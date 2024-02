Google cambia el nombre de Bard a “Gemini” y lanza el plan premium de inteligencia artificial Google One con acceso avanzado.

Google Bard es ahora Gemini, simplemente “Gemini”. Según lo anunciado hoy por Google, Bard, el chatbot basado en web de la compañía, ha sido mejorado, renombrado y ampliado con la adición de un nuevo nivel avanzado combinado en Google One. Esto se suma a la nueva aplicación para Android Gemini que también se lanzó hoy. Google One, el servicio de suscripción de almacenamiento en la nube de la compañía, ahora tiene un nuevo nivel llamado “AI Premium”. Este nivel incluye acceso a Gemini Advanced, la nueva versión de Gemini, anteriormente llamado “Bard”, que incluye el último modelo de inteligencia artificial Ultra 1.0, por $19.99 al mes. Además, este nuevo nivel de Google One le brinda 2TB de almacenamiento, así como otros beneficios de Google One que actualmente se encuentran en el nivel Premium. Google afirma que el modelo Ultra 1.0 LLM de Gemini aporta nuevos avances al mundo de la interacción con la inteligencia artificial, como una eficiencia de procesamiento superior, una comprensión avanzada de instrucciones y programas, y capacidades innovadoras para resolver problemas. La compañía planea llevar Gemini a una variedad de servicios, incluidos Gmail y Docs, lo que permitirá a los usuarios disfrutar de la escritura de texto automatizada, crear imágenes únicas e incluso mejorar la calidad del video en Google Meet. Con el plan AI Premium de Google One, los usuarios pueden probar Gemini Advanced de forma gratuita durante dos meses antes de que comience la suscripción de $19.99. Actualmente, Gemini Advanced solo está disponible en inglés y se puede acceder a través de la web en gemini.google.com o en la antigua URL bard.google.com que redirige automáticamente. También es importante mencionar que Gemini está actualmente en la fase de desarrollo, y su efectividad general a largo plazo aún está por determinarse. Además, el énfasis del plan en las capacidades de inteligencia artificial puede no ser adecuado para todos los usuarios, especialmente para aquellos que prefieren soluciones sencillas de almacenamiento en la nube.