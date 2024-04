Google estaría trabajando en añadir resúmenes de inteligencia artificial a pedido a Google Chat.

Como desarrollador, si alguna vez te has encontrado desplazándote por una larga conversación de Google Chat, intentando recordar lo que se discutió durante esa larga reunión, Google puede que pronto esté implementando una solución para ti. Según nuevas cadenas encontradas en el código de la aplicación, Google Chat podría estar recibiendo resúmenes a pedido impulsados por inteligencia artificial.

Actualmente, Google Chat resume automáticamente conversaciones en hilos, pero estos resúmenes son genéricos y es posible que no siempre capturen los detalles importantes. La nueva característica de resumen a pedido, descubierta por AssembleDebug (a través de PiunikaWeb), permitiría a los usuarios tomar el control y generar resúmenes cuando los necesiten.

Imagina tener que unirte a una reunión pero podrías usar un repaso rápido de una conversación de chat de más temprano en la semana para prepararte. Con los resúmenes a pedido, simplemente podrías mantener presionado el hilo de chat y el modelo de lenguaje de inteligencia artificial de Google, Gemini, crearía un resumen conciso de la conversación para ti. Este resumen destacaría los puntos clave y te ayudaría a ponerte al día.

Es importante recordar que estos resúmenes son generados por un modelo de inteligencia artificial, y como cualquier IA, puede haber limitaciones. Google reconoce esto y tiene planeado incluir una advertencia dentro de los resúmenes para informar a los usuarios sobre estas posibles deficiencias. Esto fue encontrado en una de las cadenas del código. Además, la característica permitiría a los usuarios dar retroalimentación sobre los resúmenes, lo cual ayudaría a Google a mejorar la precisión y efectividad de Gemini con el tiempo.

Los resúmenes a pedido podrían ser una herramienta valiosa para cualquiera que dependa de Google Chat en el trabajo para comunicación y colaboración. Puede ser especialmente útil para gestionar conversaciones largas y complejas donde hacer un seguimiento de todo lo que se ha dicho puede ser un desafío.

La implementación de esta característica no está confirmada ya que solo se encontró revisando el código, por lo que no hay garantía de que se implemente. Sin embargo, considerando que los resúmenes de IA para Gmail ya están funcionando en la web y pronto en Android, no es descabellado que eventualmente llegue a todas las aplicaciones que forman parte del suite de Google Workspace.