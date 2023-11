CEO de Naftogaz Ucrania describe cómo Ucrania ha preparado su sistema energético ante ataques rusos.

Preparación para posibles ataques rusos en invierno: Naftogaz listo para desafíos, dice CEO

El presidente del consejo de Naftogaz Ukraine, Oleksiy Chernyshov, explicó cómo la compañía se ha preparado para posibles ataques rusos este invierno durante el evento ‘Fórmula del Éxito de Ucrania’ de NV el 11 de noviembre.

La compañía estatal de petróleo y gas ha realizado “las máximas preparaciones que pudo lograr”, dijo Chernyshov.

“Consiste en fortificaciones, protecciones comprensivas básicas, estructuras físicas que protegen contra escombros y otros medios para combatir ataques, incluidos los electrónicos”, afirmó el CEO de Naftogaz.

“También significa acumular reservas energéticas apropiadas, principalmente combustible y generadores utilizados durante posibles apagones. Es decir, el Grupo Naftogaz está listo para estos eventos”, agregó.

Las instalaciones de almacenamiento subterráneo de gas son las más seguras, dijo.

“Está claro que es la instalación más protegida porque está a tres kilómetros bajo tierra”, dijo.

“Pero hay una infraestructura terrestre que debemos proteger junto con las Fuerzas Armadas, con las Fuerzas de Defensa. Estamos haciendo todo lo posible en este sentido”, aseguró.

El oficial enfatizó que los rusos también estaban preparándose para los ataques.

“El enemigo también se ha estado preparando todo el año. Y también tiene en cuenta estas preparaciones [ucranianas] tecnológicamente”, dijo Chernyshov.

“Nos estamos preparando para desafíos, están garantizados”, concluyó.

