finalmente obtuvieron refugio en Suecia, según SR. El informe los identificó como Mahdi Ramezani y Fereshteh Sanaeifarid, y dijo que tienen vínculos con la Guardia Revolucionaria de Irán.

Un fiscal sueco confirmó anteriormente a The Associated Press que los dos, un hombre y una mujer, eran sospechosos de planear llevar a cabo un ataque “considerado terrorista” y que han sido expulsados ​​de Suecia. El fiscal Hans Ihrman no dijo cuándo.

Ihrman dijo a AP que la fiscalía “no logró obtener la evidencia necesaria que había sido un requisito previo para poder presentar cargos”. También se negó a dar más detalles.

SR dijo que los iraníes llegaron a Suecia en 2015 cuando cientos de miles de solicitantes de asilo buscaban llegar a Europa. Suecia, con una población de 10 millones, recibió a un récord de 163.000 migrantes en 2015, la mayor cantidad per cápita de cualquier país europeo.

El primer ministro sueco Ulf Kristersson dijo el miércoles que el informe era “muy grave”.

“Hemos tenido demasiadas personas en Suecia que ingresaron en las condiciones equivocadas y que no fueron detenidas en la frontera”, dijo Kristersson. “Es extremadamente importante que las personas peligrosas sean detenidas si intentan ingresar”.

La agencia de seguridad ha dicho anteriormente que Irán estuvo activo en Suecia y ha sido descrito como uno de los países que representan la mayor amenaza de inteligencia para Suecia.

“Pero no puedo entrar en detalles sobre de qué se trata, porque entonces revelaría lo que estamos haciendo”, dijo Stenling a SR.